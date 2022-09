Sánchez y Page se reencuentran en pleno distanciamiento político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Toledo. En la capital castellano manchega participará en un nuevo acto dentro de la iniciativa El Gobierno de la gente. Junto a él se sentarán el presidente autonómico Emiliano García Page y la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón. La cita supone el reencuentro entre el líder socialista y uno de sus barones más críticos solo pocos días después de que Page volviera a cuestionar a los aliados del Ejecutivo. Una muestra más del distanciamiento entre ambos con el telón de fondo de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en 2023.

"El 95% del deterioro que tiene el PSOE en España tiene que ver con sus socios y sus pactos", dijo este lunes Page en un acto sobre turismo en la capital toledana. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha hizo referencia explícita a "el peaje de Podemos", así como a ERC y "lo de Bildu", que "nos lo comemos nosotros también".

No es, desde luego, la primera ni seguramente la última vez que Page utilice estas críticas para separarse políticamente del Gobierno de Sánchez. Delante de la sede de Ferraz, con motivo del último Consejo Político Federal del PSOE celebrado en julio afirmó ante la prensa que "incluso me duele que a algunos podamos llamar socios". "Yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones; a ver cuántos encuentra ahí", añadió.

Page también criticó el lunes que haya ministros "que hablan de zanahorias, cuando tendría que ser el de Agricultura, y los de Consumo se ponen a hablar de caza". Precisamente este último asunto ha sido una de las grandes disputas desde el territorio castellano manchego en los últimos tiempos. La batalla se ha saldado con una victoria, todavía sin concretarse, de Page. El PSOE anunció la semana pasada que incluiría una enmienda en la Ley de Bienestar Animal impulsada por Unidas Podemos para excluir de la misma a los perros de caza.

"La gran victoria de Castilla-La Mancha". Así definió esta enmienda el PSOE castellano manchego, en palabras de su diputado Miguel González. En la región, con una amplia presencia del mundo rural, consideran a la caza como una actividad fundamental con la que no quieren confrontar para conservar un Gobierno que solo perdieron durante cuatro años, entre 2011 y 2015 con la victoria de María Dolores de Cospedal. El presidente autonómico también abogó por incluir la tauromaquia en el bono cultural aprobado por el Gobierno de Sánchez.

A falta de unos ocho meses para la siguiente contienda electoral la situación podría cambiar si el desgaste en los sondeos del Ejecutivo de Sánchez afecta a los territorios. En Ferraz se aferran a que durante los años de la pandemia los electores han premiado a todos los Gobiernos autonómicos por su gestión, que han revalidado sus resultados. Esa fue una de las lecturas que hicieron tras los resultados en Andalucía.

En una de las últimas encuestas publicadas, aunque encargada por el PP, se refleja un vuelco electoral en favor de la alianza PP y Vox. Otros sondeos como uno realizado en el mes de mayo indican que Page mantendría la mayoría absoluta que tiene en estos momentos pero con los partidos de derecha al alza.

Hace pocos días Page planteaba también en un acto su intención de trasladarle a Sánchez personalmente el "problema de las ocupaciones de viviendas". "No se puede estar impasible", dijo a principios de mes. Este asunto ha sido una de las banderas de la derecha política y mediática, especialmente alentado en los meses de verano.

Esa búsqueda del centro, de no perder votos hacia el PP, ha sido una de las señas de identidad del PSOE en Castilla-La Mancha en los últimos años. Las feroces críticas hacia Podemos y los partidos independentistas son usadas con frecuencia en un territorio en el que la fuerza morada no cuenta con representación parlamentaria pese a formar parte de una coalición gubernamental que no acabó bien entre 2015 y 2019. Page fue muy crítico también en su momento con los indultos a los condenados por el 'Procés'.

El PP hurga en la división

Oficialmente Page todavía no ha decidido si repetirá como candidato en 2023. El reglamento del PSOE establece que no es necesario realizar primarias para los presidentes autonómicos si deciden optar a la reelección. Pero corre una cierta rumorología, de momento solo eso, de que el actual presidente castellano manchego podría no repetir si desde Ferraz, es decir, Sánchez, decide que se eche a un lado.

Una rumorología alimentada incluso por el propio Page. "No tengo decidido nada. No soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido porque eso lo tiene que decidir el partido. Es verdad que soy el jefe del partido aquí... pero eso ya no significa nada en el PSOE. Porque solo hay uno para toda España, los demás estamos aquí de monaguillos", dijo en un acto en junio. Fuentes de la dirección federal socialista destacan que "lo lógico sería que Page repitiera".

En este contexto, un PP crecido en los sondeos ha intentado hurgar en la división. Este mismo verano los populares atacaban al PSOE y Page por no saber todavía si será el candidato. Y de hecho señalan que la favorita de Sánchez es la actual ministra portavoz Isabel Rodríguez, exportavoz del Gobierno autonómico con José María Barreda y exalcaldesa de Puertollano (Ciudad Real).

El acto, que estaba previsto para el pasado sábado y fue anulado por "problemas de agenda", se celebra a partir de las 18.30 en el Palacio de Congresos de Toledo. El formato será parecido al de Sevilla, que fue la primera parada de "El Gobierno de la gente". Es decir, una "asamblea abierta" con preguntas de los asistentes.