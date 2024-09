Las Palmas de Gran Canaria retira a Franco su medalla de oro con la oposición de Vox

Las Palmas de Gran Canaria da un paso más en la reparación hacia las víctimas del franquismo. Este viernes, el pleno del Ayuntamiento autonómico ha acordado, con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción de Vox, retirar la medalla de oro y el título de Hijo Adoptivo de la ciudad al dictador Francisco Franco. De este modo, el Consistorio cumple con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática.

Se trata de un acuerdo histórico con el que, en palabras de la alcaldesa y exministra de Sanidad, Carolina Darias, "Gran Canaria se reconcilia con quienes han sido represaliados o han sufrido consecuencias de la represión, o con sus familias, especialmente con la verdad, con la justicia y con la reparación".

Darias, quien ha apuntado que va a seguir buscando a quienes aún no han sido encontrados "para que la memoria no se quede sin memoria", ha determinado que con este gesto "Las Palmas es ahora una ciudad más decente". El reto consiste, a su juicio, en conocer las identidades e historias de vida de las víctimas y conservar sus testimonios para que la historia "no vuelvan a repetirse jamás". De igual modo, Darias ha agradecido a los colectivos de memoria histórica su labor "ímproba e incansable" para lograr el reconocimiento y la reparación de las víctimas y sus familiares.

La alcaldesa ha leído emocionada durante su intervención la carta escrita el 30 de septiembre de 1936 por el guardia municipal de la capital grancanaria, Alberto Hernández Suárez, quien siete días después de escribir dicha misiva fue fusilado. En la epístola, Hernández afirmaba lo siguiente: "Próximo ya al desenlace, te escribo estas postreras líneas para rogarte que perdones a todos cuanto daño me han causado, como yo les perdono de todo corazón".

Franco fue declarado Hijo Adoptivo de la Ciudad en septiembre de 1936 por la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Las Palmas y bajo la presidencia de Antonio García López. El nombramiento se realizó tras su reciente ascenso como jefe de Estado, en plena Guerra Civil, y en contraposición al gobierno legal de la República.

Posteriormente, el 27 de marzo de 1969, el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas acordó conceder al dictador la Medalla de Oro de la Ciudad cuando se cumplía el 30 aniversario de la supuesta "paz española" bajo su mandato. Los miembros de la citada comisión "no fueron elegidos democráticamente, sino designados por la autoridad militar", ha asegurado la alcaldesa.