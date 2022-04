El vodevil de Moreno con el adelanto electoral en Andalucía exaspera a la oposición y despista a su Gobierno

El tejemaneje que se trae el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), con la fecha en la que convocará los comicios –a finales de junio o en el otoño– en la Comunidad más poblada, decisivos para el país, ha llevado a una consejera de su Gobierno –Rocío Ruiz (Ciudadanos)– a afirmar que el presidente la ha despistado y a recibir grandes críticas de la oposición, a quienes ha logrado exasperar.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos y Adelante Andalucía han afeado el vodevil que ha montado Moreno al hablar día sí y día también de una decisión que, según afirma, no ha terminado de tomar aún, aunque lo hará muy pronto.

En los mentideros políticos de Andalucía se da desde hace tiempo la fecha del 26 de junio como la más probable para ir a votar, pero el presidente, lejos de aclarar el panorama, lo ha complicado aún más, hablando de periodos de reflexión, de horas sin móvil mientras disfrutaba de la Semana Santa e, incluso, como ya hiciera Isabel Díaz Ayuso en Madrid, de la posibilidad de votar entre semana. Esto es lo que ha despistado a Ruiz, quien manifestó: "No sé nada sobre las elecciones. Lo que dijo el presidente me ha vuelto a despistar aún más", según recoge Europa Press.

La excusa, tener un nuevo presupuesto de la Junta, que se ha buscado Moreno para adelantar es además endeble: es la misma que tiene desde hace meses, desde diciembre, cuando Vox, su socio de los últimos tres años, le retiró el apoyo y el Gobierno, que no se atrevió a profundizar en el acuerdo que le ofrecía el PSOE de Juan Espadas, se quedó sin cuentas para 2023. Desde entonces, el PP, según las encuestas del Centro de Estudios Andaluces, ha venido sufriendo un desgaste en paralelo al ascenso de Vox.

La convocatoria por sorpresa de elecciones en Castilla y León complicó el panorama para Moreno y le llevó a esperar. Ahora, el cambio de liderazgo en el PP, con su efecto en las encuestas, y la configuración de un Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León, ha abierto una nueva ventana para el presidente andaluz.

Este miércoles, de nuevo, Moreno, un día más habló de los comicios. Hasta él mismo pareció ya harto del asunto. "Cuanto antes me lo quite de en medio, mejor, porque es que al final no puedo hablar de otra cosa que no sea elecciones", dijo, según recoge Europa Press. "La convocatoria –añadió– se hará con serenidad y próximamente", añadió.

"Por respeto a los andaluces es una decisión que, una vez que la tome, que la tomaré próximamente, al primero en comunicárselo será al vicepresidente de mi gobierno, al Consejo de mi Gobierno e, inmediatamente después, al conjunto de los andaluces", agregó.

Sobre el Gobierno de Castilla y León y si es posible un Ejecutivo de coalición con la ultraderecha en Andalucía, Moreno dijo por un lado: "A mí me gusta el Gobierno de Mañueco. Gobernará para todos". Y por otro: "Aspiro a gobernar solo".

Críticas de la oposición

Para el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, de lo que se debe hablar es "de las prioridades de la ciudadanía". Jiménez llamó a "no caer en la trampa de un presidente frívolo, en este sainete y comedia sin gracia con la que intenta desviar la atención de lo que ocurre en Andalucía".

Luego, remachó: "Moreno Bonilla no piensa en los andaluces, piensa en un solo andaluz, que es él mismo. Se ve con claridad que estamos ante un político tacticista que solo busca su interés y el de su partido. Él mismo habló de adelanto táctico. Es un presidente irresponsable que juega con las atribuciones que le confiere el Estatuto".

Inma Nieto, portavoz de Unidas Podemos, habló de que Moreno ha provocado una "desestabilización institucional" al "manosear" la convocatoria. "Se está comportando en esta cuestión con una frivolidad impropia de la responsabilidad que ostenta", dijo Nieto. "Siendo cierto que es su atribución y su competencia" la convocatoria de elecciones, "también por ser una atribución y un privilegio propio debiera gestionarlo con mayor responsabilidad", manifestó.

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, exigió al presidente que "deje de jugar a las quinielas con la fecha electoral" y argumentó que "es algo que no es lo más importante que está pasando ahora mismo en Andalucía".

El portavoz del PP José Antonio Nieto trató de arropar al presidente: "Tomar la decisión es una papeleta complicada, que parece un privilegio el que la tenga sólo el presidente, pero también es una grandísima responsabilidad el decidir cuándo son las elecciones". Nieto lamentó la actitud de la oposición y aseguró que ya desistía de pedirles "prudencia y rigor". "No son muy conscientes del alcance de esa decisión", afirmó Nieto, según recoge Europa Press.