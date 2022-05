El Carnaval de Cádiz retrata a Macarena Olona: "Aunque imites nuestro acento, no tienes ni idea del sentimiento andaluz"

El Carnaval de Cádiz siempre tiene una magia especial. Las coplas y pasodobles resumen con mucho sentido del humor lo más reseñable del último año. Y si hay algo relevante en Andalucía, son las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio.

Y como era de esperar, no se puede hablar de las elecciones andaluzas sin mencionar la candidatura de Macarena Olona, una alicantina repentinamente poseída por el espíritu de Cruzcampo y empadronada en Granada.

La candidata de la ultraderecha fue uno de los temas recurrentes en las chirigotas. Aunque la que se llevó la palma fue la comparsa Los Quinquis, que comenzaron su actuación sentando las bases: "Tú no eres andaluza, ay Macarena de mis entrañas. Aquí eres una intrusa, ay Macarena la de Graná".

"Tú no eres andaluza ni nunca lo serás. Por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía, te sobra la chulería y te falta mucha clase. Y aunque imites nuestro acento como si fueras del sur, no tienes ni puta idea del sentimiento andaluz", versaba la actuación.

Los chirigoteros demostraron no creerse el papel que está interpretando Olona en Andalucía, a la que han recordado que no ha nacido allí ni siente su tierra como ellos. Y que por mucho que intente cambiar su acento y convertirse en camaleón, es muy difícil engañar a los andaluces.

Por eso, defendieron que "Andalucía es de Rocío Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano o Mariana Pineda". "Andalucía es de la abuela mía, alimentando las tripas vacías después de la guerra. Andalucía es de las cigarreras y de las madres que daban el pecho en plena Desbandá". Haciendo referencia al ataque de la aviación franquista en la carretera Málaga-Almería durante la Guerra Civil.

"Y no es señora Olona, macarrilla, macarrona, un cortijo pa' su mierda de oligarquía. Que no tienes ni la sangre ni tienes categoría para hacer lo que levante a mi tierra Andalucía", culminaron los artistas, que se llevaron los aplausos del auditorio y entonaron con el público el himno de Andalucía.

Esto, esto… cualquiera no se puede llamar andaluz/a, #Andalucia no es una moda, no es un recurso, no es un comodín para cogerla cuando te conviene y luego tirarla. No os queremos aquí. https://t.co/brV0LZ0mzg

— Moorbach ۞💚🤍💚 (@Moorbach71) May 31, 2022