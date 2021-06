Las reclamaciones de los grupos que representan en el Congreso las diferentes nacionalidades históricas recogidas en la Constitución nunca se fueron; siempre han estado ahí. Especialmente en esta legislatura nacida de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, que dio lugar a la Cámara Baja más plural de la historia reciente.

Sin embargo, estos representantes políticos han aprovechado el debate de este miércoles en el Congreso sobre los indultos para poner encima de la mesa la reconfiguración del Estado español, así como la solución de los conflictos con Catalunya, Euskadi y Galicia desde el diálogo y el acuerdo de manera democrática. Es decir, una solución que pase por respetar el "principio democrático de decisión" mediante la palabra y las urnas, a tenor de lo expuesto por los grupos soberanistas y nacionalistas.

En cuanto al conflicto político catalán, principal foco del Pleno de hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado la puerta a la celebración de un referéndum de autodeterminación, "salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el Artículo 2 y, posteriormente, los españoles ratifiquen ese cambio mediante referéndum", ha añadido.

No obstante, el socio de PSOE en la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, ha abogado por avanzar en "plurinacionalidad" ante un estado autonómico "agotado", y ha defendido que se pueda dialogar en la mesa de negociación sobre "amnistía y de autodeterminación", al entender que tienen "encaje constitucional".

En este sentido, además de la respuesta de los cuatro grupos catalanes con representación en la Cámara Baja (ERC, Junts, PDeCAT y la CUP) al no de Sánchez, el portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, su homóloga de EH Bildu, Mertze Aizpurua, y el diputado del BNG, Néstor Rego, han pedido al presidente del Gobierno que aproveche el nuevo tiempo político que se abre paso tras la concesión de los indultos para afrontar el reto de la plurinacionalidad del Estado. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno necesita de los apoyos de estos grupos para sacar adelante sus iniciativas y, en definitiva, para que pueda agotar la legislatura.

Una solución para las nacionalidades históricas

De esta forma, el parlamentario del Grupo Vasco ha considerado que el momento actual puede ser "el inicio de una etapa de diálogo fructífero" que debería "generar estabilidad", y ha emplazado a Pedro Sánchez a "aprovecharlo" para "poner las bases de un país diferente, más abierto y europeo, con una mejor y más fuerte base económica, y respetuoso no sólo con el autogobierno sino con las identidades nacionales".

Más incisiva ha sido Aizpurua, quien ha instado al Gobierno a que demuestre si de verdad cree en la plurinacionalidad. "Aspiramos a generar un debate nacional en nuestro país que defina cómo queremos construir nuestro futuro y qué herramientas queremos poner en marcha para hacer frente a los retos que como sociedad tenemos. Queremos hacer ese debate de manera abierta con la sociedad vasca, y que sea esta la que vote y decida el rumbo de su futuro", ha explicado la portavoz de la izquierda soberanista vasca.

Asimismo, ha pedido a Sánchez que comprenda que "existen realidades nacionales que quieren expresarse libremente y decidir su futuro sin ir contra nadie, sino pensando en sus necesidades y anhelos". Por ello, le ha recordado que tiene dos años para tomar un nuevo rumbo "desde un diálogo sincero, sin vetos, sin exclusiones, que permita debatir y ofrecer a las ciudadanías vasca, catalana y gallega las diversas opciones de construcción de su futuro con la misma legitimidad y respeto para todas ellas".

El diputado del Bloque Nacionalista Galego ha reclamado al Estado español que reconozca el derecho de autodeterminación para las naciones que de él forman parte. "Galicia es una nación y, por lo tanto, tiene derecho a ejercer la autodeterminación porque lo necesitamos para acabar con la consecuencias políticas, sociales y económicas de la dependencia, y para poder actuar de forma que se incida positivamente en la mejora de la calidad de vida en el bienestar de los gallegos", ha remachado.

En el turno de réplica, el presidente del Gobierno ha trasladado su "máximo respeto al sentimiento nacional que pudiera tener una parte de Euskadi y Catalunya, aunque no lo comparta". También, ha señalado que coincide en llegar a un acuerdo con estos territorios, dejando claro que "lo que no podemos hacer es situar la responsabilidad a la ciudadanía sin un no acuerdo". En cuanto al Estado autonómico, Sánchez ha respondido a Asens que, en todo caso, hay que "mejorarlo" a través de "espacios de cooperación multilateral" y bajo la premisa de la "diversidad territorial".