La oposición celebra un adelanto electoral en Catalunya que no ha sorprendido a PSC, Junts y a los Comuns

La convocatoria de elecciones anticipadas en el Parlament de Catalunya tras la no tramitación de los Presupuestos podría haber sorprendido a algunos actores políticos, pero la mayoría ya estaban listos, según han asegurado en Junts, los Comuns y los socialistas.

"El PSC está preparado y yo estoy preparado", ha dicho el líder del partido que ganó los últimos comicios, Salvador Illa. El exministro ha comparecido justo después del anuncio oficial del president Pere Aragonès.

El jefe de la oposición en la cámara catalana ha celebrado la convocatoria electoral: "Cuando antes voten los catalanes, mejor". Para el primer secretario del PSC, Catalunya necesita un nuevo presupuesto y un "nuevo Govern fuerte". "Catalunya necesita un presidente, no un candidato, para pasar página", ha sostenido Illa. Los socialistas habían pactado las cuentas con el ejecutivo catalán, aunque no han visto luz verde a raíz del veto de los Comuns, que les condicionaban al 'no' explícito en el proyecto del Hard Rock.

En este sentido, En Comú Podem ha defendido que convocar elecciones "es la decisión más coherente que ha tomado el president en toda la legislatura". La líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que el actual era un Govern "débil", de "final de etapa", "sin liderazgo" y que ha visto cómo el PSC le ha "marcado la agenda". También ha definido la legislatura como "de trámite" y ha señalado el "continuismo" tras la salida de Junts.

Albiach ha reprochado que Aragonès es quien tenía "la obligación de articular una mayoría". Asimismo, ha acusado al president de centrifugar responsabilidades y de actuar "como si tuviera mayoría absoluta" mientras tiene "minoría absoluta".

Los Comuns también dicen estar preparados para las elecciones, que prevén que serán un debate "entre lo viejo y lo nuevo". "Ganará la Catalunya valiente", ha remarcado la líder en el Parlament en la ronda de comparecencias.



Junts fantasea con presentar a Puigdemont

Junts per Catalunya ha sido más duro con el Ejecutivo catalán. El partido fue socio de ERC en el Govern en esta misma legislatura, hasta que fueron "expulsados". El secretario general, Jordi Turull, ha reprochado que el president Aragonès haya convocado las elecciones por "sectarismo" y "cálculo electoral" para "debilitar" a su partido. Sostiene que se había comprometido a "culminar el procés" y lo que ha hecho es "deshacer la unidad independentista", tejiendo alianzas con el PSOE y sin buscar complicidades con el independentismo, ha dicho.

Turull ha asegurado que están preparados y presentarán el "mejor candidato": "Iremos juntos e iremos a por todas". Pese a no nombrarlo, se ha referido a Carles Puigdemont como la persona que tienen en la cabeza como número uno de la candidatura. Confía en que "será en Catalunya" en el debate de investidura, por lo que ve posible que sea su candidato. "Quizás este cálculo les sale un poco descarriado", ha dicho sobre la convocatoria temprana.



La CUP señala el "fracaso político"

Al igual que Junts, desde la CUP también se ha señalado el "fracaso político" del Govern de Esquerra. El portavoz adjunto Xavier Pellicer ha criticado la "falta de proyecto político". También ha reprochado que lo que ha estado haciendo Aragonès es "dejarse arrastrar por la agenda de Foment, de la patronal y del PSC".

Pellicer también ha criticado que salga de la situación "culpando al resto" y "sin hacer autocrítica". En este sentido, cree que la "irresponsabilidad" en todo el asunto ha sido que los Presupuestos no hayan salido adelante por el "empeño" del president de "sacar adelante" el Hard Rock.

El PP quiere acabar con el 'procés' y el 'sanchismo'

A la derecha del tablero, el PP ha celebrado unas elecciones por las que asegura estar preparado. El líder popular en Catalunya, Alejandro Fernández, ha considerado que la sesión de hoy fue "un espectáculo lamentable" más, y apostó por poner fin al procés y al "sanchismo".

El president de Ciudadanos en el Parlament Carlos Carrizosa ha sido de los pocos que ha defendido que el adelantamiento "no estaba en el pensamiento" de la cámara, pero cree que confirma su tesis de que el presupuesto era "electoralista".