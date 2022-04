"Uno trata de llevarlo con la mayor dignidad. Este es un escándalo que nos

afecta a algunas personas, pero yo creo que si realmente hacemos una

exploración en profundidad, todo el mundo está siendo espiado en todos lados", responde Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, al ser preguntado por Pablo Iglesias en podcast de La Base cómo es vivir sabiéndose espiado.

Otegi es otro de los líderes políticos espiados con el programa Pegasus, comprado por le Gobierno hace unos años y no duda en señalar a los responsables. "Aquí algunos sectores oligárquicos, financieros, militares y policiales salieron de rositas de 40 años de dictadura y ese Estado profundo sigue funcionando al margen y con la autonomía suficiente como para

hacer cosas que escapan del control de absolutamente todo el mundo", sostiene.

Otegi considera que el español "es un Estado que considera que todo es lícito para perseguir" y reclama explicaciones: "Cabe pensar que si se produce una situación en la que eventualmente puede haber policías guardias civiles o agentes del CNI investigando a representantes legítimos de partidos políticos o de la soberanía popular, pues haya una llamada para dar explicaciones".

De momento, no la ha habido. Otegi tampoco la espera: "No ha habido

ningún tipo de de pronunciamiento en ese sentido y no esperamos que

exista otro. Lo lógico sería de una investigación en profundidad para saber quiénes están detrás de todo esto y exigir la responsabilidades oportunas, pero no se va a producir", se lamenta el dirigente vasco.

Para Otegi lo que está en juego es la propia esencia de la democracia: "La tensión que hay en estos momentos en el Estado español es básicamente una tensión entre involución democrática y desaparición de la democracia liberal". "Lo que se está jugando en España es la reacción o el mantenimiento de una cierta democracia literal, eso es lo que nos estamos jugando. A nosotros nos interesa sumar fuerzas con todas las fuerzas que quieren democratizar el Estado", añade Otegi

Pese a todo y a que la reacción del PSOE en este escándalo de Pegasus ha sido escurrir el bulto, EH Bildu mantendrá las puertas abiertas al diálogo con los socialistas: "Estamos dispuestos a negociar con el con el Gobierno de coalición y estamos dispuestos a avanzar por un camino que a lo mejor puede ser difícil de entender para muchos viniendo de independentistas, pero que tiene que ver básicamente con la defensa de la democracia. Estamos dispuestos a tener socios y a tener aliados que no están de acuerdo con nosotros en muchas cosas", añade a modo de corolario.