Olona despliega toda su xenofobia a raíz de los incidentes en la final de la Champions: "Todas las culturas no son respetables"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha aprovechado los incidentes que se produjeron en la final de la Champions este sábado en Saint Denis, a las afueras de París, para soltar toda su bilis xenófoba.

Olona, durante una entrevista en Telecinco, ha señalado directamente con su dedo acusatorio a ciudadanos de origen magrebí y africano de los altercados: "Hemos visto súbditos de origen magrebí y hemos visto súbditos africanos que eran los autores de las agresiones". Pero considera que esto "no es criminalizar" y no tiene que ver con el racismo porque "no tiene que ver ni con la raza ni con la nacionalidad".

La candidata de la ultraderecha considera que todo es un problema de cultura. "No todas las culturas son respetables, hay culturas que tenemos el deber de combatirlas. Yo digo alto y claro que España es mi casa y en mi casa hay que cumplir mis reglas", ha espetado.

El pasado sábado se vivió un auténtico caos en la final de la Liga de Campeones que disputaron el Real Madrid y el Liverpool en el Stade de France. Tras el término del encuentro, grupos de delincuentes se lanzaron de forma organizada y violenta para robar a los aficionados de ambos equipos. Las autoridades han detenido a 77 personas por esos hechos, que han provocado una tormenta política y han puesto de manifiesto las enormes carencias del dispositivo de seguridad desplegado.

Antes del partido, cuyo inició se tuvo que retrasar más de media hora, se produjeron también momentos de tensión cuando miles de aficionados del Liverpool intentaron acceder al estadio parisino sin entrada y otros muchos lo lograron con entradas falsas. Sin embargo, Olona ha pasado por alto la actitud reprobable de estos hinchas ingleses.

Pero sí ha querido lanzar un mensaje de alarmismo ante lo que, considera, que va a pasar en España "dentro de unos años". "Lo dicen las fuerzas policiales, que nos están advirtiendo cómo en otros países hay auténticas zonas 'no go' porque ya no pueden entrar los agentes para velar por la seguridad", ha señalado.

Hilando todo lo anterior, Olona ha vuelto a cargar contra lo que considera inmigración ilegal: "Tenemos una política impuesta que permite a súbditos extranjeros entrar sin tocar la puerta a diferencia de todos esos inmigrantes legales que vienen a levantar la patria a nuestro lado pagando sus impuestos y cumpliendo las leyes".

"Hay políticas nacionales y también autonómicas que provocan un efecto llamada de inmigración ilegal descontrolada", ha sentenciado.

En clave andaluza, la candidata de Vox ha asegurado que quiere barrios seguros, además de "poner fin a un efecto llamada de inmigración ilegal" y que provoca, según ella, un efecto directo con el incremento de la delincuencia.

Para rematar su discurso racista, no ha podido dejar de lado a los menores no acompañados: "En esta legislatura, el Parlamento andaluz ha aprobado una ley en la que se incluye que los menas tengan un derecho de acceso preferente cuando cumplen la mayoría de edad y hasta que cumplen los 25 años a las viviendas y ayudas públicas para lograr emanciparse. Es un derecho que pagan todos los andaluces", ha criticado.