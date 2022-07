Pacto de la UE con 'democracias ejemplares' para no depender de Putin

Azerbaiyán suministrará hasta 20.000 millones de metros cúbicos de gas al año a la UE, anunciaban el otro día desde la Comisión Europea. Puso la jefa de dicha entidad el otro día un tuit, que parece muy burdo. Decía: "La UE está girando hacia suministradores de energía dignos de confianza. Y Azerbaiyán es uno de ellos". Resulta que, según la jefa de la Comisión Europea, un socio confiable que ayudará a la UE en su camino a la transición energética puede tener las siguientes características que aquí voy a enumerar:

-Puede llevar a cabo guerras invasoras con el fin de anexionarse territorios. Si no saben de qué estoy hablando, lean por favor lo que pasó entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj hace tan solo dos años.



-Puede realizar una limpieza étnica sustituyendo a unos pueblos por otros por medio de desplazamientos forzados de la población en los territorios anexionados. Asegurándose, de paso, de destruir cualquier huella de la presencia cultural o religiosa del pueblo desplazado.



-Puede usar armas prohibidas durante sus guerras y también recurrir a mercenarios de Oriente Medio.

-Puede declarar, permanentemente, que el Estado contra el que lleva a cabo la guerra no tiene derecho a existir directamente, porque "sus tierras son nuestras tierras".

-Puede llevar a cabo una ocupación progresiva de los territorios reconocidos del Estado vecino, siempre amenazando con fuego, y anexionándose trocito a trocito, partes de su territorio.

-Puede tranquilamente venerar a un solo líder insustituible que heredó el poder de su padre, otro líder insustituible. También puede llevar a cabo represalias políticas contra adversarios, con encarcelamientos arbitrarios, torturas incluidas.

Y se entiende perfectamente de qué va todo esto. Que Europa necesita asegurarse recursos de cara al invierno y eso hace inevitable pactar con algún que otro sátrapa como, por otra parte, siempre ha hecho. El problema es el lenguaje que se usa para describirlo todo. Porque el lenguaje va como si se tratara de un desafío existencial, la lucha entre el bien y el mal.

Pero resulta que todos esos valores declarados, el mal, el bien, el regular, todo son palabras vacías que solo un estúpido o alguien que niegue la realidad se podría creer, con el fin de edulcorar los graves problemas económicos (que ni Ursula, ni Josep van a tener, pero sí va a tener la gente de a pie a causa de sus decisiones). Una especie de anestesia. Y lo único que existe, lo único que vale son los intereses. Y en el marco de esos intereses se puede perfectamente sentarse a cenar con un dictador y brindar por la transición ecológica. Otra vez volvemos a aquello de nuestros hijos de puta frente a los otros, los que no son los nuestros.



O sea, que si pactas con Azerbaiyán, por favor, que no nos cuentes historias sobre valores y confianzas, que da cosita escucharlos.

Venezuela se baraja como una de las opciones. Sí, el otrora 'régimen' venezolano que también era un peligro para nuestras democracias, ya no lo es. Y no es que el usurpador haya renunciado y haya asumido el presidente encargado que convocará a unas elecciones transparentes y libres de inmediato, para nada.

Simplemente, EEUU empezó a levantar sanciones sobre el sector petrolero del país caribeño porque el embargo al petróleo ruso ha hecho que se disparen los precios.

A lo largo de años han aplicado toda una serie de sanciones para hundir el sector petrolero venezolano: porque no es que solamente le prohibieran a Venezuela comerciar con el petróleo, no. Le han cortado el acceso a todas las tecnologías para cargarse el sector entero. Se aseguraron de que la producción petrolera venezolana cayera a mínimos históricos y ahora es este el país que se supone que tiene que acudir al rescate.



Hace unos meses Washington envió toda una delegación a reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, no con el de Juan Guaidó, y aquí habría que revisar en qué momento nuestros medios de confianza dejaron de hablar del régimen de Maduro sustituyéndolo por un escueto Maduro o gobierno de Maduro.

EEUU impone las sanciones, nosotros cumplimos e imponemos las sanciones. EEUU las levanta y nosotros ya estamos mirando a ver cómo lo hacemos sin disimulos y sin miedo al éxito. Esto es como en la mítica película argentina, Esperando La Carroza: "yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles ella hace ravioles". Bueno, más o menos esa es la dinámica.



En su momento las sanciones de EEUU a Venezuela hicieron que España buscara suministradores alternativos (principalmente EEUU, claro, tampoco vamos a volvernos locos) y eso afectó especialmente a Repsol que tenía negocios con la compañía estatal venezolana PDVSA.

Pero la situación ha cambiado y al parecer ya el negocio con el gobierno de Venezuela no es tan tóxico como lo era antes. Desde Caracas avisaron, a su vez, que tienen suficiente petróleo para suministrar a Europa, pero que hagan el favor de pagarlo por adelantado. Viniendo de un país al que le han bloqueado todos sus fondos en el extranjeros.

Volviendo a socios de confianza, no empecé con el ejemplo de Arabia Saudí, porque es muy fácil y muy gastado. Pero en parte por eso, es muy necesario. Da igual que invada países y los bombardee durante años, ya si eso le ayudamos proporcionando armas. Da igual que disuelva a opositores en ácido después de descuartizarlos en una embajada en pleno centro de Londres. Nunca dejarán de ser nuestros socios de confianza.

De hecho, hace unos días el presidente estadounidense Joe Biden realizó una gira por Oriente Medio y uno de los principales objetivos ha sido convencer a Arabia Saudí para que aumente la producción de petróleo.

Y allí Biden ha quedado con el príncipe Mohammed Bin Salman a quién ha estado acusando, precisamente, del asesinato del periodista disidente Jamal Khasoggi. En vísperas de esa visita, Biden escribió una columna en Washington Post en la que dejó caer la idea de que bueno, nuestros valores son fuertes, sé que me van a criticar por esa visita, sancioné al príncipe por ese asesinato, pero bueno, es que tenemos que permanecer fuertes, nuestra seguridad es lo primero.

No se sabe muy bien si han llegado a un acuerdo concreto sobre el aumento de la producción, porque al término de la reunión salió Biden sólo a responder unas preguntas y se limitó a decir que en las próximas semanas ya veremos un resultado. Al día siguiente, no obstante, el príncipe saudí ha dicho que la cantidad máxima que es capaz de producir su país es de unos 13 millones de barriles al día. Tan solo dos millones más de lo que ya se había comprometido a producir en el marco de la OPEP.

Para finalizar, hay que hablar de Rusia. Que ya veo venir a unos cuantos diciéndome "¿y qué entonces, tenemos que financiar esta guerra, tenemos que pagarle a Putin?" .

Bueno, de hecho lo están haciendo, están pagándole a Putin, y a Ucrania también de paso, que sigue cobrando por el tránsito de gas por su territorio.

Pero el caso es que a Rusia se le han aplicado más de 10.000 sanciones. Hay algunas muy dolorosas, que a largo plazo perjudicarán al país más que cualquier embargo petrolero o gasístico. El embargo petrolero o gasístico le perjudica a Europa más que a Rusia. Si la idea es pasar frío, no poner lavadoras, no encender el aire para perjudicar a Rusia, y ver si así se le acaba el dinero para la guerra, ya les digo yo que no, y lo dije ya varias veces aquí: de un modo u otro, no se va a acabar el dinero.



La guerra le cuesta a Rusia mucho dinero: según diversas estimaciones, unos 120 mil millones de dólares, un 5% de su PIB. Pero Rusia puede acudir a su mercado financiero interno: los bancos rusos están llenos de liquidez, el país tiene una deuda interna muy baja y puede financiar esa campaña bélica durante un par de años o más, independientemente de si Europa le compra gas o no.

Las sanciones al sector energético, de momento, solo traen beneficios a Rusia: al subir los precios, vende menos, pero ingresa más. Si damos por ciertas algunas estimaciones, Rusia ganó en los primeros 100 días de guerra 93 mil millones de dólares por las exportaciones de su energía. Y eso no es una fuente rusa, que las hay. Pero esto es un informe del Centro para la Investigación de Energía y Aire Limpio de Finlandia. Una cifra récord, que casi triplica la del mismo periodo del año pasado. Recuerden esa cifra cuando quieran especular con la posibilidad de que Rusia vaya a cortar el grifo.

Y también recuerden que en los tiempos de la Guerra Fría los países occidentales le suministraban armas a los muyahidines afganos o a la contra nicaragüense, la URSS derribó un avión de pasajeros coreano y EEUU uno iraní, las dos superpotencias estaban involucradas en guerras en todos los continentes, estaba en vigor la enmienda Jackson Vanik, pero el petróleo y el gas soviético fluían a Europa Occidental por varios gasoductos (uno de ellos se llamaba Druzhba, Amistad) sin interrupciones.

Así que, a lo mejor, para "hacer pedagogía y explicar a la gente en qué estamos", habría que empezar con estos datos y diciéndoles a los ciudadanos que algunas las decisiones que toma la UE están saliendo básicamente mal.