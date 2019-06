Ciudadanos comienza la semana con otro frente abierto: el portavoz económico en el Congreso y miembro de la dirección del partido, Toni Roldán, ha comunicado este lunes su decisión de abandonar la formación y su escaño en la Cámara Baja por el giro de la formación de Albert Rivera hacia la derecha, esto es, por los pactos con Vox.

"De una tiempo a esta parte, la dirección de Ciudadanos ha tomado una decisión estratégica que es legítima pero que no comparto", ha sostenido durante una rueda de prensa celebrada este lunes en el Congreso. "Todas las estrategias políticas tienen costes, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos, y eso es algo que no voy a permitir", ha señalado.

Roldán ha criticado sin tapujos el viraje de Cs a la derecha y las últimas decisiones de la ejecutiva de Rivera que, según el portavoz económico, han ido contra los principios fundacionales del partido: "el reformismo, la regeneración y la batalla contra el nacionalismo". "¿Cómo vamos a superar la batalla entre rojos y azules si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a regenerar la política si apoyamos a partidos que llevan 20 años en el poder? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no nos enfrentamos a la extrema derecha?"

La renuncia de Roldán se produce tras el acercamiento de Ciudadanos a la derecha para gobernar con Vox a través de los pactos que han firmado con el Partido Popular y después de que la formación que lidera Albert Rivera haya establecido un veto para pactar con el PSOE. La decisión de la Ejecutiva de poner un cordón sanitario a los socialistas ha llevado a situaciones como que Cs haya optado por apuntalar un Gobierno del PP en Castilla y León, a pesar de que su candidato en la región, Francisco Igea, se planteara apoyar un Gobierno socialista como símbolo de regeneración en la Comunidad.

En este sentido, Roldán ha apelado a la oportunidad de Ciudadanos de poder dar "estabilidad" a un Gobierno, en clara referencia a los partidarios de que los de Rivera se abstengan para que Pedro Sánchez pueda gobernar sin necesitar los apoyos (o la abstención) de partidos independentistas: "España tiene una oportunidad histórica para un Gobierno estable, sería un grave error desperdiciarla".

"Este no es el contrato que yo firmé"

El hasta ahora portavoz económico del partido no ha aclarado de forma explícita si también dejará el escaño en el Parlamento, pero sí que ha avanzado que dedicará todo su tiempo a su familia a partir de ahora. "No me voy porque yo haya cambiado, me voy porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé. La política es un lugar de paso y yo seguiré comprometido con los valores".

Roldán ha explicado que durante muchas reuniones de la Ejecutiva del partido ha expresado su malestar con el acercamiento a la derecha. "La dirección del partido ha tomado una decisión estratégica legítima, pero que no puedo compartir. He manifestado mi discrepancia, durante muchos lunes, durante meses, pero uno no puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo".

El portavoz económico de Cs se incorporó al equipo de Ciudadanos en 2015 de la mano del coordinador económico de la formación naranja Luis Garicano, precisamente una de las voces más críticas dentro del partido frente a los acuerdos entre el PP y Vox para gobernar con la formación naranja en autonomías como la andaluza.

Roldán, que había sido nombrado secretario de programas y de áreas sectoriales en 2017, ha sido uno de los impulsores del programa de economía y empleo del partido y ha defendido entre otras medidas el contrato único, para evitar la dualidad entre los contratos fijos y temporales.

También tuvo un papel muy relevante en la comisión de investigación de la crisis financiera, ya que fue muy crítico contra la gestión de los políticos que estaban al frente de las cajas de ahorro que tuvieron que ser rescatadas.

Concurrió en las pasadas elecciones generales como número dos de la lista por Barcelona para el Congreso de los Diputados detrás de Inés Arrimadas.