Periodistas y cargos políticos: estos son los currículums de los consejeros pactados por el Gobierno y sus aliados para RTVE

El decreto ley del Gobierno que ha convalidado el Congreso de los Diputados, este miércoles, para cambiar el número de consejeros de RTVE y modificar las mayorías necesarias que los designarán ha inaugurado una nueva etapa en el ente público. A partir de ahora, dicho organismo contará con once consejeros designados por la Cámara Baja y cuatro, por el Senado. De esta forma, el partido ―o bloque― que tenga mayoría en el Congreso tendrá la capacidad de imponerla y asegurarse unas televisión y radio públicas afines.

Para muestra, un botón. En paralelo a la votación del real decreto culminaba el plazo que había marcado la Mesa del Congreso para que los distintos grupos registraran sus propuestas de consejero. El Partido Socialista (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Podemos han presentado una lista conjunta que, a priori, no tendrá problemas para ser aprobada por la Cámara Baja al contar con el apoyo de la mayoría de investidura. Ha sorprendido la ausencia en dicha lista de Concepción Cascajosa y de Roberto Lakidain.

Según ha podido saber Público, EH Bildu no ha querido participar de la negociación porque no aspiran "a ocupar puestos estatales". Fuentes del partido explican que, en coherencia con su actividad en Madrid, no han "querido, pedido ni negociado" un puesto en el Consejo.

Una vez presentada la propuesta, la Comisión Mixta de RTVE tendrá que evaluar la idoneidad de los candidatos y, a continuación, el Pleno del Congreso decidirá, con una votación secreta, su aprobación.

Pero, ¿quiénes son los candidatos propuestos y cuáles son sus trayectorias? Entre ellos destacan muchas figuras con bagaje político, algunos periodistas y un viejo conocido de RTVE, José Pablo López, que aspira a ser nombrado presidente.

Consejeros propuestos por el PSOE

- José Pablo López. Propuesto por el PSOE, López fue Director de Contenidos Generales de RTVE entre mayo de 2022 y marzo de 2024, cuando lo cesó precisamente el Consejo de Administración del ente por la polémica tras el fichaje de David Broncano. También fue responsable de la Asesoría Jurídica de La Sexta entre 2005 y 2010, además de socio de Écija Abogados. Más tarde, entre 2010 y 2016, fue director de 13TV y, después, Director General de Telemadrid para recalar, finalmente, en RTVE.

El PSOE destaca en la documentación adjunta a la propuesta entregada a la Mesa que es "experto en la gestión y optimización de recursos de cadenas a nivel nacional y autonómico" y también en el "relanzamiento de proyectos en funcionamiento".

Por su experiencia en puestos de dirección de medios de comunicación de diferentes tendencias y líneas editoriales y, también, por el consenso que, a priori, despierta entre los grupos parlamentarios, es el principal aspirante a la presidencia del Consejo.

- Esther de la Mata. Se trata de una de las propuestas políticas de la lista. De la Mata ha sido directora de comunicación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en dos etapas. En la actualidad lo es. Antes, se desempeñó como vocal del Consejo de Administración de la Agencia EFE y fue Consejera Técnica en la Dirección General de Comunicación. También trabajó en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid.



- Angélica Rubio. Actualmente es directora de elplural.com y de la empresa que edita dicho medio. Rubio trabajado como periodista en varias cabeceras y radios, asumiendo cargos directivos en algunas de ellas. Además, ha participado y participa como analista política en varios programas de televisión como Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, Más vale tarde o Liarla Pardo.

Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, ocupó el cargo de Directora General de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación.

- Rosa León. Es cantante, aunque ha desempeñado varios cargos políticos vinculados al Partido Socialista y antes militó en el Partido Comunista. Entre 2004 y 2007 fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid y, después, colaboró con el Ministerio de Cultura.

También fue miembro del Consejo de Dirección de SGAE y dirigió el Instituto Cervantes en Casablanca, Rabat y Dublín. En Madrid, trabajó como jefa de gabinete de la misma institución.

- Mercedes de Pablos. Figura preponderante en el mundo de la cultura andaluza, Mercedes de Pablos fue Directora del Centro de Estudios Andaluces hasta 2019. Antes, desempeñó varios cargos en medios de comunicación como Radio Nacional de España, Radio Cadena Española, Cadena Ser o Canal Sur Radio. Su etapa más política la vivió como concejala en el Ayuntamiento de Sevilla en el que ocupó un puesto del PSOE como independiente. Es autora de más de media docena de obras literarias y ha recibido varios premios principalmente por su faceta como periodista.

Consejeros a propuesta de Sumar

- Marta Ribas. Ha sido diputada en el Parlament de Catalunya entre 2012 y 2020 en representación de Esquerra Verda. Desde 2021, se ha desempeñado como técnica de Recursos Humanos y Formación en La Xarxa Audiovisual Local, la empresa pública de la Diputación de Barcelona de servicios de radio y televisiones locales de toda Cataluña. Antes, trabajó como periodista en COM radio y en medios locales.

Desde Sumar explican que tiene experiencia política en lo referente a los medios de comunicación públicos. Fue portavoz en la Comisión de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en las dos legislaturas en las que estuvo en el Parlament.

- María Teresa Martín del Caz. También a propuesta de Sumar y vinculada a Comisiones Obreras, María Teresa Martín del Caz es la candidata menos conocida de la lista.

Consejero a propuesta de ERC

- Sergi Sol. ERC ha incluido a Sergi Sol en la lista. Exasesor de Oriol Junqueras, es uno de los analistas políticos catalanes con más presencia mediática. Colabora con Público, Onda Cero, ElNacional.cat, La Razón, La Sexta, TV3, Catalunya Ràdio, Crític o El Periódico de Catalunya. Entre 2011 y 2015 fue jefe del Gabinete de Comunicación de ERC. En Catalunya fue vocal del Consejo Asesor de RTVE.

Es autor de varios libros de contenido político y al principio de su carrera se desempeñó como periodista en medios locales.

Consejero a propuesta de Junts

- Miquel Calçada. La propuesta de Junts per Catalunya es un viejo conocido de la televisión catalana. Miquel Calçada, también conocido como Mikimoto, ha sido productor ejecutivo de más de 500 formatos televisivos, de acuerdo con la documentación facilitada adjunta a la propuesta. También es cofundador del grupo de radio musical Flaix.

Desde 1990 a 2015, gestionó la productora audiovisual Sargantana Voladora, que él mismo había fundado. En los últimos años, ha dirigido emisoras radiofónicas en Estados Unidos.

Consejera a propuesta del PNV

- María Solana. Se trata de un cargo, como otros de la lista, eminentemente político. No en vano, Solana fue portavoz del Gobierno de Navarra presidido por Uxue Barkos y también consejera de Educación. Antes, trabajó como periodista en varios medios de comunicación. Entre 2008 y 2011, fue miembro del Consejo Asesor de RTVE en Navarra.



Consejera a propuesta de Podemos

- Mariano Muniesa. Podemos ha incluido en la lista a Mariano Muniesa, un reconocido periodista musical autor de más de una veintena de libros de contenido musical, político y social. También ha escrito biografías. Es y ha sido colaborador en una gran variedad de medios musicales y actualmente colabora en Canal Red.