Otegi: "Me gustaría que Felipe González reconociera que montó los GAL"

El coordinador general de Eh Bildu, Arnaldo Otegi, recibe a Público en la sede del partido abertzale en Donostia durante una hora larga, pese a que la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio lo tiene recorriendo Euskadi y Navarra para arañar todos los votos posibles y animar a la gente a ir a las urnas.

Que Otegi no se haya postulado como candidato de EH Bildu en los comicios vascos del pasado 21 de abril y el elegido haya sido Pello Otxandiano ha abierto las especulaciones sobre su futuro, incluso, sobre una posible retirada, pero nada de eso hay. El líder de Bildu se presentará a la reelección para seguir como coordinador general en el congreso que la formación política tiene pensado convocar en 2025 y -hasta él lo reconoce sonriente- todo apunta a que continuará en un liderazgo que tantos éxitos ha traído a EH Bildu desde que el partido apostó por la senda política que se le había reclamado antes de que ETA desapareciera. Hablamos de esa etapa también, de la implicación de Otegi cuando apostó personalmente por el fin de la violencia terrorista y, junto a Jesús Egiguren y el apoyo del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo consiguieron en 2010.

"Desconexión con Europa"

"Cuando la derecha pierde las elecciones, se refugia en el resto de aparatos del Estado, porque los controla"

EH Bildu concurre a las elecciones europeas con ERC, BNG y Ara Més integrados en la coalición Ahora Repúblicas. Otegi es optimista tanto con el resultado de esta alianza nacionalista de izquierdas como con la participación en estos comicios, aunque es consciente, dice, de la "desconexión con Europa" que existe entre la ciudadanía vasca, pese a lo mucho que se juegan los y las ciudadanas europeas el 9 de junio. Nos encontramos en un "contexto histórico muy peligroso", con una ultraderecha que puede lograr "un magnífico resultado" y, lo que es peor, "una derecha que va a pactar con esa ultraderecha", lo cual va a suponer un sinfín de "recortes" en derechos sociales y libertades adquiridas con mucho esfuerzo.

Los malos resultados de ERC en las elecciones catalanas del 12 de mayo son la única incertidumbre -junto a la participación- a la que se enfrentaría la coalición Ahora Repúblicas, pues tanto el BNG como EH Bildu lograron resultados históricos en sus respectivos comicios territoriales, celebrados este año. Otegi, no obstante, prefiere no extrapolar los resultados catalanes a las europeas: "Las elecciones en Catalunya se dieron en un contexto muy especial", mantiene, y es posible que hubiera "un voto de castigo" a ERC que no se repita el 9 de junio. Tal vez la ley de amnistía, que "cierra una etapa de represión en Catalunya", pudiera favorecer al voto de izquierda nacionalista catalán. La norma fue aprobada en el Congreso la semana pasada en medio de furiosos ataques de Vox al Gobierno y a los diputados/as que la apoyaron. "La ultraderecha ya se muestra tal y como es, eso es bueno, porque quizás haya un voto progresista que reaccione", impactado por ese comportamiento de intento de boicot a un pleno parlamentario y soberano. Pero también por la acción de un poder judicial que ha decidido erigirse en "garante de la unidad de España", por encima del Gobierno y de cualquier otro poder.

Arnaldo Otegi siempre vuelve a lo mismo, "al origen", reconoce: "El problema está en la Transición"

Arnaldo Otegi siempre vuelve a lo mismo, "al origen", reconoce: "El problema está en la Transición"; en unos jueces que se acostaron franquistas y que dijeron levantarse demócratas a la mañana siguiente, cuando en realidad, esa transición sí que nunca se ha hecho y "de aquellos polvos, estos lodos". "Cuando la derecha pierde las elecciones, se refugia en el resto de aparatos del Estado", porque los controla, sea el Poder Judicial, sean medios de comunicación.

"Guerra nuclear"

Arnaldo Otegi sonríe en un momento de la entrevista con 'Público'.

La preocupación del líder de Bildu por el ascenso de la ultraderecha en la Unión Europea (UE), por una posible alianza de ésta con la derecha en una coalición de poder que ponga Europa patas arriba se une a la inquietud por una espiral "belicista" que parece imparable. "Hay que ser muy coherente con lo que se dice y con lo que se hace", argumenta Otegi, y recuerda que Bildu siempre se manifestó en contra de la invasión de Ucrania, pero "ahora se están traspasando líneas rojas", como que Macron aliente el envío de tropas de la OTAN o EEUU, el uso de los misiles que entrega a Kiev para atacar territorio ruso. "¿Quieren ser cómplices de una guerra nuclear en la que no gana nadie? ¿La alternativa es una tercera guerra mundial? En nuestro nombre, no", zanja sobre la posibilidad de que Putin iniciara esa espiral en Europa si se siente directamente atacado por la OTAN. "¿Esto dónde va a acabar? En una mesa de negociación y van a negociar territorio, eso lo sabe todo el mundo. Ucrania no va a ganar esta guerra contra una potencia nuclear", asegura convencido.

"Políticamente correctos y electoralistas"

La ultraderecha europea lleva en estas elecciones la baza primera del discurso xenófobo y racista, del miedo al migrante que va a quitarnos todo. Sin embargo, el tema de la inmigración a Europa está ahí; lo vemos todos los días con la muerte de tanta gente en travesías imposibles por mar, el pago por parte de la UE a terceros países extracomunitarios (Libia, Turquía, Túnez …) para que hagan el trabajo sucio y retengan a personas que quieren entrar en Europa violando todos sus derechos hasta matarlas, incluso.

"Vivir dignamente donde se ha nacido" ha sido siempre la prioridad de la "izquierda transformadora"

Los partidos de izquierda son reacios a abordar estos temas porque, según Otegi, se mueven en marcos de lo "políticamente correcto" y "electoralistas". La cuestión, sin embargo, es más de fondo, explica el líder de Bildu, y cita a Pepe Mujica: "Las izquierdas estamos para construir grandes mayorías sociales y no para contentar a minorías intensas". Con esta cita encuadra su explicación sobre por qué es un error hablar del "derecho a emigrar" como primer derecho y no el que lo es, realmente, el de "vivir dignamente donde se ha nacido", que ha sido siempre la prioridad de la "izquierda transformadora".

"Tenemos que volver al origen: hay que cambiar el sistema económico, y sé que se considera una tarea casi imposible, pero si no se aborda, los problemas no van a tener solución, por lo que iremos a democracias con cada vez más recortes de libertades y derechos. El clima se va a hacer irrespirable", advierte sobre el triunfo de los autoritarismos que se nutren del miedo.

El coordinador general de Eh Bildu, Arnaldo Otegi, en un momento de la entrevista con 'Público'.

Escepticismo con el PSOE

La relación de EH Bildu con el PSOE desde que los abertzales apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 tiene sus altos y sus bajos, pero "no es incondicional", advierte Otegi, que admite que cuando apoyaron a Pedro Sánchez para echar al PP del Gobierno "éramos muy escépticos con el PSOE". Bildu no pidió nada extraño, sostiene; únicamente que se aplicara la ley "en el ámbito penitenciario" con los presos de ETA; que el PSOE fuera más atrevido en lo social, "socialdemócratas, pero de verdad", y que se encarasen "de otra manera los problemas de la plurinacionalidad".

Pero, advierte el líder abertzale, ha pasado el tiempo y "el bloque de investidura no existe como tal, es circunstancial, no hay un programa de mínimos, cada parte mira por sus intereses y así solo se dan bazas a la derecha. A nivel estratégico, esto es un desastre", concluye. "La estabilidad del Estado tiene un problema y todos estamos de acuerdo en que hay que parar a la ultraderecha y democratizar el Estado". Otegi insiste en que quienes apoyan el Gobierno de Sánchez se tienen que "poner de acuerdo" y pactar "un programa de acción democrática que permita establecer otras bases en el Estado, la plurinacionalidad, la reforma del Poder Judicial, …", aunque esto se ve muy complicado por lo mismo expuesto anteriormente: la Transición y la no transición del Poder Judicial.

El presidente del Gobierno se ha retirado del plano público durante cinco días y ha llegado a esas conclusiones sobre la democratización del Estado que expone también Otegi. Sin embargo, "las reformas no se hacen, aunque todos estemos de acuerdo" en su necesidad. "Nunca se va a satisfacer a todas las partes al cien por cien, pero se trata de unos mínimos".

"El bloque de investidura debe pactar un programa de mínimos"

Si los jueces deciden no aplicar la ley de amnistía o no en su totalidad y los apoyos a Sánchez y su Gobierno por la parte independentista catalana -sobre todo, de Junts- caen, la posibilidad de un adelanto electoral sería "volver a tirar los dados", "no resolvería nada", sostiene Otegi. E insiste: "Si queremos parar a la ultraderecha, hay que pactar un programa de mínimos entre las partes del bloque de investidura. O nos ponemos de acuerdo en eso o echamos los dados y nos quedamos como estamos, con idéntica incertidumbre, o gobiernan PP y Vox, que sería peor. No creemos que tirar los dados sea la solución".

"Construir la convivencia todos"

En las elecciones europeas, solo la derecha y la ultraderecha recurren a ETA para echársela en cara al Gobierno por mantenerse como tal gracias al apoyo de EH Bildu. Ahora, no obstante, PP y Vox tienen a Hamás, al que consideran aliados del Ejecutivo por reconocer éste oficialmente al Estado palestino y pedir a Netanyahu que cese los crímenes genocidas en Gaza. En las elecciones autonómicas vascas, sin embargo, EH Bildu no se libró de la polémica por ETA, aunque en esta ocasión, el ataque más duro vino por parte del candidato del PSE, Eneko Andueza, que reprochó al presidenciable de Bildu, Pello Otxandiano, no calificar de "banda terrorista" a ETA durante una entrevista en la Cadena SER. "Aquí, en campaña electoral, siempre pasan cosas, que no hacen ningún favor a Bildu, pero de las que todo el mundo culpa a Bildu", explica Otegi.

Arnaldo Otegi durante la entrevista con Ana Pardo de Vera (de espaldas) en la sede del partido abertzale en Donostia.

El coordinador general de EH Bildu tiene su tesis sobre la reacción de Andueza y el PSOE a la entrevista de Otxandiano: "Él [Andueza] tiene que seguir sosteniendo que conmigo no puede pactar y como no hay argumentos sólidos en términos políticos -aunque sí pacta en Eibar o Irun los presupuestos, por ejemplo-, sacas el conejo de la chistera, sacas a ETA. Pero eso también lo hace Ayuso, así que le compras el marco a la ultraderecha". Un error, en opinión de Otegi.

En su congreso previsto para 2025, no obstante, EH Bildu seguirá abordando el tema de la "construcción de la convivencia", confirma su líder. "Nos gustaría que todo el mundo entendiera que los pasos que hemos dado han sido por la convivencia, pero que el cumplimiento de la legalidad penitenciaria también lo es, como el reconocimiento de todas las víctimas, la reparación de todas … EH Bildu puede hacer aportaciones en positivo y queremos que el resto lo entienda también así".

"A mí me gustaría que Felipe González reconociera que montó los GAL pero no para decirle 'ahora te voy a poner una querella'"

Pero Otegi no ve ese afán constructivo en la otra parte: "Hemos reconocido lo que hemos hecho, hemos reconocido que hemos generado dolor, sufrimiento a las víctimas, hemos dicho que nunca tendría que haber sucedido, … pero queremos saber si los otros tienen algo que decir. ¿Tienen algo que decir? A mí me gustaría que Felipe González reconociera que montó los GAL, pero no para decirle, "¿Ves? Eso era lo que decíamos"; tampoco para decirle, "Ahora te voy a poner una querella en la Audiencia Nacional para que te vayas a la cárcel". ¡No! No estamos en el reproche penal, pero creemos que eso forma parte también de lo que ha pasado. Ha habido miles de torturados en este país, no lo digo yo, lo dice un informe del Gobierno vasco; miles. Podemos jugar a decir "la tortura es un delito de lesa humanidad, no prescribe, os vamos a meter a todos una querella en La Haya". Nuestra impresión es que hay sectores que todavía viven esto en el pasado, en el ámbito penal, en la persecución y en la venganza. Pero nosotros no estamos ahí, sino en la construcción de la convivencia, en el futuro del país".