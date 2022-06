El penúltimo capítulo de otra ruptura en la izquierda madrileña: Recupera Madrid lleva a Más Madrid a los tribunales

En el Ayuntamiento de Madrid vuelven a saltar chispas en la bancada de la izquierda. Tres exconcejales de Más Madrid, ahora en el Grupo Mixto bajo el nombre Recupera Madrid han acabado denunciando a su antigua formación tras más de un año de tensiones y fuegos cruzados.

Todo se remonta a marzo de 2021, cuando, tras largos meses de discrepancias y yendo por libre, cuatro de los 19 concejales de Más Madrid anuncian su divorcio del grupo municipal más numeroso en el Cosistorio de la capital.

José Manuel Calvo, Luis Cueto, Marta Higueras y Felipe Llamas son la facción más carmenista de Más Madrid. Los cuatro, a partir de ese momento, pasan a formar parte de un movimiento bajo el nombre de Recupera Madrid y rompen con la disciplina de voto de su anterior partido.

El enemigo de mi enemigo es mi amigo

La relación entre el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida y Vox, con Ortega Smith a la cabeza, se vuelve cada vez más complicada, al tiempo que se acercan las posturas entre el Gobierno municipal y los concejales díscolos.

Almeida y Villacís necesitan el voto a favor de tres concejales para lograr mayoría absoluta y los de Recupera Madrid son cuatro. Dicho y hecho.

La coalición del Ayuntamiento (Ciudadanos y PP) y los concejales carmenistas pactan después del verano de 2021 una nueva ordenanza de Madrid Central, también, en menos de tres meses, los presupuestos de 2022 y a principios de este año la ordenanza de terrazas, convirtiéndose así en socios prioritarios 'de facto' del Gobierno de Almeida y Villacís.

La aprobación de las cuentas no sólo dejó por el camino a Vox, también a uno de los concejales de Recupera Madrid, Felipe Llamas, que renunció a su acta al estar en contra de apoyar los presupuestos municipales de Almeida y Begoña Villacís.

La anulación de la constitución del grupo mixto

Al separarse de Más Madrid, los concejales carmenistas podían quedarse como adscritos o integrarse en un Grupo Mixto, con la diferencia de que en el grupo tienen mayores privilegios tanto políticos como económicos.

Más Madrid los consideró tránsfugas, así que interpuso un recurso administrativo que les dejó sin poder participar en comisiones ni plenos hasta que no se resolviese (unos cuatro meses), y que finalmente fue desestimado por lo servicios jurídicos de Cibeles, lo que, además de suscitar críticas y confabulaciones, formalizó la constitución a finales de agosto de 2021 del primer Grupo Mixto en la historia del Ayuntamiento, integrado por los cuatro concejales carmenistas.

Pero esta formalización no duraría mucho, ya que en mayo de este año un juzgado aceptó otro recurso de Más Madrid para disolver el Grupo Mixto, al considerar que Más Madrid concurrió a las elecciones de 2019 como partido político, lo contrario a lo que alegó Recupera Madrid cuando se escindió de los de Rita Maestre.

A partir de ese momento, Recupera Madrid cuenta con 15 días para recurrir. José Manuel Calvo afirma a Público que sí tienen intenciones de recurrir, sin embargo, antes de hacerlo han presentado un escrito de aclaración de la sentencia, lo que paraliza el tiempo del recurso.

Recupera Madrid denuncia a Más Madrid

El contraataque no se hace esperar y esta misma semana Recupera Madrid ha denunciado a sus excompañeros ante el Tribunal de Cuentas por financiación irregular.

Los carmenistas apuntan a la forma de financiarse de Más Madrid, cuyo estatuto, en el artículo 208 señala que se puede hacer mediante cuotas "voluntarias" de los afiliados, "donaciones periódicas o puntuales" de las personas "afiliadas, inscritas, colaboradoras o simpatizantes", o las aportaciones de los cargos públicos, representantes institucionales y personal "contratado" según establece la carta financiera.

En este punto, Recupera Madrid afirma que desde al menos diciembre de 2020, Más Madrid pide a los asesores y a los vocales vecinos (que no son ni altos cargos ni cargos electos) una aportación económica que no es voluntaria, ya que ha habido ceses por no pagarla.

Así se demuestra en una carta de cese de una vocal vecina a fecha de a la que ha tenido acceso Público, en la que Más Madrid le indica que no ha cumplido con su "obligación del pago de la carta financiera".

Aunque la carta financiera aparece en los estatutos de Más Madrid, la denuncia ante el Tribunal de Cuentas de los tres exconcejales viene porque incumple la ley de financiación de los partidos o, al menos, en su modificación del año 2015, en la que se establece que sólo pueden hacer aportaciones los afiliados.

"Es una ilegalidad que tiene la calificación de falta muy grave según la ley de financiación de los partidos", señala José Manuel Calvo.

Las consecuencias de que el Tribunal de Cuentas lo viese del mismo modo sería una sanción de entre dos y cinco veces la cantidad recaudada por Más Madrid que, según estiman los denunciantes, podría ser de entre 120.000 y 300.000 euros, teniendo en cuenta que recauda unos 2.000 euros por eventual, alrededor de unos 60.000 al año.

"Están aceptando donaciones que no deberían aceptar, porque el eventual no puede financiar al partido político de forma periódica y esto se está produciendo desde diciembre de 2020, cuando se aprobó la carta financiera", denuncia el concejal carmenista.

Asegura que cuando existía Ahora Madrid, el partido instrumental para presentarse a las elecciones de 2015 anterior a Más Madrid, cada cual donaba a su espacio político, y que no tiene constancia de que cuando él formaba parte de Más Madrid se pidiese la carta financiera a los eventuales.

Sí que había un acuerdo anterior de hacer una carta financiera, pero no vio la luz hasta diciembre de 2020 que es lo que Recupera Madrid tiene acreditado.

"Si un juez investiga y ya se estaba produciendo antes... nosotros no estábamos al corriente de todo lo que pasaba", argumenta el concejal carmenista, recordando las tensiones internas cuando los cuatro concejales estaban en Más Madrid.

Sobre esta guerra fraticida, afirma que Más Madrid no ha dejado más remedio con sus "líneas de ataque" que tener que explicar "todas las razones" por las que se separaron del grupo, a través de "datos y pruebas", porque sino estarían "encubriendo un delito".