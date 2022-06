¿Cómo no va a perder la izquierda el relato si la derecha controla el aparato mediático?

Aunque evidentemente en España hay muchísimos problemas que son muy graves y además el gobierno de coalición, con mayoría del PSOE, arrastra los pies en muchísimos asuntos; y aunque a muchos nos gustaría que se hicieran políticas mucho más ambiciosas y transformadoras, lo cierto es que las medidas impulsadas por el ala izquierda del Gobierno en materia laboral, de derechos sociales o de feminismo están dando sus frutos y contrastan mucho con las medidas que se tomaron en otras situaciones de crisis; y hay datos al respecto que son inequívocos. Sin embargo, esos avances que, insisto, aunque modestos, no tienen precedentes en España, digamos que no forman parte de los marcos mediáticos que están instalados sobre la situación y la evolución económica y social en nuestro país. Muy al contrario, el discurso mediático dominante, en coincidencia con los argumentarios de PP y VOX, el mensaje que lanzan cada día por todos sus cañones es que "España se dirige a la ruina económica", que "la coalición es un desastre y no funciona porque se pelean todo el rato" y que "las medidas intervencionistas del Gobierno no funcionan".

Os leo algunos titulares: esdiario: "La España de Sánchez, una ruina económica sin paliativos". El Debate: "La negligencia negacionista de Pedro Sánchez con la ruina económica". Merca2: "Preparados para salvar a España de la ruina económica socialista por tercera vez". Cualquier parecido con los argumentarios de Feijóo es una pura coincidencia. Y en realidad no es que sean de Feijóo: son los argumentarios del PP de toda la vida cada vez que ellos no gobiernan.

Este relato de la ruina económica de la izquierda que tendrá que ser resuelta por el PP es de todo menos nuevo: ya cuando estaba Casado leíamos ese tipo de titulares. El Periódico, marzo de 2021: Casado: "España se va a la ruina y el Gobierno lo único que hace es pelearse entre sí".

También os digo que los titulares que os leía antes, al fin y al cabo, son de medios de ultraderecha: Esdiario, el debate, etc. Pero es que estos días podemos encontrar enfoques similares incluso en RTVE, cosa que es bastante elocuente sobre quién manda en la televisión pública. Fijaos. Noticia del 30 de marzo de la web de RTVE. Fotografía: Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP. Titular: "La oposición acusa al Gobierno de llevar a España a la ruina y a la miseria: "a los españoles se les ha acabado la paciencia".

Al final el PSOE, por intentar no dejar ningún espacio a Unidas Podemos, ha entregado el control de la televisión pública a la derecha y eso va a acabar por pasarle factura al propio PSOE también. Muy inteligente. Gracias, José Manuel Tornero.

Como no controlan suficientes grupos mediáticos privados, ¡démosles también Televisión Española!, no vaya a ser que a la derecha le quede algún medio de comunicación de este país sin controlar. Luego en Moncloa y en la progresía mediática se sorprenderán y se preocuparán mucho porque la derecha esté ganando el relato y porque los avances que logra el Gobierno (o el ala izquierda del gobierno, por ser más precisos) no se traduzcan en nada a nivel electoral.

Viendo esto no parece que haya que estrujarse mucho las meninges para entender por qué sucede eso, ¿no? Os pongo un ejemplo sobre cómo las voces que opinan sobre determinados datos oficiales y cómo los enfoques que se aplican a la información pueden retorcer hasta dar la vuelta a una noticia positiva, en este caso, sobre la situación del empleo. Hace unos días conocimos uno de los datos que nos ha dado antes Roberto: España baja de los 3 millones de parados por primera vez desde hace 15 años: no había un dato así desde antes de la crisis financiera de 2008; y además con récord de contratos indefinidos como resultado de la entrada en vigor de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Bueno, pues en Espejo Público dieron la noticia. Y es cierto que explicaron esos buenos datos. Pero, ¿qué hicieron? Montar una mesa de tertulianos que se encargara de fijar un mensaje sobre esos datos. En la mesa había 3 opinadores de derecha o ultraderecha: Carlos Cuesta de Okdiario, Carlos Segovia de El Mundo e Ismael García de "Inversión". Y enfrente, para compensar, una tertuliana de la progresía: Elisa Beni.

Después de dar los buenos datos de empleo pero enmarcarlos negativamente en la mesa de tertulia, Espejo Público introdujo un nuevo enfoque sobre la información. Rótulo en pantalla: PARO MES DE MAYO. España encabeza los niveles de paro de la eurozona: seguimos por encima del 13%.

Que es verdad que en España hay más paro que en otros países de Europa, lo que pasa es que eso lleva siendo así básicamente de toda la vida.

Lo decía David Simon en uno de los cortes que sacamos el otro día en el programa que le dedicamos: los datos por sí solos no dicen nada y los números bajo tortura pueden acabar diciendo cualquier cosa: al final los relatos siempre tienen un poder superior. Pero os cuento algo más. Porque no solo es que la derecha mediática tenga la capacidad de retorcer de esa manera unos datos de empleo que son objetivamente positivos si se los compara con de dónde venimos; es que están en una ofensiva cultural que, por ejemplo en materia de empleo, ya que estamos hablando de eso, es muy evidente. Y os pongo dos ejemplos recientes. Primero, uno de Mediaset. Todo es Mentira, el programa de Risto Mejide, hace unos días. Hablan de empleo. Rótulo en pantalla: ¿Pagar las horas extra puede poner en peligro a la hostelería y al turismo? Repito: ¿Pagar las horas extra puede poner en peligro a la hostelería y al turismo?

Es que ya directamente plantean que no se paguen las horas extra, es decir, que se trabaje gratis, porque claro, es sabido por todos los expertos en economía que no trabajar gratis "pone en peligro a la hostelería y al turismo". Alex Rodrigo, un guionista y director de series, citó esa captura en Twitter y puso: "¿La abolición de la esclavitud puede poner en peligro la industria del algodón?". Creo que el tuit sirve muy bien para entender lo que significa ese mensaje que lanzaba el programa de Risto y hasta qué punto llega la ofensiva cultural de la patronal y la derecha en materia de derechos laborales. Y un ejemplo más: Entrevista de Salvador Sostres en ABC al chef Ferrán Adriá.

Pregunta de Sostres: "las 8 horas". Respuesta de Ferrán Adriá: Es lo que hay. Replica Sostres: Es un desastre para la restauración, es no entender el negocio. Respuesta de Ferrán Adriá: Son las 8 horas que cualquiera trabaja. La restauración no puede ser diferente. Hay que mirar también lo que pasa en Europa. En París solo trabajan 35 horas. Y sigue Sostres: La gente se queja del paro pero no quiere trabajar. Responde Ferrán Adriá: Sí quieren trabajar, pero solo 8 horas.

¿Sabéis cuál fue el titular que Sostres le puso a la entrevista? Ferrán Adriá: "Esto es lo que hay, la gente solo quiere trabajar 8 horas".

Es tal la ofensiva cultural de esta gente que ya no les importa ni manipular de esa manera nada menos que a Ferran Adriá con un titular que además, en cuanto uno lee el contenido de la entrevista, se da cuenta de que es falso.