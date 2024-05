El alcalde de Sevilla del PP colisiona con Moreno Bonilla y defiende una tasa turística como la izquierda andaluza

"El que piense que se puede mantener el casco histórico más importante de España con el IBI es un iluso", dijo este miércoles con toda contundencia en una atención a medios el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP). "Tenemos que buscar fórmulas imaginativas y alternativas", agregó.

Justo antes había manifestado, también con total rotundidad: "Soy totalmente partidario de la tasa turística. Yo soy totalmente partidario de que a ese visitante que viene a esta ciudad única en el mundo tiene que contribuir al mantenimiento de este casco histórico".

Estas palabras de Sanz llegan en medio de un debate que impulsa, sobre todo, la izquierda sevillana y andaluza y colisionan con la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que marea la perdiz y, presionado por la patronal turística, se resiste a aprobar una legislación, como la de Catalunya y Balears, que permita a los ayuntamientos recaudar una tasa, como la que ya existe en numerosos lugares de Europa.

Sanz fue, de hecho, más allá y especificó que su planteamiento es que esa tasa sea finalista, una idea similar a la que viene defendiendo la izquierda en Sevilla desde hace años, también el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz.

"Hay un porcentaje [de lo que se recaude] –detalló Sanz– que tiene que ir a rehabilitación del patrimonio, otra parte a potenciar la imagen y promoción de la ciudad, a potenciar el sector y un pequeño porcentaje que tiene que llegar los rincones de los barrios, debe ir a obras en Sevilla".

Muñoz afirmó lo siguiente en un comunicado: "Con la tasa turística siempre se ha hablado de usos finalistas, que es lo que, tras seis años de un debate que inició nuestra ciudad en Andalucía, parece que Sanz ha descubierto ahora: que cabe destinar el dinero recaudado a inversiones municipales. Si Sanz está ante una nueva rectificación, bienvenida sea por el interés general de Sevilla. Pero le exigimos seriedad y coherencia y que no siga mareando al constatar su fallido intento de cobrar por visitar la Plaza de España".

Fuentes municipales indicaron a Público que no se había producido ningún cambio de criterio de Sanz y que el alcalde siempre había defendido la tasa. En una nota de prensa, el Ayuntamiento replicó a Muñoz: "Siempre se ha defendido la tasa turística. Muñoz no se ha dado cuenta aún de que engañar a los sevillanos no le sale bien".

Así, el edil de Hacienda y Turismo Juan Bueno expresó que "el alcalde en ningún momento ha rectificado su posición sobre la tasa turística, de la que siempre se ha mostrado partidario siempre que tuviera un carácter finalista y cuya aplicación repercuta en Sevilla para la mejora y rehabilitación del patrimonio, la promoción turística de la ciudad e incluso, que una parte fuera destinada a la mejora de los barrios".

En la nota, Bueno añade: "Y que dicha implantación y forma de recaudación se consensúe con el sector turístico". Esta cláusula no la añadió Sanz este miércoles, al menos no consta en el audio enviado por el ayuntamiento a Público de sus declaraciones. Y esta cláusula, aunque parezca menor, es muy relevante, porque la patronal, al menos hasta ahora, ha manifestado que no quiere tasa turística ni en pintura. Por tanto, la tasa, si la posición de los empresarios no se mueve, es imposible de consensuar. Y por eso tiene su relevancia que el alcalde, además de usar la contundente palabra "iluso", no la incluyera en sus declaraciones de este miércoles.

En efecto, en el pasado pleno municipal, del 30 de abril, el alcalde ya dijo que era "partidario de la tasa", después de que la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, le reclamara que hablase para poder aprobarla con el presidente Moreno Bonilla.

"Aplique la tasa turística, hable con Moreno Bonilla y dígale que nos deje aprobar una tasa turística", le había dicho Hornillo. "Yo soy partidario de la tasa turística. Fíjese, multiplique por ocho, por cinco, con 8 millones de turistas, lo que podría recaudar una ciudad como Sevilla", replicó entonces el alcalde. Y luego afirmó: "Acabaremos teniendo una tasa". Este martes, así, profundizó en la idea y dijo que era una "oportunidad" para algunos barrios de Sevilla y que así iba "a seguir manifestándolo".

Presión de la patronal

El Gobierno andaluz está bajo presión de la patronal turística, que rechaza, al menos hasta ahora, de plano nuevos tributos, y ha tratado de encauzar el debate a una negociación en el ámbito de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP), que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP).

El alcalde Sanz dijo este miércoles también que está esperando a que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, [que no ve este asunto como prioritario y lo ha rechazado en varias ocasiones] les cite: "Y cada uno pongamos sobre la mesa nuestro criterio".

"Nosotros somos partidarios del acuerdo y no de la imposición, porque creemos que en un sector tan sensible como este [el turismo es , tan importante en términos cualitativos y cuantitativos, lo mejor es el acuerdo", dijo Moreno el pasado jueves en el Parlamento de Andalucía, durante un debate con el portavoz de Adelante, José Ignacio García, quien le apretó con la aprobación de la tasa y con un cambio de modelo en el turismo.

El presidente dijo más el pasado jueves durante su debate con García: "A usted le vendría bien que [el PP] cogiera y dijera mañana que se vota, y pum, fuera. Eso es lo que le gustaría, ¿verdad? Pero no somos así. No somos así. Nos gusta dialogar, por eso hablamos de la tercera vía andaluza. Y por eso preferimos [… que se vea] la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con los representantes de la pequeña y mediana empresa turística, y se sienten para ver exactamente qué impacto tiene la tasa".

"La tasa turística –agregó Moreno– solo la tienen tres ciudades en España, Barcelona, Girona y Palma de Mallorca. Se trataría de una tasa que afectaría a 3,4 millones de andaluces, porque en eso no se puede discriminar, con lo cual las familias andaluzas que se desplazan de una provincia a otra tendrían que pagar esa tasa andaluza. Y eso a nosotros nos da alguna prudencia".

"Y, según el estudio de percepción de los andaluces hacia el turismo 2023, elaborado recientemente, el 84% de los andaluces no estaría a favor de nuevos impuestos al turismo. O sea, no hay una posición ni siquiera social en ese ámbito que lo esté reclamando", abrochó el presidente.

Bienvenida al sentido común

La portavoz de Podemos-IU, le dio al alcalde Sanz "la bienvenida al sentido común". "La tasa turística –prosiguió Hornillo– es un mecanismo de redistribución que goza de un amplio consenso y que no puede demorarse más, sin embargo, pensamos que el señor Sanz ha entendido mal esta herramienta".

"Sevilla –analizó la portavoz– ha vuelto a batir récords de turismo en 2023, al mismo tiempo que mantiene los barrios más pobres de España y unos servicios públicos que dejan mucho que desear en la mayoría de los barrios trabajadores de Sevilla. En consecuencia, es de una ceguera política absoluta pretender que lo recaudado con la tasa turística se destine a fomentar esta industria y una mínima parte a los barrios: lo único que se conseguiría así es fomentar las desigualdades".

"Quienes se tienen que beneficiar en mayor medida son los residentes en Sevilla, los que trabajan y viven aquí y sufren peores servicios públicos porque el alcalde ha decidido que todo debe invertirse en los barrios turísticos", dijo Hornillo.

"Si el alcalde es capaz de entender esta medida de equilibrio social y económico y la defiende en estos términos contará con nuestro apoyo, pero no vamos a respaldar una tasa turística para traer más turismo cuando Sevilla está claramente colapsada por la llegada de visitantes", remachó la portavoz.