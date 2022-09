Page se escuda en su mayoría absoluta para distanciarse de Ferraz y Moncloa

Las posiciones políticas y estratégicas que mantiene el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, siguen causando revuelo en el PSOE y se extienden hasta Moncloa. Hay un patente malestar. El barón socialista ha vuelto en los últimos días a estar en el foco de la política estatal especialmente por sus críticas a los partidos independentistas y sus alianzas con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, cuestiona la idoneidad de confrontar de forma tan directa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desde su equipo recuerdan que las declaraciones de Page no han cambiado desde hace años y que, de esa manera, se consiguió mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas celebradas en 2019.

La semana ha comenzado con una comentada entrevista realizada por el presidente castellano manchego en El Mundo. En ella se despachaba contra las alianzas del actual Ejecutivo. "Si seguimos con las mismas compañías, es evidente que va a haber un castigo", dijo. Sobre el presidente del PP afirmó que no comparte ni se identifica "con ese apelativo de insolvente", ni cree "que sea acertado".

La polvareda ha llamado la atención en un contexto en el que Page y Sánchez han compartido hasta dos actos en los últimos días. El pasado jueves coincidieron en Toledo. Días antes, el presidente castellano-manchego ya había hecho unas declaraciones muy similares a las de este lunes sobre los socios del Gobierno. Y es que desde el entorno de Page insisten en que lleva diciendo lo mismo sobre ERC, EH-Bildu e incluso Podemos, con los que gobernó en coalición de 2015 a 2019, desde hace años.

Es más, fuentes del PSOE en Castilla-La Mancha señalan que el 95% de lo que dijo Page en la entrevista "ya lo había dicho desde hace años". Desde el entorno de Page se defienden y se muestran "extrañados" y "sorprendidos" por la polémica. "Page no dice que no haya que acabar la legislatura con la actual mayoría parlamentaria. Lo que dice es que cuando vayamos a la precampaña y la campaña, si ofrecemos un Gobierno teniendo que pactar con 14 y depender de los independentistas, tendremos problemas electorales", argumentan.

Sobre el tema de Feijóo, destacan que el presidente autonómico "advierte" de lo que considera un "error de estrategia política del PSOE". Consideran en Castilla-La Mancha que con los argumentos de llamarle "insolvente" no van a dañar al líder de los populares. "Si la estrategia es salir todos los días, todos los ministros y todo el partido a darle el centro del escenario a Feijóo con un argumento que no cala, estaremos cometiendo un error como partido", añaden las fuentes consultadas.

En este sentido, hay voces castellano-manchegas que recuerdan lo que pasó con Isabel Díaz Ayuso en 2020 y la famosa foto con Sánchez rodeado de banderas españolas. A partir de entonces, al ponerla en el centro del escenario, consideran estas fuentes que se le convirtió en una "heroína" política. "Estamos cometiendo el mismo error con Feijóo", afirman. "No es una defensa suya, es una advertencia. Es una opinión mostrada desde la lealtad aunque podamos estar equivocados", añaden.

En el equipo de Page recuerdan que la inmensa mayoría de asuntos que han generado polémica ya habían sido mencionados desde hace años

Aunque algunas voces, incluso desde dentro del partido a nivel regional, consideran que estos posicionamientos están dirigidos para arrinconar a la derecha y ganar votos por ese lado, en el entorno de Page le dan la vuelta. "Nos dicen que hacemos esto para ganar elecciones. Pero quizás es que nosotros somos así y por eso ganamos las elecciones. Somos coherentes, mantenemos una posición política y por eso ganamos las elecciones", afirman. Y en este punto recuerdan que en 2019, en la campaña, ya se dijo los de los independentistas. "Obtuvimos mayoría absoluta. Estamos cumpliendo nuestra palabra ante la gente", destacan.

En una de las últimas encuestas publicadas, aunque encargada por el PP, se refleja un vuelco electoral en favor de la alianza PP y Vox. Por la mínima, eso sí. Otros sondeos como uno realizado en el mes de mayo, encargado por el PSOE, indican que Page mantendría la mayoría absoluta que tiene en estos momentos pero con los partidos de derecha al alza.

Evidente malestar

Aunque públicamente los socialistas tratan de rebajar el nivel de confrontación, diferentes cargos del Gobierno o de Ferraz no ocultan su malestar. "No ha estado acertado", transmiten fuentes gubernamentales, que consideran que las palabras de Page "no son de utilidad" para el partido ni para el proyecto de Sánchez. Además, destacan el buen ambiente mostrado durante los últimos días en los mencionados encuentros, por lo que no ocultan su sorpresa con la entrevista, de la que no tenían conocimiento.

Y en este punto critican que Page no cuestionara la estrategia en el Consejo Político Federal celebrado en Zaragoza. "Las diferencias hay que airearlas de forma interna. No tenemos ningún miedo al debate", consideran fuentes de la dirección de Ferraz. Consideran en el Gobierno que está buscando un "perfil propio" de cara a 2023, algo que, insisten, no ven útil. "Él es así", resumen.

Desde la dirección socialista consideran que "hay que cuidar las siglas" y que "las guerras no se hacen en solitario". Niegan así que separarse de la estrategia de Sánchez pueda dar rédito electoral en otros territorios. De hecho consideran que las últimas encuestas denotan una recuperación del PSOE, dan por enterrado el "efecto Feijóo" y consideran que el proyecto socialista debe ser unitario.

"La ciudadanía suele castigar la división", argumenta una persona de la dirección del partido. Un diputado que ha alzado la voz en público ha sido Odón Elorza. "¿Es consciente Page del daño que hace al PSOE? Por menos que eso otros pagamos sanciones de 700 euros", ha dicho en sus redes sociales, en referencia a una sanción que se le impuso por romper la disciplina de voto en el Congreso. "Él juega en otra partida y con sus propias reglas", remató.

Varios barones de peso sí que se han pronunciado de forma pública sobre las declaraciones de Page. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, afirmó este marte que había que ser coherente. "Hace unos días hubo una reunión del Consejo Federal en Zaragoza. Hubo un acuerdo generalizado respecto a una estrategia política y creo que hay que intentar ser coherente, nada más", destacó al ser preguntado sobre su compañero de partido.

"Para ser leal a España hay que serlo al partido que representa", dijo por su parte el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. "El ruido no beneficia, se echa de menos un poco de lealtad", afirma a este medio otro dirigente del partido en la misma línea.

Otro de los barones críticos estos años, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha querido "quitar hierro" y rebajar la polémica sobre Page. "El PSOE nunca ha sido un tribunal de la Inquisición, por eso milito en él", dijo. "Las aguas volverán a su cauce", añade un diputado con la confianza de que la "crisis" se frene "por el bien de todo el partido". En Ferraz confían que la situación no vaya a mayores.