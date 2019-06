Podemos no cede ante el PSOE y pide "altura de Estado" para continuar con la negociación 

Podemos no cede ante los socialistas que piden una respuesta sobre la opción de formar un gobierno de cooperación en el que ocupen cargos intermedios. El partido morado pide a los socialistas "altura de Estado", que dejen "las negociaciones a través de los medios de comunicación" y remiten a las conversaciones oficiales entre las reuniones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero poca información más dan desde la formación morada. Noelia Vera, en rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido, insiste en ser "prudentes" y "proteger la negociación". Lo mismo dijo una hora antes el secretario general de Podemos durante una entrevista en La Cafetera: "Tenemos que dejar atrás la dinámica de ruidos y filtraciones".

El fantasma de la repetición electoral o de la abstención de Ciudadanos ante una investidura sobrevuela las negociaciones. Lo segundo no parece posible por el veto de Albert Rivera al presidente en funciones y que ya deja sus primeras consecuencias en el partido, como la dimisión de este lunes del portavoz económico Toni Roldán. No parece que esta dimisión cambie la posición de la dirección del partido naranja. Sin embargo, en Podemos no descartan que este escenario se haga posible.

Sobre la repetición electoral Iglesias considera que "es una falta de respeto amenazar a los ciudadanos con otras elecciones". Vera también insiste en esta idea y, al igual que sí barajan quedarse en la oposición ante un pacto de PSOE y Cs, asegura que no contemplan que Sánchez se vaya "a presentar a una investidura sin los apoyos suficientes".

Vera también destaca que ellos se mantienen en la misma posición y que cualquier valoración vendrá después de las reuniones que todavía esperan que se celebren entre Sánchez e Iglesias. "Nos remitimos a la negociación oficial que se hace en una mesa de trabajo. Hay que proteger la negociación. Hay que dejar de hacer ruido", insiste. Según ha podido saber Público, Iglesias y Sánchez no mantienen contactos desde la última reunión en la Moncloa. El secretario general de Podemos valoró positivamente este encuentro pero la filtración de la reunión y las declaraciones posteriores de los socialistas enfriaron la relación.



Las negociaciones están estancadas: PSOE y Podemos no se mueven de sus posiciones

Respecto a las informaciones que apuntan que el PSOE podría aceptar una coalición pero no a Iglesias en el Consejo de Ministros desde Podemos insisten que no conciben que se pongan "vetos". Podemos se muestra abierto a aceptar a las personas que elija el PSOE sin rechazar incluso a Carmena o Errejón. Iglesias explica que ellos no vetarían "a ninguna persona que ponga el PSOE como ministro o ministra socialista".

Si no se llega a acuerdo Iglesias también recuerda que por "obligación estatutaria" decidirán los inscritos de Podemos sobre un pacto de gobierno, un pacto programático o simplemente si apoyar o no una investidura de Sánchez. "Si no llegamos a un acuerdo y el PSOE sólo hace una oferta concreta, aunque sea a través de los medios de comunicación, serán los inscritos los que decidan", explica. Esto fue lo mismo que hicieron en 2016 sobre el pacto entre PSOE y Ciudadanos y la mayoría de la militancia votó que no deberían apoyar este acuerdo.

Con todo esto, el lunes comienza como se despidió el viernes: sin ningún avance hacia el entendimiento, con posiciones cerradas y con los dirigentes de cada partido lanzando la pelota al tejado de su contrario. Los socialistas dicen que esperan una respuesta de Iglesias ante la oferta de ocupar cargos intermedios y que no van a aceptar el Gobierno de coalición. Los de Podemos insisten en que Sánches se tiene que mover, negociar el acuerdo programático y llamar a Iglesias para concertar la próxima reunión.