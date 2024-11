Montero compara las "mentiras" del PP de la DANA con las del Yak42, el Metro de València, el Prestige o el 11M

El Congreso de los Diputados acoge este miércoles la primera sesión de control al Gobierno desde la tragedia de la DANA. Tras la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha llegado el turno de las preguntas. Las primeras de ellas, dirigidas hacia la vicepresidenta primera María Jesús Montero, han sido también sobre la gestión de la tragedia.

Pese a la estrategia general del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no entrar en confrontación directa con el PP estos días, esta sesión sí ha reflejado ya respuestas contundentes por parte del Gobierno. En una de ellas, Montero ha establecido un paralelismo entre las "mentiras" del PP estos días con lo ocurrido en otros sucesos. Ha mencionado el accidente del Yak42, la tragedia del Metro de València, el Prestige y el 11M.

"Tiempo habrá de hacer valoraciones. Los hechos son incontestables por mucho que ustedes se empeñen en mentir sobre lo que dijo el presidente del Gobierno", ha destacado. Montero ha señalado sobre "las mentiras", que están "acostumbrados" porque "tienen memoria".

Antes, el portavoz del PP Miguel Tellado había echado en cara a Montero una supuesta inacción para acometer unas obras en una de las presas desbordadas en el País Valencià. El dirigente popular ha acusado al Gobierno de "usar políticamente una tragedia" que con esa actuación "podrían haber evitado". "Teresa Ribera es responsable", ha añadido Tellado.

Al mismo tiempo, Montero ha sacado a relucir los mensajes que están tratando de transmitir estos días. "Desde el primer día este Gobierno ha dicho que no es el momento de reproches y de culpas. Es el momento de arrimar el hombro, de estar colaborando. El PP a lo que está es a un relato imposible intentando eludir sus propias responsabilidades. No vamos a entrar en sus provocaciones. No vamos a entrar en ninguna valoración política en este momento, tiempo habrá", ha señalado.

También ha contestado Montero a Juan Bravo y Cuca Gamarra. A la segunda le ha señalado que "para no caer en las provocaciones que su grupo hace lo mejor que puede hacer este Gobierno es mantenerse sereno".