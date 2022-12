Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla: "Pido a la Junta de Andalucía y a Hacienda que podamos implantar una tasa turística"

Es difícil que Antonio Muñoz (La Rinconada, 1959), alcalde de Sevilla, haga política con gruesas declaraciones. Asegura una y otra vez en esta entrevista con Público que solo tiene en la cabeza el día a día de la gestión de los problemas de la ciudad, cabeza de un área metropolitana que supera el millón y medio de habitantes, que acaba de recibir la sede de la Agencia Espacial Española.

Muñoz se declara preocupado por el ruido político que él achaca sobre todo al "gamberrismo" de la ultraderecha. "Me preocupa muchísimo el ruido político, intento no alimentarlo", afirma. En esta entrevista se aplica a ello, desde luego. Muñoz, que accedió al cargo a principios de este año, cuando Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, dejó en sus manos la mayor alcaldía del país en manos socialistas, a meses de las municipales, se siente cómodo hablando de los temas de gestión.

¿Cuánto cambia la cosa de ser concejal a ser alcalde?

Hay una gran diferencia. Digamos que el terreno de juego se multiplica por cinco o por seis. Y también la responsabilidad. Es un cambio copernicano.

¿Cuánto manda un alcalde de Sevilla? ¿Ha podido saber ya hasta dónde puede cambiar las cosas un alcalde?

Ser alcalde de la capital de Andalucía y de una población de casi 700.000 habitantes y el municipio principal de un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, convertirte en la persona de vértice en el gobierno de la ciudad, confiere una gran responsabilidad. Solamente en el manejo de los recursos, supone gestionar 1.200 millones de euros. Por tanto, la posibilidad de incidir en el día a día de los ciudadanos, en la economía metropolitana, en cuestiones ambientales, en reducir las desigualdades en los barrios, no es baladí. Es evidente que no solo depende de la alcaldía de la ciudad, también es evidente que eres un factor en esa ecuación muy importante y en ocasiones determinante.

El área metropolitana y las relaciones entre municipios es una cuestión que aún no se ha resuelto ¿Qué papel debe jugar Sevilla?

Vamos tarde. Es una asignatura pendiente. Somos la tercera conurbación de España, después de Madrid y Barcelona. No estamos hablando de un territorio cualquiera y es el momento, quizás en el próximo mandato, de dar un paso decisivo, de gestionar determinados servicios de manera mancomunada. Es verdad que en algunos casos no partimos de cero: agua, transporte y residuos. Sin embargo, pensando en la eficacia y la eficiencia y en los ciudadanos, debemos abandonar la visión local para tener una visión más metropolitana. Hay que hablar menos y hacer más.

Juan Espadas, su antecesor, le dejó como reto acabar con el chabolismo en El Vacie, ¿Es posible?

Sí. Es posible. Estamos cerca. Después de haber desarrollado una política desde hace seis años sin muchos aspavientos, sin mucho marketing de cara al exterior, basta comprobar la superficie de chabolismo que ocupaba El Vacie hace unos años y la que ocupa ahora. Hay una política de reubicar a muchísimas familias que ocupaban ese asentamiento. Aún no se ha terminado. Tengo que justificarlo en cierta medida por los dos años de covid, que han ralentizado algunas cuestiones y actuaciones que podrían estar hoy culminadas. Pero, sin duda, al principio del mandato próximo El Vacie formará parte del pasado de Sevilla.

De los barrios más desfavorecidos del país, varios están en Sevilla, ¿Cómo se combate desde el Ayuntamiento esta profunda y estructural desigualdad?

Sevilla es una ciudad que brilla en el ámbito internacional en muchísimos aspectos, cultura, turismo y economía. Podemos hablar de la aeronáutica y de la futura economía espacial, que estoy seguro que dará un buen resultado a Sevilla, pero, sin lugar a dudas, el reverso son esos barrios que durante los últimos años aparecen como los más pobres. Se lo he manifestado al presidente de la Junta y al presidente del Gobierno de España. Estamos dispuestos a liderar un cambio radical, una transformación social de esa periferia, cuya situación social nos debería avergonzar a todos.

Pero el Ayuntamiento solo no puede: si digo lo contrario, engañaría. Hace falta un esfuerzo presupuestario extraordinario en rehabilitación de viviendas, en recuperación del espacio público, en intervenciones urbanísticas y luego en políticas sociales, de intermediación, en políticas culturales y educativas. Todo eso, bien construido, en un paquete, podría denominarse un plan integral o cualquier otra etiqueta. Pero repito: solos no podemos. Tenemos que tener la garantía de la aportación e implicación de ambas administraciones. Mientras tanto, no estamos de brazos cruzados. En la vertiente urbanística, en la rehabilitación de vivienda, en aspectos culturales y de servicios sociales. Eso sí, le puedo asegurar que no vamos a la velocidad de transformación social que me gustaría como alcalde. Necesito la colaboración de otras administraciones.

¿El comisionado del Polígono Sur está haciendo su trabajo? ¿Cómo valora esa institución?

Está realizando más bien un trabajo de coordinación, pero en este momento no existe un plan integral, no existe una programación de medidas con sus presupuestos y la definición de un órgano ejecutor, sea una concejalía, una consejería o un ministerio; eso, en este momento, no existe. El comisionado lo que hace es llamar a una puerta, llamar a otra, pero, digamos, la potencia de los instrumentos que tiene a su alcance, son bastante escasos. No es un problema de persona, sino más bien de las atribuciones y de la falta de una planificación estratégica.

Pico Reja, Queipo de Llano, ¿Está Sevilla de una vez y para siempre en el camino de la verdad, la justicia y la reparación con los miles de víctimas del franquismo o aún hay resistencias?

Sevilla, en los últimos años de Gobierno socialista, ha dado un paso de gigante en la recuperación de la memoria democrática y así lo han reconocido en mayor o menor medida las asociaciones memorialistas. La fosa de Pico Reja es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en Europa. Es una manera de recuperar la memoria y la dignidad de muchísimas familias en torno a seres queridos desaparecidos con motivo del golpe de Estado del 36. Los resultados a día de hoy, en cuanto al número de víctimas, han sobrepasado con creces lo que los investigadores fijaron como meta. El tema de Pico Reja es un punto y seguido para el Ayuntamiento. Hay más fosas y las vamos a seguir exhumando. Va a haber compromiso presupuestario por parte del Ayuntamiento. No está todo culminado. La salida de Queipo y de Bohórquez de La Macarena supone también cerrar un paréntesis que nos avergonzaba como sevillanos de tener a un golpista dentro de la basílica de la Macarena. Aquí tengo que reconocer el papel de la Hermandad, que ha sido ejemplar. Cuando ha habido una ley, sin muchísimos aspavientos, han sido muy diligentes. Han cumplido con la ley a las primeras de cambio.

Los alquileres están cada vez más difíciles en determinadas zonas de Sevilla por la presión de pisos turísticos ¿Está Sevilla saturada de turismo?

No. Sevilla tiene en este momento un problema, al igual que otras ciudades españolas o ciudades europeas, con la proliferación o el crecimiento exponencial de las viviendas con finalidades turísticas o los pisos turísticos. Nosotros hemos hecho una regulación (aprobada en pleno) para intentar limitar y ordenar este fenómeno que nos ha pillado a todas las ciudades con el pie cambiado. En ese sentido, quien tiene que dar el siguiente paso para endurecer la normativa es la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias turísticas. Nosotros hemos hecho una ordenación urbanística y curiosamente nos hemos encontrado con la sorpresa, con la incoherencia de un recurso contra nuestra regulación a pesar de que es el Ayuntamiento el que tiene las competencias urbanísticas.

Lo que hemos hecho es exigirle a los pisos turísticos las mismas condiciones urbanísticas que se le exige a cualquier otra figura de alojamiento, un hotel, un hostal. Por poner un ejemplo: si en una zona un hotel no puede estar a partir de la cuarta planta, pues tampoco lo podrá estar un piso turístico. Hemos estandarizado la normativa urbanística. Este paso que ha sido también ejemplar para otras ciudades españolas contó en la legislatura anterior con los informes preceptivos y el visto bueno de la Consejería de Turismo y la Consejería de Ordenación del Territorio. Ahora nos hemos encontrado con este recurso, que resulta inexplicable cuando la propia Consejería de Turismo compartía con nosotros la preocupación de un fenómeno que se nos estaba yendo de las manos. Por tanto, algo habrá que hacer. Quien tiene que mover ficha por así decirlo para poner cierto orden y cierta limitación es quien tiene las competencias turísticas, que es la Junta de Andalucía.

¿Se ha dirigido a la Junta de Andalucía a preguntar por qué ese recurso?

Mi interlocutor en esta problemática o en este fenómeno es el consejero de Turismo y él ha compartido conmigo la necesidad de intentar salvaguardar los alquileres, que no en toda la ciudad puedan proliferar los pisos turísticos. Compartía la preocupación de tener que atajar de alguna manera este crecimiento que no sé a dónde nos iba a llevar. A mí me ha sorprendido el recurso por parte de un de un organismo que es el de la libre competencia que depende de la Consejería de Economía. No sé si es una discrepancia dentro del gobierno de distintos puntos de vista, pero tiene toda la pinta.

Ha venido reclamando una tasa turística, pero el Gobierno andaluz no está por la labor. ¿Por qué sería buena?

La tasa turística no es presión fiscal porque la pagan las personas que vienen de fuera de la ciudad a hacer turismo y se alojan en un hotel o en cualquier otro alojamiento turístico. No hay ningún caso en el mundo donde se haya establecido la tasa turística y la gente haya dejado de viajar a esa ciudad. Nadie deja de ir a París, a Florencia, a Venecia, a Roma, a Londres por la tasa turística. Es una manera de que el turismo contribuya a los ciudadanos que en algunos casos lo que soportan son las molestias de la afluencia turística masiva en algunos puntos del año o en algunos espacios, y es una manera de paliar o de contribuir por parte de los turistas a la mejora de la ciudad.

Soy partidario. Podría financiar algunas mejoras urbanísticas o también algunas mejoras para el propio sector turístico, poner nuevos atractivos de la ciudad en valor para ser visitado o para financiar la promoción. Hago el cálculo: en un año normal, Sevilla tiene aproximadamente 7 millones de pernoctaciones. Eso supondría, a un euro, un ingreso de 7 millones de euros para poder gastar en ámbito turístico. Creo que cada año que pasa Sevilla está dejando de ingresar y de gastar en la ciudad en distintas mejoras 7 millones de euros.

¿Una moratoria a los pisos turísticos no está sobre su mesa?

No. La moratoria no. Yo lo que sí pido es una regulación mucho menos laxa, más dura para un fenómeno, repito, en el que el número de camas supera al número de camas hoteleras. Son cifras ya muy contundentes como para poner un poco de ordenación. Y pido a la Junta de Andalucía o al Ministerio de Hacienda que posibilite que el Ayuntamiento que quiera establezca la tasa turística. Yo no quiero obligar a otros ayuntamientos que no estén de acuerdo con la tasa o con el impuesto turístico, con la fiscalidad turística, porque a veces hay dudas si es tasa o impuestos: hablemos de fiscalidad turística. El Ayuntamiento que no quiera incorporar la fiscalidad turística en su territorio, que no la implante, pero que aquel que quiera establecerlo porque tenga que tenga posibilidades.

¿Logrará aprobar los presupuestos o cree que la cercanía de las municipales lo impedirá al tener a los partidos metidos en eso?

En primer lugar, es mi deber y mi responsabilidad intentar que Sevilla tenga presupuesto en el año 23 con independencia de que en mayo haya elecciones municipales. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado que tener un presupuesto nuevo, entre otras cosas porque no todas las partidas del presupuesto se pueden prorrogar. Las inversiones no se pueden prorrogar, los convenios tradicionales en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la de la igualdad, en el ámbito de la de las hermandades, en el ámbito de las ONG por poner un ejemplo, no se pueden prorrogar.

Por tanto, nosotros estaríamos dejando de ejecutar, si tuviéramos que prorrogar el presupuesto, de acuerdo con el proyecto que hemos presentado, 150 millones de euros, 111 de inversiones y el resto de convenios con distintas entidades para desarrollar programas de distinta naturaleza. Si no aprobamos los presupuestos ahora, como muy pronto el presupuesto se podría aprobar en septiembre. El Ayuntamiento moviliza unos 1.200 millones. Es verdad que una parte se ejecutaría, pero habría partidas que quedarían sin ejecutar. Es un precio demasiado alto.

¿Cómo están las negociaciones?

Voy a dialogar con todos los grupos. Necesito tres votos para poder aprobar por mayoría absoluta el presupuesto. Lo voy a intentar con los partidos más de centro derecha y con los partidos que están más a la izquierda, sabiendo que la coyuntura no es fácil, precisamente porque cuando llegan unas elecciones todos los grupos intentan o intentamos diferenciarnos o poner más el acento en lo que nos separa que en lo que nos une. Aquí apelo al interés general y que pensemos en Sevilla, que pensemos que la mejor noticia para los sevillanos es que haya presupuesto porque sería una manera de normalizar la vida y el funcionamiento del Ayuntamiento.

Las inversiones en infraestructuras. Siempre se habla del metro, de la SE-40. ¿Cuáles son las que usted considera prioritarias, estratégicas, objetivo de su mandato?

Llevamos muchísimos años hablando de las infraestructuras necesarias de transporte para la ciudad de Sevilla de carácter urbano y de carácter metropolitano. La ciudad ha crecido bastante, turísticamente hablando, empresarialmente hablando. Tenemos el Parque Científico y Tecnológico que más factura de España, la Zona Franca, la zona del puerto, también es una zona en desarrollo en energías renovables muy puntera y tenemos también el parque aeronáutico y la consabida agencia espacial que empezará a funcionar a partir de enero. A pesar de esos crecimientos, el cuello de botella o el estrangulamiento que tiene en estos momentos la ciudad de Sevilla se llama las infraestructuras de transporte. Por eso desde el minuto uno he intentado conciliar posturas porque unas son competencias de la Junta, y otras, de la administración central. [No quiero] que esto se parezca más a lo que ha venido siendo un vergonzante partido de tenis entre las dos administraciones de aquí para atrás.

El metro es responsabilidad de la Junta. Tiene que licitar la línea 3, el tramo norte de la línea 3, una vez que hemos conseguido que el Gobierno de España aporte el 50% de la financiación. Supondrá la conexión de un barrio como Pino Montano con San Bernardo. Luego insistiré como alcalde, si lo sigo siendo a partir de mayo, es que el metro sea punto y seguido: que no nos ocurra como con la línea 1 que hemos tenido que esperar 10 ó 12 años para ver la luz al final del túnel de una nueva línea. Por tanto, después de la línea 3 tiene que venir la línea 2, la de Sevilla Este y esa será mi demanda a la Junta de Andalucía gobierne quien gobierne.

Hay otra infraestructura básica y fundamental con un retraso vergonzante que se llama la SE-40 habiendo pasado por el Gobierno central tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. En este momento, el Gobierno de España ha dado un paso decisivo comprometiéndose para los próximos años en cerrar todo el anillo de la SE-40, que llevamos 30 años ya esperando el cierre. Todo el tráfico que no está circulando por esa SE-40, porque no existe, cruza la Palmera, la Ronda, el puente de Quinto Centenario. Y, por tanto, supone más contaminación, más ruido, más tráfico, más molestias para la ciudad de Sevilla.

También me parece que hay otra infraestructura que es inexplicable que una ciudad como Sevilla no tenga con la importancia que tiene el turismo en nuestra ciudad: que Santa Justa y el aeropuerto no estén conectadas por un tren, por un cercanías. Hemos conseguido también que el Gobierno de España incluya una partida este año para hacer el estudio preliminar antes de poder licitar la obra.

Y, mientras tanto, en materia de transporte el Ayuntamiento está haciendo sus deberes: estamos ampliando el tranvía y vamos a licitar dos trayectos de tranvibús, que es una mezcla entre tranvía y autobús rápido: uno desde Santa Justa al centro y otro desde Santa Justa a Sevilla Este. No vienen a suplir a la línea de metro, vienen a complementar y pueden dar sus resultados de acortar los tiempos de desplazamiento de los vecinos de Sevilla Este al centro. Ahora mismo se tarda una hora aproximadamente en una línea de autobús y que con este tranvibús lo reduciríamos al 50% y posteriormente ya vendrá el metro.

¿Qué tal José Luis Sanz, candidato del PP? ¿Lo ve un rival duro?

No lo conozco muy bien. Lo que sí le digo es que estoy muy centrado en la gestión del día a día de Sevilla, con lo que parece a todas luces como un nuevo ciclo inversor para Sevilla. Estoy muy centrado en hacer realidad todas esas inversiones en infraestructuras que pueden suponer un punto de inflexión con respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Y también estoy muy centrado en los retos que tiene la ciudad de Sevilla como cualquier otra ciudad europea. Si queremos ser una ciudad relevante, una ciudad competitiva -porque no hay que olvidar que también las ciudades competimos unas con otras-, indudablemente tendremos que afrontar grandes retos: la reducción de las desigualdades, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad y todo lo relativo a la transformación digital de nuestra economía y de nuestro día a día como Administración Pública. Estoy intentando que la ciudad pueda encarar ese desafío que tenemos todos los territorios en el siglo XXI de la manera más eficaz y eficiente para que Sevilla sea no solamente atractiva por su pasado, por el legado histórico, sino que pueda mirar con optimismo al futuro. Por tanto, mis adversarios políticos no me quitan el sueño. Prefiero gastar mi energía en esos desafíos y al día a día de la ciudad.

A su izquierda, ¿habrá unidad o habrá un disperso panorama? ¿Esto podría perjudicar sus aspiraciones de renovar como alcalde teniendo en cuenta que las mayorías absolutas son difíciles?

Todas las fuerzas políticas de las izquierdas son lo suficientemente maduras y con experiencia como para saber cómo defender mejor los intereses de su electorado. Yo veo mucha similitud en muchos de los postulados, de los programas que pueden defender Podemos e Izquierda Unida, por focalizarlo en las dos fuerzas mayoritarias. Costaría muchísimo trabajo entender que no concurrieran en Sevilla de manera conjunta, pero indudablemente yo respeto la decisión que puedan tomar ambas organizaciones políticas. Ellos sabrán si escuchan, digamos, la sensación de de la calle.

Los temas políticos nacionales, ¿tienen una influencia sobre el votante sevillano? ¿Le preocupa el ruido que llega de Madrid?

Me preocupa muchísimo el ruido político, pero como sevillano, como andaluz y como español. Me preocupa el exceso de gamberrismo político con el que a veces la ultraderecha devalúa la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados fundamentalmente. Claro que me preocupa, pero yo intento en la medida de lo posible no contribuir a echar leña al fuego o alimentar ese ruido siendo consciente de que soy alcalde de la capital de Andalucía. Por tanto, estoy, como decía anteriormente, muy centrado en los problemas de Sevilla. Sevilla y Sevilla y Sevilla, admitiendo que siempre hay una influencia, aunque sea mínima, en cualquier elección del ambiente político general que tenga el país. Yo lo que espero es que cuando los ciudadanos en mayo vayan a votar en Sevilla valoren mi gestión y las perspectivas o la ilusión, la capacidad de generar ilusión para la Sevilla del futuro que yo pueda proporcionar. No me gustaría que me votasen o no me votasen por lo que pueda ocurrir en el ámbito de la política nacional, que obedece a otros parámetros.

¿Cómo le ha sentado la Agencia Espacial a Sevilla?

En primer lugar, es una gran noticia para para el futuro económico de Sevilla, puesto que si hay algún sector económico que pueda mirar al futuro con optimismo, uno de ellos es el espacial, un sector que está muy vinculado a la innovación y ciencia. Por tanto, que Sevilla se convierta en una de las ciudades del mundo vinculadas al sector espacial, supone mirar con optimismo el medio plazo y el largo plazo de la economía sevillana. Estoy pensando también en nuestros jóvenes, desde los que estudian FP o los que estudian algún tipo de ingeniería, además de otras modalidades o de otras especialidades, que pueden estar creyendo en las posibilidades, en las oportunidades que le va a ofrecer Sevilla como una tierra de donde puedan desarrollar su proyecto vital y profesional. Por tanto, es una es una noticia extraordinaria. El Gobierno de España evalúa ahora mismo en 4.500 millones los recursos que se van a movilizar en el sector espacial en España hasta el año 2025 y que Sevilla sea el epicentro de esas decisiones es una noticia muy importante.

Ahora bien, esto hay que entenderlo en un proceso que yo aplaudo del Gobierno de España de descentralizar una serie de organismos y de instituciones. Han salido dos, pero habrá más, según lo anunciado por el Gobierno. Hay una convocatoria pública con unos criterios. Nos presentamos 21 ciudades españolas y la selección ha sido por unanimidad en cuanto a la candidatura que presentó Sevilla. Una candidatura que tengo que decir que no es la del gobierno de la ciudad ni tampoco la del Ayuntamiento de Sevilla. Digamos que, aunque nosotros hemos sido los solicitantes, hemos liderado una candidatura donde han estado las universidades, las empresas, los organismos vinculados a la investigación. Hemos tenido el apoyo de la Junta de Andalucía y de otros ayuntamientos del área metropolitana. Por tanto, la candidatura la hemos convertido en un proyecto de ciudad. Creo que todos los integrantes de la candidatura de Sevilla hemos valorado positivamente que cuando dejamos a un lado las pequeñas diferencias que puede haber y nos ponemos como objetivo defender el interés general, a veces como en este caso los proyectos dan sus resultados.

Ahora mismo tenemos un gran reto por delante. Va a empezar a funcionar en el primer trimestre del año. Tenemos un reto de no defraudar y de confirmar que esa decisión tomada por unanimidad no fue equivocada. Es uno de los desafíos que tenemos por delante.

El lugar elegido para ubicar la sede es muy interesante. ¿Puede revitalizar un barrio como San Jerónimo?

Sin lugar a dudas. Hemos también optado por un barrio periférico, un barrio que también necesita su transformación social y que necesita la generación de empleo: San Jerónimo. A nadie se le escapa que un departamento de estas características tira del comercio de la restauración, de determinados servicios que va a demandar y que va a suponer, estoy seguro, la implantación de más negocios para atender las necesidades que pueda tener la agencia.