Nina Gordillo, miembro de la lista de Sumar para el 9J, justifica el acoso a Montero e Iglesias en un mitin

La candidata de Izquierda Unida en Andalucía para las elecciones europeas, Nina Gordillo, que integra la lista de Sumar, cerró la campaña en Sevilla justificando el acoso que sufrieron Irene Montero y Pablo Iglesias en su domicilio de Galapagar. La número 44 de la lista no ha mencionado los nombres de los dirigentes de Podemos, pero la referencia no ha dejado lugar a la duda.

"Hay personas que dicen en campaña que van a seguir viviendo en la misma casa, pero cuando son diputados y diputadas, compran un chalé. Después se quejan de que tienen a la gente haciéndoles boicot en la puerta de su chalé", espetó la candidata.

"Pues no te lo compres, no hagas lo contrario de lo que has dicho", manifestó. El vídeo se ha difundido en redes y ha generado polémica. La intervención de Nina Gordillo recibió el aplauso del público.