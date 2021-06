El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha puesto en duda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarte la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para solucionar el conflicto político catalán. "También dijo que no habría indultos, denos tiempo", ha recordado el diputado republicano, de cuyo grupo depende en buena medida la tramitación de las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

En esta línea, ha expresado que la concesión de la medida de gracia es "insuficiente" para solucionar la cuestión catalana. Si bien, sirve para "mejorar el clima político". "No es menor, es bueno, sí. Porque precisamente este buen clima político es lo que nos hace permanecer en la centralidad del terreno de juego y no en los extremos, donde hay barro y se juega peor", ha agregado.

Y es que, durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja sobre la concesión de los indultos, Rufián ha cargado contra "la agitación y el conflicto permanente" en el que viven PP, Vox y Cs, los "repartidores de carnés de patriota" y que quieren "poseer España". "La derecha moderada en España no existe. Bueno, sí, son los barones del PSOE", ha ironizado.

También, a colación de la decisión de este martes del Tribunal de Cuentas (reclama cerca de dos millones de euros a Junqueras y a Puigdemont), Rufián ha calificado al órgano fiscalizador de "chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando los últimos 80 años para condenar a la muerte civil a cargos públicos independentistas".

Junts insta a "formalizar ya el divorcio" entre Catalunya y España

En su réplica a Sánchez, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha mantenido el tono duro sobre la nueva etapa de diálogo que se abre. "Solo existe una vía para poder tener un diálogo real de igual a igual con Catalunya y es respetar el resultado de las urnas. Formalicemos el divorcio", ha apostillado

Asimismo, ha incidido en que la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por el Diplocat (promoción del 1-O en el exterior) pretende "robar millones de euros a trabajadores de la Generalitat por hacer su trabajo" y, además, "con aval y apoyo" de la Abogacía del Estado. "Que no muevan esa pieza nos hace sospechar que nos están contando un cuento, el mismo cuento que nos vamos a encontrar en la mesa de diálogo", ha remachado.

Precisamente, la decisión del órgano fiscalizador "hace muy difícil hablar de concordia", a tenor de lo expuesto por el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. Por eso, ha exigido a Sánchez desoír las advertencias de la derecha y la extrema derecha, y que "no niegue la autodeterminación" de entrada. "Puede decir que no la comparte, pero no la niegue", le ha pedido, admitiendo que queda "mucho trabajo por delante" y pidiendo "construir y no destruir".

Por su parte, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha recordado al presidente del Ejecutivo que la sociedad catalana no necesita "pan y circo", sino "referéndum y amnistía". "Usted viene a decirnos que nos perdona. Si quiere hablar de perdón, preferimos hablar de amnistía, la única alternativa a la violencia institucional que desde hace tres años hay en Catalunya", ha rematado. Por ende, ha insistido en que, si quiere hablar de principio de realidad, la única alternativa es la vía de las urnas.