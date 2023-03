El Parlament de Catalunya aprueba los Presupuestos con los votos de ERC, PSC y Comuns

Ha sido un parto complicado, largo y tedioso, pero finalmente la criatura, en forma de Presupuestos, ya está aquí. Este viernes el Pleno del Parlament ha aprobado con 73 votos a favor -ERC, PSC y Comuns-, 57 en contra y un largo aplauso el proyecto de cuentas de la Generalitat de Catalunya para 2023.

Se trata de un movimiento que el Govern preveía completar en diciembre pero que finalmente, con las dilatadas negociaciones con el PSC, ha llegado entrado marzo. Las cuentas entrarán en vigor este viernes y materializarán las ya anunciadas inversiones en las áreas de salud, vivienda y educación, sin olvidar la apuesta política por los macroproyectos.

Entran en vigor este viernes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que son "unos buenos Presupuestos" que parten de un "buen acuerdo" y son "necesarios para el país". La consellera de Economía, Natàlia Mas, ha celebrado la aprobación como una "gran noticia" y ha señalado que se han tramitado en un tiempo "récord" de 37 días después del acuerdo con el PSC a inicios de febrero.

El pleno de aprobación se ha celebrado sin ningún cambio en el guion previsto y los partidos, tanto los favorables a la ley como los contrarios, han defendido unas posiciones ya conocidas. Reproches cruzados entre los exsocios de Junts y ERC, (auto)felicitaciones entre PSC, ERC y Comuns, demandas de la CUP y críticas de la triple derecha españolista.

Mas, que recibió el proyecto de manos del conseller saliente de Junts, Jaume Giró, ha defendido unas cuentas que, entre otras, alargan la T-Jove hasta los 30 años a un precio único y conllevan el incremento en un 8% de las ayudas sociales calculadas a partir del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC).

Se trata de los terceros Presupuestos en cuatro años y la aprobación significa esquivar una prórroga que no hubiera permitido desplegar la totalidad de los 3.800 millones de gasto extra, un 10% más que en el 2022, lo que también se ha encargado de destacar Mas y la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

La apuesta por los macroproyectos

El PSC ha sacado pecho de un acuerdo con el que forzó a ERC a aceptar la triple exigencia de macroproyectos: la ampliación del aeropuerto de El Prat, el complejo turístico Hard Rock y completar la autovía B-40, también conocida como Cuarto Cinturón. Tanto el presidente del grupo parlamentario, Salvador Illa, como la portavoz, Alicia Romero, han destacado que los Presupuestos "deben servir para que Catalunya se ponga en marcha" pero se han desmarcado de un apoyo estable en el Govern.



El PSC vuelve a desmarcarse de un apoyo estable al Govern

"Hace un año perdió el apoyo de la CUP y hace cinco meses, el de Junts. Está en una situación delicada, débil", ha señalado Romero a Aragonès.

El PSC ha tendido la mano al presidente para futuros pactos y ha recordado que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos con la comisión creada para este fin.

Por su parte, la presidenta del grupo de En Comú Podem, Jéssica Albiach, también ha celebrado los avances que suponen las cuentas y que ya pactaron con ERC en diciembre.

Se trata del incremento del gasto para la atención primaria o el escudo social de 555 millones de euros, que permitirá entre otros conceder más ayudas al alquiler, alargar la bonificación actual del transporte público y crear un fondo de 10 millones para empezar a erradicar al amianto de Catalunya. "Gana la gente y pierde Fomento", ha dicho gráficamente Albiach, en referencia a que las cuentas no destinan formalmente ninguna partida a los macroproyectos, aunque figuran en el acuerdo.

ERC y PSC se comprometieron a desplegar lo que consideran "grandes infraestructuras de país", aunque deberá concretarse cómo se materializa. Junts, por su parte, ha insistido en que la aprobación formaliza un nuevo "tripartito". El portavoz parlamentario, Albert Batet, ha dicho que Junts se erige como la "única alternativa" a esta alianza, lo que ha provocado sonoras risas en la cámara y ha llevado al propio diputado a reclamar a la vicepresidenta Alba Vergés que "moderara".

Los motivos de las risas son variados: por un lado, la renovada sintonía de Junts con el PSC, la llamada sociovergencia, genera dudas sobre los ataques a ERC por el pacto con los socialistas. Y de la otra, el hecho de que las cuentas las elaborara un conseller suyo, Jaume Giró, pero hayan insistido en oponerse. Batet ha expuesto dos argumentos por los que no se han hecho suyas las cuentas: no rebajan el IRPF y no queda claro cómo se materializarán los macroproyectos, de los que también hacen bandera.

Precisamente Vilalta, de ERC, ha remarcado las "incoherencias" del partido con el que gobernaron conjuntamente y no han vuelto a pactar. La CUP, por su parte, también ha remarcado su oposición, pero lo ha hecho criticando la falta de propuestas transformadoras en los Presupuestos. "Se trataba de hacer políticas transformadoras", ha dicho la portavoz, Eulàlia Reguant. "El Govern no ha resistido" y pretende construir "un país escaparate de papel, turismo y ladrillo", ha lamentado la diputada.

En cuanto a las derechas españolistas, el portavoz parlamentario de Cs, Nacho Martín Blanco, ha afirmado que los Presupuestos no son "ni mucho menos" los que necesita Catalunya, mientras que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha denunciado que los populares sufren "un cordón sanitario" por parte de los otros grupos parlamentarios porque se les han rechazado todas las enmiendas que habían presentado.

Aragonès, en una intervención final, ha vuelto a tender la mano a los partidos independentistas con los que no ha logrado llegar a un acuerdo. Sin embargo, en la práctica la aprobación de este viernes formaliza una vez más la ruptura de los tres partidos independentistas.