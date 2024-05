Moreno Bonilla se entrega a la patronal con la tasa turística mientras planea cobrar por ir a los museos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), despejó este miércoles en la Cámara autonómica el debate sobre la tasa turística, que en Catalunya recauda 90 millones, y, al mismo tiempo, defendió que se cobre una entrada de acceso a los museos. Es un precio "simbólico", argumentó.

La idea del presidente sobre la tasa –un recargo que se cobra por cada noche de alojamiento– es que exista un acuerdo con la patronal, con las empresas del sector. Y este, sea el que sea, dijo, se aplicará: "Hemos dicho. Siéntense entre las empresas, ayuntamientos e instituciones y lleguen a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, lo aceptaremos. Han creado una mesa y un observatorio, un camino que nos parece adecuado. Que hay que poner tasa, de acuerdo. Lo que digan ellos, pero que esté reflexionado y que sea riguroso".

Sobre el papel, esta posición del presidente parece impecable. Sin embargo, la patronal, hasta ahora, ha mostrado un rechazo absoluto a la implantación de una tasa, que existe ya en dos Comunidades Autónomas en España y en numerosos enclaves turísticos de Europa y que varios alcaldes, incluso de su propio partido, han venido reclamando.

Por lo que, de hecho, lo que implica la posición de Moreno es que la tasa no se aprobará en este momento y, por tanto, el presidente despejar el asunto, lo envuelve y lo deja en manos de un hoy remoto pacto con la patronal. Este acuerdo es aún más complicado si se tiene en cuenta quién se sienta en la mesa de negociación.

Esta semana, su consejero de Turismo, Arturo Bernal, mantuvo un encuentro con la patronal CEA y la Federación de Municipios Andaluces, que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), al que no fueron invitados los sindicatos, los representantes de los trabajadores. Fue, por tanto una reunión en la que quedó, desde el principio, clara la posición. De ella, salió ese observatorio al que se refirió Moreno y que ha sido interpretado por CCOO como un "paripé".

Para el sindicato, según recoge en un comunicado de prensa, el Gobierno ha "utilizado" esa reunión para "desinflar el debate" mediante la creación del observatorio. "Para lo único que servirá –pronostica CCOO– será para contener a aquellos que exijan la implantación de la tasa turística".

"Prueba de ello –argumentó el sindicato– es que en su diseño solo integrará a municipios, empresarios y la propia Junta dejando fuera a la representación de la sociedad civil, incluidos los sindicatos mayoritarios que representan a los miles y miles de personas trabajadoras del turismo y resto de servicios, es decir, aquellos que realmente sufren las consecuencias del turismo masificado y del deterioro de los servicios públicos".

Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, considera que con estas maniobras "se intenta tapar un problema real". "Porque si es un problema de recursos y de sostenibilidad, –se preguntó– ¿por qué nos suben el IBI los ayuntamientos, por qué nos suben las tasas de basuras, por qué nos cobran para acceder a los museos limitando el acceso a la cultura, por qué no encontramos las personas trabajadoras una vivienda y los jóvenes tienen que pagar precios en sus alquileres insoportables, o por qué las personas trabajadoras cuando vamos a trabajar tenemos que pagar aparcamiento?".

Tasa no, museos, sí

En el Parlamento, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reprochó al presidente: "Tasa turística, eso no. Cobrarnos los museos, eso sí. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de ideología, de su ideología. Desgraciadamente, y lo digo con pesar, no gobierna el PP, gobiernan las cadenas hoteleras, dése a valer, que se lo piden hasta sus alcaldes y no se arrodille tanto ante las cadenas hoteleras".

El presidente replicó: "Haga un sondeo, nosotros lo hemos hecho, a los andaluces, y pregunte dónde están situados, a lo mejor se orientan políticamente un poquito mejor, porque los veo desorientados, un poco a la izquierda. Creen que han encontrado un tema, pero no lo han encontrado. Este es un tema muy de los ayuntamientos y de políticos, pero no de la sociedad. Un andaluz no quiere pagar por ir a un hotel andaluz, no quiere más impuestos".

El sondeo al que se refiere el presidente es uno financiado por la propia consejería de Turismo, hecho público por el Gobierno en fechas recientes, y que recoge, según los datos del Ejecutivo, que la idea de "aplicar una tasa o un impuesto al turismo" la apoya un escaso 16%. Esta encuesta ha sido impugnada por la oposición.

Sobre el cobro de la entra a los museos, el presidente se agarró al argumento de que la cultura "hay que pagarla". Y luego, agregó que el precio que se iba a cobrar era "simbólico". "No pagan los menores de 18 años, ni los menores de 30 con tarjeta, no pagan desempleados, no pagan los jubilados, las personas con discapacidad ni acompañantes y un día a la semana es gratis", defendió. "Si es simbólico, ¿para que la ponen?", le respondió García.