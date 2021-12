El Parlament aprueba los presupuestos en una sesión que confirma la ruptura entre el Govern y la CUP

No ha habido sorpresas y el Parlament ha confirmado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el próximo año, gracias a la abstención de los diputados de En Comú Podem, que habían cerrado un acuerdo con el Govern para permitir que las cuentas salieran adelante. El debate final se ha celebrado durante toda la mañana en la cámara legislativa y la sesión ha servido fundamentalmente para confirmar la ruptura entre la CUP y el Govern, formado por ERC y Junts per Catalunya.

La portavoz de los anticapitalistas, Eulàlia Reguant, se ha mostrado muy crítica con unas cuentas que, según ha dicho, "no dan respuesta a la situación del momento". Además, ha acusado al president, Pere Aragonès, de "repartirse el país con el Partido Socialista", a raíz del acuerdo anunciado este miércoles para renovar organismos que llevaban años con los cargos caducados, como la CCMA, el Síndic de Greuges o el CAC. De hecho, Reguant ha dicho que el Govern hace una "sociovergencia republicana imparable".



Los dos socios del Govern, en cambio, han celebrado la aprobación de las cuentas, con el diputado de JxCat Joan Canadell encargándose de enviar algunos dardos a la CUP, mientras que En Comú Podem también ha aplaudido que los presupuestos hayan recibido la luz verde y el PSC les ha hecho una crítica muy matizada. Pese a votar en contra, su portavoz, Alícia Romero, ha manifestado que es una "buena noticia" que entren en vigor el 1 de enero, algo que hacía años que no sucedía en Cataluny

Las nuevas cuentas permitirán una rebaja fiscal para los catalanes que ingresen menos de 35.000 euros al año

El conseller de Economía y principal responsable de la elaboración de los presupuestos, Jaume Giró, ha aprovechado su intervención para declarar que las cuentas de la Generalitat permiten "revertir" decisiones judiciales, como por ejemplo la del Tribunal Constitucional (TC) para tumbar la rebaja del IRPF a las rentas bajas del año pasado, y ha destacado precisamente que las nuevas cuentas permitirán una rebaja fiscal para todos aquellos catalanes que ingresen menos de 35.000 euros al año, lo que supone el 80% de la población. También ha destacado el incremento de la partida en vivienda, que alcanzará los 1.000 millones.

Los presupuestos no se habrían aprobado sin el acuerdo con En Comú Podem, un grupo que también ha conseguido que ERC permitiera a la vez la aprobación de las cuentas en el Ayuntamiento de Barcelona -confirmada en el pleno de este mismo jueves-. El diputado Juan Carlos Gallego, uno de sus negociadores presupuestarios, ha manifestado que En Comú Podem ha conseguido dar "mayor ambición estratégica" a unos presupuestos que, según ha dicho, eran "insuficientes". "Catalunya necesita presupuestos en un contexto de dificultades. No es momento de bronca sino de diálogo y negociación", ha añadido. Y, finalmente, se ha dirigido a los grupos que han votado en contra: "Cuando uno tumba unos presupuestos expansivos no perjudica al Govern, perjudica a la gente", ha dicho.

La CUP ve confirmado que no es el socio preferente del Govern

Más allá de las críticas previsibles y recurrentes de los tres partidos de la derecha y extrema derecha española -Vox, Cs y PP- quien ha tenido el discurso más contundente contra los presupuestos ha sido la CUP, que ha querido confirmar que ni mucho menos se siente el "socio prioritario" del Govern, pese a las interpelaciones en ese sentido del Ejecutivo. La diputada Eulàlia Reguant, después de que el Govern haya aprobado las cuentas con En Comú Podem y haya acordado con el PSC renovar organismos de designación parlamentaria, ha acusado a Pere Aragonès de "renunciar" a dar un giro a la izquierda y le ha preguntado en qué es socio preferente la CUP: "Desde el acuerdo de investidura, no nos hemos puesto de acuerdo en nada trascendental".

Según Reguant, pese a que el PSC haya votado en contra, se siente "cómodo" con los presupuestos y "el único motivo" por el que no los apoya es que "la fotografía no era digerible por el país". También ha criticado a En Comú Podem, a quien reprocha reducir las cuentas a "un simple intercambio de cromos" -en referencia a la aprobación de las cuentas en Barcelona- en lugar de "sumarse a reivindicaciones justas".

Y, finalmente, ha cargado contra el dirigente de Junts y vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, de quien ha dicho que ha "vendido el país al mejor postor, de la mano de Foment del Treball". Directamente le ha acusado de resucitar al "sector negocios" de CDC y de vender el país a "Aena, a Hard Rock y a Caixa Bank", en referencia a los proyectos de ampliación del aeropuerto y del BCN World. Por todo ello, la CUP ve cada vez "más difícil" que el Govern "vuelva al acuerdo de investidura" porque "se acelera la sociovergencia republicana".

El diputado Joan Canadell, representante del sector más neoliberal de JxCat, ha replicado a la CUP y le ha pedido la abstención, en vez del voto contrario. "¿Alguien puede entender que prefieren una Catalunya dentro de España sin proyectos singulares que una Catalunya independiente con estos proyectos singulares?", ha manifestado en defensa de proyectos como BCN World y la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno y también ha pedido a la CUP que no limite las cuentas a estos proyectos mientras rompen "la mayoría [independentista] del 52%" cuando hace 300 años que Catalunya "sufre expolio económico y cultural".

El PSC reprocha al Govern que no haya negociado

El principal grupo de la oposición, el PSC, ha calificado los presupuestos de "muy continuistas", si bien ha celebrado que entren en vigor el 1 de enero. Su portavoz, Alícia Romero, ha explicado que "no podemos apoyarlos, seguimos con nuestra posición muy crítica y no hay nada que le pueda permitir [al conseller Giró] decir que son los presupuestos de una nueva etapa". "Diría, incluso, que son unos presupuestos al más viejo estilo convergente", ha añadido.

Además de quejarse de que el Govern no haya querido negociarlos "con el primer grupo de la cámara", Romero ha criticado que el ejecutivo mantenga acuerdos con la CUP, un grupo "desestabilizador", según ella. "Mantienen una mayoría de investidura rota, que genera incertidumbre e inestabilidad. Tendremos unos presupuestos, pero sufrimos un gobierno cada día más frágil, que utiliza el diálogo a veces de forma interesada", ha sentenciado.

Le ha replicado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, para quien no son unos presupuestos "al más puro estilo convergente" y ha citado como ejemplos de ello que prevén la gratuidad de P2 en las guarderías y una reducción de ratios en P3. Para ella, son los presupuestos "de la vía amplia". "Tienen la huella de la CUP, la huella de En Comú Podem, con una presidencia republicana y una conselleria de Economía liderada por Junts". Sea como sea, las cuentas ya son una realidad que empezará a aplicarse el próximo 1 de enero y con un incremento de recursos atribuible en parte a la llegada de los fondos europeos.