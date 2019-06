Podemos mira con desconfianza al PSOE mientras espera otro paso de Sánchez

Pablo Iglesias espera otra reunión de Pedro Sánchez. El último encuentro para Podemos iba en la buena dirección pero al día siguiente se estropeó: la filtración de la reunión y de la "oferta" del presidente en funciones sobre ocupar cargos intermedios molestó a los de Iglesias. El partido morado ha decidido no llevar el pulso a los medios de comunicación y evita dar una respuesta oficia a las palabras de los socialistas. Eso sí, señalan a los gobiernos de coalición autonómicos, en los que Podemos tiene una vicepresidencia, como el ejemplo a seguir.

La relación entre Iglesias y Sánchez — fluida algunas semanas y casi inexistente otras — ahora se ha quedado en stand by. Desde la última reunión no ha habido ningún contacto. Y los portavoces se lanzan la pelota los unos a los otros. El PSOE dice que está en manos de Podemos aceptar o rechazar la oferta mientras que los de Iglesias insisten en que es Sánchez el que ha ganado las elecciones y el que tiene que liderar la negociación. Otra reunión entre los dos dirigentes está en el aire y en Podemos esperan que no se demore mucho más ya que la próxima semana se cumplen dos meses desde que se celebraron las elecciones generales.

Esta "tranquilidad" que se está tomando Sánchez para negociar sus apoyos a una investidura no es bien recibida no sólo en Podemos, también por el resto de partidos como el PNV. Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, pidió al presidente en funciones este jueves que avanzara en las negociaciones y consideró que va "con ritmo caribeño"

En Podemos, mientras siguen a la espera, continúan trabajando en el acuerdo programático y en la estructura de gobierno adecuada para cumplir con estas políticas. Una vicepresidencia verde, o "sostenible", gana fuerza entre el partido como petición a Sánchez después de que Juantxo López de Uralde señalara este viernes que "la crisis ecológica es de tal trascendencia" que "sería necesaria una vicepresidencia de sostenibilidad".



Pero, detrás de este trabajo y la predisposición de llegar a un acuerdo, sigue estando el fantasma de la abstención de Ciudadanos que los socialistas no paran de reclamar. Hasta el momento de la investidura el PSOE seguirá pidiendo a la derecha que facilite el Gobierno socialista, como ellos hicieron en la pasada legislatura con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La otra novedad de la semana tiene que ver con las Comunidades Autónomas. Esta semana Podemos sale más reforzado por la línea que han llevado las fuerzas de izquierdas en los pactos autonómicos. "Si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras y gobiernos", dijo Iglesias este jueves.

Llegan buenas noticias para la gente de Baleares, Canarias y La Rioja. Allí habrá gobiernos de coalición con programa progresista. Junto a la Comunidad Valenciana, se confirma que si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras y gobiernos pic.twitter.com/r3DV4mOlha — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de junio de 2019

El secretario general de Podemos mantuvo un perfil bajo esta semana consciente de que el foco está en la postura de Podemos después de los órdagos del PSOE. El partido morado quiere mantener la discreción que los socialistas en un principio le pidieron, pero el lunes Iglesias ya atenderá a la prensa junto a los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Alvárez y Unai Sordo. Un refuerzo más para los de Podemos ya que ambos líderes sindicales ven con buenos ojos un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.