El vicesecretario de Comunicación nacional del PP, Pablo Montesinos, ha abogado este domingo por dejar actuar a la Justicia en relación a las informaciones sobre la Operación Kitchen, al tiempo que ha defendido la presunción de inocencia, si bien ha reconocido que algunas informaciones publicadas en la prensa les parecen "graves", no les gustan y les "preocupan".

"No nos gustan y nos preocupan", ha declarado Montesinos en relación a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el caso Kitchen, que investiga el supuesto uso de fondos y medios del Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy para favorecer intereses del PP.

Así se ha manifestado Montesinos preguntado por la información publicada este domingo por el diario El País, donde el que fuera secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, relata se quedó "atónito" cuando Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, le detalló la operación para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Apelar a la justicia

Ha destacado que España es un "Estado de Derecho" y en el PP creen "en las instituciones". "Cuando el Estado de Derecho funciona, lo que tiene que hacer un partido responsable es defender la presunción de inocencia, respetarla y dejar que la Justicia actúe, sin añadir ningún calificativo más", ha aseverado Montesinos.

Asimismo, Montesinos ha defendido el "total" compromiso del presidente nacional del PP, Pablo Casado, con la "ejemplaridad y la transparencia", como siempre ha demostrado.

"El PP es un partido que da la cara, no como otros. Este es un partido que respeta la presunción de inocencia , no como otros. Es un partido que respeta el trabajo de los Tribunales, no como otros. Es un partido que lleva la ejemplaridad y la transparencia por bandera", ha subrayado el vicesecretario de Comunicación nacional del PP.

En este sentido, preguntado por si es partidario de abrir una investigación interna en el PP a este respecto, Montesinos ha reiterado que respetan la presunción de inocencia y los procedimientos judiciales.

En similares términos se ha pronunciado al ser preguntado por la petición de suspensión de militancia que ha pedido el PSOE de Castilla-La Mancha para María Dolores de Cospedal, ex presidenta del PP castellano-manchego, después de que la Fiscalía haya pedido su imputación.