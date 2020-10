La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha vinculado este lunes el retroceso de los populares en los sondeos respecto al verano con su cese como portavoz parlamentaria el pasado mes de agosto pues entonces ya advirtió de que era "perjudicial para el partido".

En una entrevista con TVE ha afirmado que el voto es "volátil" y que las personas responden a "distintos estímulos", pero ha agregado: "¿si mi destitución tiene algo que ver? me remitiré a algo que dije en las puertas del Congreso, dije que en mi opinión es perjudicial para mí (...) pero también es perjudicial para el partido".

La diputada del PP ha valorado así una encuesta de GAD3 para ABC en la que el PP retrocede 18 escaños respecto al sondeo de julio y Vox suma 13.

Sobre su situación en el seno del partido, ha señalado "no se plantea dejar las filas del PP" aunque "no hay nada permanente" y ha admitido que le gustaría tener más libertad como diputada de base, estar en los plenos y en las comisiones. "Pero no me quejo de eso y hay que seguir", ha agregado.

De su sucesora, Cuca Gamarra, ha dicho que está haciendo "buena labor" con intervenciones "excelentes", aunque la portavocía es "una labor de fondo".

Álvarez de Toledo ha defendido que el PP debe abstenerse en la moción de censura presentada por Vox, porque un no es "avalar a Pedro Sánchez" mientras que Santiago Abascal no representa la alternativa. "Siempre hay tiempo", ha apuntado, para que sea el PP el que lidere una moción.

Además, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar un cambio en el tablero de juego mediante la degradación de las instituciones comunes, como la Fiscalía, la Justicia o TVE, y ha afeado que primero se ataque a la Corona y después la izquierda acuse a la derecha de politizar cuando defiende al monarca.

Álvarez de Toledo ha respaldado además a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por recurrir ante la Audiencia Nacional el cierre de Madrid y ha asegurado que el Gobierno ha pasado del "estado de abulia" donde a su juicio trasladaba el coste político de la pandemia a las autonomías, al "asalto político" a la Comunidad de Madrid en el que "todo vale".