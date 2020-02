Otegi llama al "reencuentro" de la izquierda en Euskadi tras el apoyo de veteranos dirigentes de IU y PSE

Un gesto inesperado. Sorpresivo. A tres semanas de que comience oficialmente la campaña para las elecciones vascas del 5 de abril, EH Bildu ha aparecido en el puño y letra común de ex dirigentes de PSE e IU. Dani Arranz, ex gobernador civil en los años de Felipe González; Javier Madrazo, ex responsable de Ezker Batua (en su momento la IU vasca) y Gemma Zabaleta, ex consejera en el Gobierno autonómico de Patxi López, han abogado esta semana por articular un espacio político que gire en torno a EH Bildu.

"Apostamos por una izquierda vasca, con voluntad de ser alternativa política, que no necesite recibir consignas de nadie, y obsesionada solo con prestar el mejor servicio a Euskadi", decían en el texto publicado por Gara y en el que también aparecía la firma de Manuel Díaz de Rabago, ex presidente de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

"Queremos una alternativa política de la izquierda que sume, que logre la confianza de los vascos y vascas, aglutinada en torno al único partido político, en nuestra opinión, que hoy manifiesta y está en condiciones de ser alternativa política para subsanar nuestra anomalía democrática, que es el espacio de EH Bildu".

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recogido el guante. Así lo remarca en un artículo que se publicará este domingo en su blog y al que ha tenido acceso Público. Se trata de un texto en el que responde a la iniciativa formulada por los ex dirigentes del PSE e IU.

"La reflexión de Gemma, Javier, Manuel y Daniel da proyección a esa voluntad de que EH Bildu se convierta en un espacio donde el independentismo, soberanismo, confederalismo y/o posiciones federalistas tengan un suelo común propositivo, sustentado sobre el impulso de la escala nacional vasca como marco para construir una democracia de alta calidad e igualdad social, sobre el reconocimiento nacional y el derecho a decidir entendido como base democrática para encauzar la voluntad de cualquier opción estratégica de la sociedad vasca", destaca en ese texto.

"Me seduce la idea de entender EH Bildu y la política como un marco para el reencuentro, el debate, el contraste de ideas y la construcción de alternativas", apunta Otegi en otro tramo del artículo, en el que muestra su satisfacción por "volver a comprobar que, más allá de demasiadas izquierdas que solo aprendieron la tabla de dividir y restar, también estamos los que fuimos capaces de entender que lo fundamental es multiplicar y sumar".

En tal sentido, señala que Arranz, Madrazo, Zabaleta y Díaz de Rábago han realizado "un ejercicio de suma" por lo que desde EH Bildu tienen "la obligación de darles respuesta desde la responsabilidad y la altura de miras".

"Nos hubiesen tildado de locos"

Otegi también mira hacia atrás para reflexionar sobre lo que suponen estos apoyos para EH Bildu, coalición en la que está integrada Sortu y en la que también se encuentran Eusko Alkartasuna y Alternatiba.

"Imaginémonos por un momento qué hubiesen pensado nuestros interlocutores, tanto los mediadores internacionales como nuestras bases en los pueblos y barrios de Euskal Herria, si cuando debatíamos el cambio de estrategia de la izquierda abertzale hubiésemos planteado ni tan siquiera como hipótesis que, en caso de tomar el nuevo rumbo que planteábamos y haciendo las cosas razonablemente bien, en menos de una década Gemma Zabaleta, Javier Madrazo, Manuel Díaz de Rábago y Daniel Arranz estarían apelando e interpelando a EH Bildu como referencia para construir 'la izquierda vasca del futuro'. Es más que probable que nos hubieran tildado de locos", subraya.

El gesto de los ex dirigentes del PSE e IU llega además en un momento clave, con EH Bildu posicionada –según coinciden en señalar todas las encuestas publicadas hasta ahora– como la segunda fuerza política del País Vasco.

En ese contexto, el hasta ahora portavoz del PSE en el Parlamento autonómico, José Antonio Pastor, tildó a los firmantes de la carta de "jubilados desnortados". Desde su cuenta de Twitter, el parlamentario socialista también les acusó de "faltos de coherencia".