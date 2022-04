Más País retorna a la negociación de la coalición andaluza con UP y Equo a las puertas de la convocatoria electoral

A las puertas de una convocatoria electoral, las negociaciones para una coalición electoral de la izquierda en Andalucía avanzan, después del freno que echó Más País hace unos días, cuando se ausentó de una reunión. Este domingo, la formación que dirige Íñigo Errejón y que en Andalucía coordina Esperanza Gómez, regresó a la mesa de negociación, en la que se habló de la marca que podría unir a Unidas Podemos con Más País y Equo y otras fuerzas andalucistas.

Por Andalucía es el nombre que más gusta a Más País y con el que están de acuerdo otras fuerzas, no así Podemos, que apuesta por una denominación más cercana a Unid@s por Andalucía, según las fuentes consultadas por Público. IU no va a convertir el nombre en un tema de conflicto, según las fuentes consultadas. Las negociaciones avanzan, pero aún no están concluidas.

Sobre el programa, no hay grandes diferencias, tampoco las hay en este momento, según las fuentes consultadas por Público, sobre el reparto de los puestos y el poder. Falta por cerrar definitivamente el nombre y también un candidato o candidata.

Candidatura

Podemos quiere que sea Juan Antonio Delgado, guardia civil y diputado en el Congreso, IU tiene dos nombres posible, Toni Valero, coordinador, e Inma Nieto, portavoz parlamentaria, y Más País quiere un candidato "independiente" que amplíe el espacio y que evite que esta confluencia se convierta en un Unidas Podemos 3.0.

Este lunes, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, estuvo en Sevilla en un acto en el que arropó a Delgado, que se ha postulado para liderar a su partido y también, si se diera la ocasión, a toda la confluencia.

Belarra ha bendecido la coalición que se negocia y que está en marcha y ha llamado a hacer una confluencia lo más amplia posible en Andalucía. Luego, arremetió contra el PP por su presunta corrupción en la provincia de Almería, con el caso Mascarillas y la presunta financiación ilegal del partido –"es una vergüenza que Juanma Moreno, presidente de la Junta, no haya dado explicaciones todavía: lleva la corrupción en su ADN"–. Belarra también criticó la reforma fiscal del PP de Moreno, que implica recortes en los servicios públicos y llamó a Moreno "lacayo de los ricos".

En el acto, al que asistieron más de 100 personas, estuvieron junto a Delgado, la activista trans Mar Cambrollé y Mario Perea, edil de Écija, y Carmen Yuste, de Ustea. Como espectadores Javier Pérez Royo, Diego Cañamero, Pilar Távora,3 y Rubén Sánchez, de Facua.

Delgado afirmó donde gestiona la derecha "hay un nido de corrupción" y defendió las políticas de Unidas Podemos en el Gobierno. "A la hora de gestionar la crisis, el PP pensó en los bancos, no en la gente, recortaron en la sanidad, en la educación y en la cultura. Nostros hacemos lo contrario y hablamos de escudo social".

Delgado manifestó que Moreno había hecho lo mismo en Andalucía: "Ha despedido a 8.000 sanitarios, a 3.000 docentes, a 1.000 bomberos. Frente a esa Andalucía estrecha donde no caben los derechos LGTBi ni los derechos sociales, esa Andalucía de los recortes y más recortes, frente a esa Andalucía que nos proponen las derechas, tenemos que trabajar por una Andalucía amplia, una Andalucía que no permita que la ultraderecha entre por primera vez en el Gobierno".

"La autonomía está amenazada, es el regalo de nuestros padres y abuelas, salieron a la calle nuestros mayores, recuerdo el 4D, yo tenía seis años. Me acuerdo perfectamente. No vamos a permitir que la derecha con la ultraderecha nos la quite", remachó Delgado.