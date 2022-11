El fotógrafo oficial de Vox colabora con un grupo neofascista que organiza charlas junto a nazis españoles

La cámara dispara rápido. Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros o Jorge Buxadé aparecen a diario en el objetivo de Iván Piña Blanco, el fotógrafo oficial de esta formación de ultraderecha. Hace pocos días, el encargado de retratar a los portavoces de Vox hizo un hueco en su agenda para ayudar a FACTA, un grupo neofascista madrileño que organiza eventos junto a ideólogos nazis españoles.

El fotógrafo de Vox acaba de recibir el aplauso y agradecimiento de Carlos San Frutos, un ultra que estuvo al frente de la organización Respuesta Estudiantil y formó parte de las listas del partido xenófobo Democracia Nacional. Hoy está al frente de FACTA, desde donde promueve la "batalla cultural".

"Hay que dar ejemplo de hombría y de virilidad"

En un artículo publicado en el digital franquista El Correo de España en mayo de 2020, San Frutos subrayó la "necesidad vital de la violencia". "Que me tilden de violento, pero yo cuando recibo un puñetazo no pregunto el motivo del mismo, me defiendo y ataco hasta acabar con la amenaza y garantizar mi supervivencia y bienestar".

"Un hombre que no arriesga nada por sus ideas o no valen nada sus ideas o no vale nada el hombre. Hay que dar ejemplo de hombría y de virilidad, no siempre se puede ser yunque y recibir martillazos", alardeó.

El pasado 7 de noviembre, este activista de ultraderecha agradeció públicamente al fotógrafo de Vox por haberse sumado a la última acción callejera de FACTA, realizada el pasado 1 de noviembre con el objetivo de denunciar la "falta de visibilización" del suicidio en los medios de comunicación, algo que los promotores de la campaña mezclaron intencionalmente con la inmigración o la violencia machista.

"¿Acaso omitir la nacionalidad de los delincuentes en televisión ha hecho que los extranjeros cometan menos delitos en España?" o "mueren 100 veces más personas por suicidio que por violencia de género", son algunos de los mensajes del video realizado por FACTA para esta acción.

Según explicó San Frutos en Twitter, el video en cuestión fue elaborado por Piña, quien se presenta en su perfil de Linkedin como "creador de contenidos" en Vox. De acuerdo a su currículum, trabaja en el partido ultraderechista a jornada completa desde noviembre de 2020.

Lo cierto es que no siempre creyó en Vox. El 9 de diciembre de 2018 publicó un mensaje en Twitter en el que atacaba a Santiago Abascal por presentarse en una entrevista como el nuevo referente político del catolicismo. "Abascal acaba de decir que Vox es el partido de los católicos. ¿Estás de coña, no? Has leído muy poquito de la biblia y has entendido muchísimo menos el significado de ser cristiano", escribió entonces.

Aquel fue el último mensaje directo contra Vox, partido al que hoy fotografía en sus actos y comparecencias. En octubre de 2020, justo un mes antes de empezar a trabajar –según su perfil en Linkedin– como creador de contenidos del partido ultra, Piña preparó un video sobre la caravana realizada por Vox con motivo de la celebración del 12 de octubre.

"España está en manos de individuos e ideas que no fueron votados. De partidos financiados por narcotraficantes o dictaduras islamistas que buscan desestabilizar occidente", dice la joven que protagoniza el video, cuyo guion estaba claramente alineado con los clásicos ataques de la ultraderecha contra el Gobierno.

"No he sido políticamente correcto en mi vida, no esperéis que lo vaya a ser ahora", escribió Piña pocas semanas después, coincidiendo con el inicio de sus funciones en Vox. Actualmente, sus mensajes con fotos a dirigentes del partido se mezclan con otros tuits en los que defiende la permanencia de la cruz en el Valle de los Caídos o recordatorios a los "caídos por Dios y por España".

Entre sus fotografías a miembros de Vox aparecen varias realizadas a Macarena Olona, hoy ya fuera del partido ultraderechista. "Gracias, Iván. Porque el mérito de poder compartir con vosotros esta maravillosa aventura a través de imágenes que captan cachitos de nuestra alma", decía la entonces portavoz de la formación ultra en el Congreso en un mensaje publicado a finales de enero pasado, en el marco de la campaña electoral en Castilla y León.

Adoctrinamiento nazi

En FACTA, la organización ultraderechista con la que el fotógrafo de Vox ha colaborado, tampoco ocultan sus posiciones extremistas. Según ha podido verificar Público, este grupo ha organizado actos en los que se ha vanagloriado el fascismo.

Esas conferencias tienen lugar en el número 20 de la calle Andrés Mellado de Madrid, donde se encuentra la tienda Rincón Hispánico. Ese establecimiento está precisamente a cargo de Carlos San Frutos, el responsable de FACTA y colega del fotógrafo de Vox.

Según consta en su catálogo de productos, allí se pueden adquirir banderas franquistas y camisetas con emblemas fascistas. También está disponible un manual de adoctrinamiento nazi en cuya portada se ve una imagen de Adolf Hitler bajo el título "Mis enemigos son los tuyos".

"El fascismo es unidad"

El pasado 27 de octubre, coincidiendo con el centenario del ascenso de Benito Mussolini al poder, FACTA organizó un debate "sobre qué es el fascismo y también sobre qué no lo es, en estos tiempos que fascista es un insulto arrojadizo". La conclusión de la charla, que estuvo a cargo del historiador Álvaro González Díaz, no dejó lugar a dudas: según destacó esta organización en Twitter, "el primer significado del fascismo es unidad".

La sede de este grupo también sirvió de escenario para una charla de Javier Nicolás, uno de los conferenciantes habituales de la asociación nazi Devenir Europeo. Entre 2012 y 2017, este negacionista del Holocausto instruyó a sus militantes sobre "cómo rebatir" los "tópicos", "lugares comunes" y "lecciones aprendidas" que, según él, existen sobre esa ideología genocida.

El pasado 22 de junio, Nicolás ofreció una conferencia en el local de FACTA sobre las "plataformas de comunicación". En el cartel del evento aparecían señaladas Netflix, HBO o Disney, entre otras.