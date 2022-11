El periodista Alfonso Rojo ofreció una conferencia junto a miembros del grupo neofascista 'FACTA'

El grupo ultraderechista FACTA suma un nuevo nombre a su listado de conferenciantes. Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, forma parte desde el pasado viernes del listado de ponentes que han pasado por el local de esta organización neofascista, donde también ha habido charlas de ideólogos nazis españoles.

La conferencia de Rojo tuvo lugar el pasado viernes en el número 20 de la calle Andrés Mellado, un espacio donde se encuentra tanto la sede de Facta como la tienda de Rincón Hispánico. Ambas entidades están a cargo de Carlos San Frutos, excandidato del partido xenófobo Democracia Nacional y cofundador del grupo ultraderechista Respuesta Estudiantil.

En el catálogo de Rincón Hispánico hay banderas franquistas, parches con simbología nazi o un documento de la Biblioteca de Formación Doctrinaria en el que aparece en portada el genocida Adolf Hitler junto al título "Mis enemigos son los tuyos".

"Mañana puede llegar cualquier denuncia de FACUA, Amnistía o algún grupo de mongólicos semejantes e intentar cerrarnos esto o llevarnos a prisión", apuntó San Frutos en una entrevista ofrecida el pasado 14 de noviembre en Informa Radio. En el cartel de la charla de Alfonso Rojo, Rincón Hispánico aparecía como "colaborador".

"Cosas nazis"

El responsable de Facta narró allí que esta organización había nacido a raíz de una denuncia que presentó la organización FACUA "por vender cosas nazis" en una librería online que precedió a Rincón Hispánico como tienda física. "Es cuando me di cuenta que me iban a perseguir. Si me iban a perseguir, vamos a intentar hacerlo a lo grande. Facta es el fruto de eso, vamos a dejar de vender libros y vamos a ir a lo que hay detrás del libro", afirmó.

Rojo acudió a la sede de ese grupo para hablar sobre "el periodismo desde dentro". "Pedro Sánchez ha sido la persona más mediática en España después de Franco solo por la cantidad de dinero invertido en publicidad del Gobierno", afirmó Rojo durante el encuentro, según un tuit publicado por los organizadores.

El director de Periodista Digital, muy activo en redes sociales, no publicó ninguna alusión a su conferencia en la sede de Facta y Rincón Hispánico, enmarcada en el ciclo de charlas de cada viernes. Por esa misma mesa pasó el activista nazi Javier Nicolás, un negacionista del Holocausto que colaboró con distintas actividades del grupo hitleriano Devenir Europeo.

El pasado 27 de octubre, coincidiendo con el centenario del ascenso de Benito Mussolini al poder, FACTA organizó un debate "sobre qué es el fascismo y también sobre qué no es, en estos tiempos que fascista es un insulto arrojadizo". "El primer significado del fascismo es unidad", afirmó el grupo en un tuit sobre ese evento.