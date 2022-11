Piden actuar contra Almeida por reivindicar a Millán Astray y el alcalde de Madrid recurre al comodín de ETA

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido este miércoles a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que actúe contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por sus declaraciones de este pasado martes sobre el general golpista Millán Astray.

Almeida inauguró la Estatua al Legionario en la calle Vitruvio y, durante su intervención, dijo: "En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad".

La ARMH pide a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del ministerio de la Presidencia, que proteja a las víctimas de la represión franquista "frente a la agresión que ha supuesto las exaltaciones del genocida Queipo de Llano por parte de su familia y la defensa de José Millán Astray por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida".

"El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido pública y notoriamente la figura de José Millán Astray, uno de los grandes responsables del golpe de Estado y de la construcción de una dictadura que durante cuarenta años violó masivamente derechos humanos y se negó, sin ningún impedimento, a convocar elecciones democráticas", afirma la ARMH.

"El argumento del alcalde de Madrid de que Millán Astray tenía una calle antes de la Guerra Civil es un insulto a la inteligencia. Nadie aceptaría una calle del joven Adolf Hitler y de un terrorista por hechos anteriores a su uso de la violencia".

Explicaciones de Almeida

El alcalde de Madrid ha reculado este miércoles y ha asegurado que no hubo "ninguna loa" por su parte hacia el general Millán Astray. "No hubo ninguna loa, y sí mención. Me limité a decir en el homenaje a la Legión, homenaje más que merecido a un Cuerpo del Ejército, que en Madrid dentro de los diversos homenajes a la Legión, hay una calle dedicada al fundador de la Legión, calle ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), concedida antes de la Guerra Civil porque fundó la Legión", explicó a los periodistas a las puertas de la catedral de la Almudena momentos antes de la misa en honor a la patrona de la capital.

Almeida volvió a recurrir al comodín de ETA para justificarse. "Lo sorprendente es que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema en pactar con Otegi, terrorista confeso, culpable y condenado, que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema con aquellos que homenajean todos los años a Francisco Largo Caballero, golpista condenado, confeso, convicto, culpable de la muerte de miles de personas en 1934", ha dicho el alcalde madrileño.

"La superioridad moral y la hipocresía de la izquierda hace que pongan el grito en el cielo porque en un acto de la Legión se mencione al fundador de la Legión, que tiene una calle antes de la Guerra Civil, pero se olvide que se homenajean a golpistas como Largo Caballero o que se pacta la Ley de Memoria Democrática con un terrorista confeso y convicto", ha rematado el alcalde.