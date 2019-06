Nace hoy, para todos y para todas. Una república a la que sí puedes elegir pertenecer. Un nuevo punto de encuentro de la sociedad comprometida, un lugar para luchar contra la corrupción, donde no hay sitio para la discriminación, ni para la ultraderecha ni para la mentira que nos rodea. Así es La República de Público.

En Público siempre hemos creído que es necesario tener un lugar común en el que los profesionales del periódico y los lectores compartamos unos mismos objetivos y trabajemos para contar la realidad, no solo como es, sino con el objetivo de poder cambiarla. Para transformar aquello que no funciona, para destapar lo que los poderes nos quieren ocultar, para luchar por la igualdad, para dar voz a los que no la tienen, para hacer un periodismo honesto y valiente. Un periodismo hecho para la gente, con la gente y por la gente, donde el poder lo tienen las personas.

Con estos fundamentos, a principios del año pasado pusimos el germen del gran árbol que queremos ver crecer. Nació así la Comunidad de Público, un espacio para dar cabida a todas estas aspiraciones, que ahora se hacen más grandes en La República de Público.

En esta república buscamos profundizar la relación de una comunidad de lectores y lectoras comprometidos con el diario. Hoy son casi 100.000, entre miembros de la Comunidad y simpatizantes, los que nos acompañan en este increíble viaje. Pero queremos ser muchos más. Porque juntos somos más fuertes, porque juntos somos mejores. Este apoyo nos permitirá seguir avanzando, ofreciendo más periodismo de calidad y de investigación, tener más recursos que nos ayuden a contar más historias y exclusivas, destapar más casos de corrupción, mostrar realidades que muchos no quieren ver…

Lanzamos así ahora La República de Público porque creemos que, junto a la comunidad de lectores y lectoras, lograremos avanzar más rápido sin perder nuestra independencia periodística.

¿Afecta a los miembros que hasta ahora eran parte de la Comunidad de Público? De ninguna manera; las condiciones son iguales, la cuota se mantiene y no hay que volver a unirse a La República de Público. No solo no pierden ninguno de sus privilegios, sino que verán ampliados sus beneficios. Tanto estos como los nuevos integrantes de La República de Público tendrán las siguientes ventajas por solo 6 euros al mes:

• Recibirán cada día en su correo electrónico una cuidada selección de historias y noticias de Público. Y, cada viernes, una recopilación de lo mejor de Tremending Topic, nuestra particular visión de la actualidad y las redes sociales desde un punto de vista crítico y con sentido del humor.

• Sorteos para ganar invitaciones gratuitas para asistir a eventos en vivo.

• Comentar y leer comentarios en las noticias de Público, algo solo reservado a las personas que forman parte de La República.

• Un regalo de bienvenida como agradecimiento.

• Envío gratuito a domicilio de contenido exclusivo: un especial informativo en papel editado de manera trimestral.

• Compartir con Público ideas y sugerencias. ¡Las tendremos muy en cuenta!

• Y además, un pasaporte especial que les identificará como miembro de La República de Público.

¿El nacimiento de La República de Público significa que el diario dejará de ser abierto y gratuito? En ningún caso. Tanto la información de última hora como el resto de contenidos seguirán estando disponibles para todos los lectores y lectoras. Por su parte, los lectores que no pertenezcan a La República de Público pero que sí sean simpatizantes podrán recibir diariamente un correo con la selección de las mejores noticias de Público y leer los comentarios de las noticias, pero no comentar. Otro de los servicios previstos es que los miembros de La Republica de Público puedan navegar por el diario sin ver publicidad. En cuanto esté disponible esta utilidad, avisaremos a todos los lectores.

Se configura así un nuevo vínculo entre Público y sus lectores, y a la vez entre ellos mismos. Un nuevo espacio para todos y todas los que creen que es necesario un periodismo valiente, ético y feminista. Un periodismo para transformar realidades. Un espacio en el que juntos somos más fuertes, en el que juntos somos mejores. Os damos la bienvenida a La República de Público.