Piden la dimisión de un concejal de Vox en Alaquàs tras afirmar: "He comprendido por qué el marido llamaba a la mujer puta"

El PSPV-PSOE de Alaquàs (València), que gobierna el ayuntamiento de la localidad, ha pedido la dimisión del concejal de Vox Jesús Taberner después de que este afirmara en el último pleno municipal: "Con el tiempo he comprendido por qué el marido llamaba puta y zorra a la mujer", en referencia a un caso que conoce.

Durante ese pleno se leyó un texto por las mujeres asesinadas por violencia machista, con motivo del 25N, día internacional contra la violencia machista. También se encendió una vela y se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

En su turno de intervención, el concejal de Vox dijo: "He conocido a personas, en concreto me estoy acordando de una cercana a mi familia, que el marido a la mujer le llamaba puta y zorra. Después, con el tiempo, he comprendido por qué le llamaba puta y zorra a la mujer". Taberner zanjó su intervención afirmando, a guisa de justificación, que "hay mujeres que son maravillosas y otras que, como los hombres, no son tan maravillosas".

En un comunicado, el PSPV de Alaquàs ha condenado las palabras del concejal de Vox y ha pedido su dimisión al mismo tiempo que emplaza a las otras fuerzas con representación en el consistorio, PP y Compromís, a sumarse a dicha petición. "Es la hora de que PP y Compromís se desmarquen del pacto oculto que mantienen con Vox para frenar las políticas progresistas del gobierno socialista", añade en su nota el PSPV local.

La agrupación socialista de Alaquàs pide a todas las fuerzas políticas "firmeza en el rechazo a los discursos negacionistas de la violencia machista, porque el silencio es cómplice, porque, como en este caso, acaban justificándola, alimentan el machismo, empoderan a los maltratadores y ponen en peligro a todas las mujeres".

Compromís per Alaquàs también ha denunciado "las agresiones verbales" de Jesús Taberner durante el pleno.

Según Compromís, el único partido que votó en contra de esta moción fue Vox, que presentó seguidamente una propuesta de moción de repulsa a la violencia en la que se trataban otras temáticas "fuera de contexto como la inseguridad ciudadana, la aprobación de la Ley Trans o la inmigración, y afirmaciones como que el feminismo radical está provocando enfrentamientos entre hombres y mujeres o que la ideología de género criminaliza a los hombres, solo por el hecho de serlo".