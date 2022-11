El grupo nazi que Interior no ilegaliza fue identificado por la Policía como difusor de símbolos de odio

No hay ley ni informe policial que cierre las puertas del principal grupo de apología nazi en España. Devenir Europeo logró colarse en el Registro Nacional de Asociaciones como entidad "histórica" en 2008 y allí continúa a pesar de sus actos públicos en defensa del nazismo e, incluso, de un manual de la Policía que le señala precisamente como una organización consagrada a la exaltación nacionalsocialista.

Esta asociación hitleriana, que se reivindica como heredera de la desaparecida CEDADE –una organización neonazi fundada en los años sesenta que llegó a convertirse en la referencia europea de los negacionistas del Holocausto–, figura en el Manual de Simbología publicado en 2016 por la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dependiente de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional.

El "objetivo fundamental" del manual, que sigue hoy vigente, es "servir de guía tanto a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prestan servicio en los recintos deportivos, como al personal de seguridad privada de los Clubes, a la hora de detectar, tanto en la grada como en los aledaños de los recintos, a aquellos aficionados que de manera individual o actuando en grupo, puedan portar ese tipo de emblemas, pancartas o banderas", indica la guía.

Entre esos símbolos "cuya exhibición puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia" aparecen algunos de los utilizados por Devenir Europeo en sus actos públicos y en sus materiales de propaganda. La Policía cita concretamente el símbolo y la bandera del Frente Alemán del Trabajo, "que es una rueda dentada, usada sin esvástica en España por la Asociación Cultural Devenir Europeo, inscrita legalmente y con ámbito de actuación en todo el territorio español", destaca el documento.

La Policía Nacional recuerda que "en 1995 se prohibió en Alemania un partido neonazi que utilizaba la rueda dentada como símbolo". "En nuestro país –reitera el informe en otra de sus páginas– la asociación Devenir Europeo usa la rueda dentada sin esvástica como símbolo".

El informe policial no tuvo repercusión sobre las actividades de este grupo, que –según ha podido constatar Público– ha continuado utilizando ese emblema tanto en materiales propagandísticos como en actos celebrados en su sede principal, ubicada en Barcelona.

"El Hitler popular"

Este grupo organiza de forma periódica distintas acciones de apología hitleriana. En abril pasado celebró en Barcelona una conferencia centrada en la figura del genocida Adolf Hitler, a quien calificaban como "un hombre popular y excepcional a la vez".

"Hitler siempre sorprende, y siempre para bien", remataban

De car a esa conferencia, a cargo del ultraderechista español Eduardo Núñez, Devenir Europeo llamaba a centrarse "en el Hitler humano y menos conocido, el hombre que nos han ocultado intencionadamente, el Hitler popular, cercano, el amante de los niños, del arte y de la cultura, el socialista, el innovador". "Hitler siempre sorprende, y siempre para bien", remataban.

El último acto de esta organización tuvo lugar a finales de octubre. El día 29, activistas de este grupo homenajearon en Dènia al oficial de las SS Gerhard Bremer, quien se refugió hasta su muerte en esa localidad valenciana. También hubo "servicios honoríficos" –denominación empleada para referirse a estos homenajes a nazis– en Burgos y Barcelona.

"No era fácil"

Devenir Europeo –cuyo nacimiento se produjo en 2007– realiza estas actividades en su carácter de entidad con registro legal, tal como figura en el fichero de asociaciones de Interior desde 2008. En febrero pasado, fuentes oficiales de dicho organismo se limitaron a señalar a Público que "en materia de asociaciones, el Ministerio del Interior cumple con la legislación establecida".

En un artículo publicado el pasado 21 de octubre por la web ultraderechista El Oso Blindado, el veterano activista Ramón Bau, fundador de Devenir Europeo, se jactaba precisamente de haber logrado inscribir al grupo en el registro de Interior, así como de mantener esa cobertura legal a lo largo de estos años.

"La asociación se tuvo que legalizar por camaradas muy jóvenes, dos chicas entre los que firmaron, pues yo mismo estaba procesado y no podía firmar so pena de ser acusado el nuevo grupo de un intento de 'ser continuidad' (sic) del procesado. Y no era fácil lograr que se firmase cuando había procesos abiertos por lo mismo", reconoce Bau.

Este dirigente neonazi fue condenado en 2009 junto a otros hitlerianos por la difusión de ideas genocidas, asociación ilícita y un delito contra los derechos fundamentales en su carácter de presidente del Centro de Estudios Indoeuropeos (CEI). Tanto Bau como sus camaradas fueron absueltos por el Tribunal Supremo en 2011.

En su resolución, el TS alegó que la difusión de ese tipo de mensajes solo sería delictiva cuando supusiera una incitación indirecta a ejecutarlas o cuando implicase "un peligro cierto de generar un clima de hostilidad" que pudiese concretarse en acciones violentas.

"15 años milagrosos"

En ese contexto, el fundador de Devenir Europeo presume en su artículo de la impunidad que han disfrutado desde el nacimiento de este grupo en 2007. "Hemos logrado 15 años milagrosos, parece mucho pero lo parece solo porque no es muy normal en una asociación anti Sistema, y menos si no oculta ser nacionalsocialista", advierte.

En cualquier caso, Bau augura un camino largo hacia sus objetivos. "Seguramente necesitaremos docenas de años de dura resistencia en pie, hasta que un día sea posible un entorno pre revolucionario que permita otra forma de lucha popular", recalcó.