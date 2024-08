Los Mossos reconocen que no estaban preparados para una huida de Puigdemont que no preveían

Los Mossos d'Esquadra están en el ojo del huracán después de que Carles Puigdemont, con una orden de detención vigente, desapareciera entre la multitud este jueves tras su fugaz y breve intervención en el centro de Barcelona. Su nueva huida ha provocado una crisis interna en la cúpula del cuerpo policial catalán, que ha comparecido este viernes para dar explicaciones.

El primero en intervenir ha sido el conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, que ha empezado defendiendo la "anomalía" de la no aplicación de la amnistía en el caso de Puigdemont. Tras esta breve aclaración, Elena ha reconocido que el operativo que se articuló para garantizar con seguridad la investidura de Illa, el retorno de Puigdemont y las distintas movilizaciones alrededor del Parc de la Ciutadella no estaba preparado para una huida que no preveían. "Se diseñó un dispositivo para hacer posibles diferentes cuestiones: cumplir con la detención de una autoridad, velar por la seguridad del pleno y también por las movilizaciones fuera del Parlament", ha detallado.

Elena ha sido muy contundente y ha acusado a Junts de querer "dinamitar el pleno de investidura" de Salvador Illa "con el objetivo de deslegitimarla" y "atacar" al Govern de Aragonès para colocarlo fuera del frente independentista. El conseller en funciones ha señalado directamente a Carles Puigdemont: "No esperábamos un comportamiento tan impropio de quien ha sido la máxima autoridad del país", ha dicho sobre su huida. El conseller ha asegurado que se investigará todo, tanto el propio operativo policial y qué falló, como los cómplices que hicieron posible la fuga de Puigdemont. "Habrá una investigación para esclarecer quién ha sido colaborador necesario de aquellos hechos", ha explicado.

Los Mossos niegan haber negociado la detención

El director general de la Policía de la Generalitat, Pere Ferrer, ha reconocido que este jueves fue "durísimo e inmerecido para los Mossos". "Situar a la Policía como responsable de los problemas políticos no resueltos es un mal negocio para la Policía, para el país Y para Catalunya". En la línea de Elena, Ferrer ha recordado que la orden de detención contra Puigdemont existe porque no se aplica la ley de amnistía.

Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, ha mostrado un tono muy contundente contra los que atacan al cuerpo policial y los que desinforman. Por eso ha dejado claro desde el principio que en ningún momento se negoció la detención de Puigdemont. En este sentido, ha esclarecido que "los hechos procedieron de forma diferente a lo previsto". "Puigdemont estuvo acompañado de personas con cargos públicos. Los efectivos intentaron aproximarse a él, pero hubo una masa de personas que hicieron de muro. Fue entonces cuando desapareció entre la masa y se inició una persecución. A continuación, se activó el dispositivo jaula", ha detallado.

Sallent ha criticado que la actitud de Puigdemont y su entorno no fue "una actitud leal hacia los Mossos". "No todo vale, no vale pasar por encima de los Mossos", ha remarcado Sallent. El jefe de los Mossos también ha cargado contra los dos agentes de los Mossos detenidos por facilitar la fuga de Puigdemont. "Es un acto reprobable, no merecen vestir nuestro uniforme. Esto no lo hacen los policías", ha dicho.

Llarena pide informes a los Mossos e Interior

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido a los Mossos y al Ministerio de Interior informes sobre el "fracaso" de los dispositivos desplegados este jueves para detener a Carles Puigdemont. El magistrado considera que "habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía" estuvo en Barcelona minutos antes de la investidura de Salvador Illa para presidir un mitin y logró "evadirse a su terminación", debe saberse cuál era el operativo aprobado. Asimismo, pide información sobre los "agentes responsables del diseño del operativo" y aquellos a los que se encargó su ejecución.

Llarena exige que se detallen los elementos que determinaron el "fracaso" del dispositivo desde el punto de vista técnico policial. El juez pregunta cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para la detención del expresident tanto en la frontera como en la capital catalana. Además, reclama información sobre las órdenes posteriores que fueron cursadas tras la segunda fuga del líder de Junts.