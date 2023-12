Piden la dimisión del presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por ser "cómplice" de Javier Ortega Smith

La agresión de Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso, a Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, durante la celebración del Pleno de este viernes, ha puesto de acuerdo a toda la clase política: Más Madrid, PSOE y PP han pedido la dimisión del concejal ultraderechista. La exigencia de dimisión ha llegado incluso desde el Gobierno central.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha sido la primera en pedir la "dimisión inmediata" del concejal de Vox Javier Ortega Smith por la "agresión física" a Rubiño. Maestre también ha pedido la del presidente del Pleno, el popular Borja Fanjul, por comportarse "como cómplice del agresor".

"Se ha producido una agresión física. El concejal Ortega Smith ha tenido una agresión física con nuestro concejal Eduardo Fernández Turullo. Una agresión física significa que se ha acercado a su escaño, le ha empujado los papeles, le ha tirado una botella, le ha amenazado físicamente", ha declarado Maestre a la prensa tras abandonar el Pleno.

Lo que está detrás de la agresión física es "el intento de la extrema derecha por hacer callar", ha dicho Maestre. "Le exijo la entrega inmediata del acta porque de la misma manera que hace pocos meses en este Pleno otro concejal [el socialista Daniel Viondi] tuvo que abandonar su escaño porque no estaba cumpliendo con sus responsabilidades y a las dos horas ya no era concejal y hoy Ortega Smith tiene que dejar de ser de forma inmediata concejal y portavoz de Vox porque es incompatible con su condición de representante democrático", ha exigido Maestre.

Maestre también ha reclamado la dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul, "que se ha mantenido cómplice con el agresor". "Cuando esa agresión se ha producido Fanjul le ha dado la palabra al agresor, no tomar ninguna de las sanciones que están recogidas en el reglamento del Pleno para garantizar que las sesiones se puedan desarrollar en democracia y en libertad", sin expulsarle. "Fanjul ha decidido no hacer nada porque se ha puesto de lado el agresor y por eso no es digno de ser presidente de este Pleno. Nunca en la historia reciente de este pleno democrático hemos visto una cosa igual", ha aseverado Maestre.

Lo cierto es que la actitud de Fanjul en este incidente con Ortega Smith es diametralmente opuesta a la que mantuvo cuando el exconcejal socialista Daniel Viondi tocó la cara, en otro gesto agresivo, al alcalde de Madrid el pasado mes de septiembre. Entonces Fanjul expulsó a Viondi y no le dio la palabra. Este viernes por la tarde, la primera reacción de Fanjul fue mandar callar a "la bancada de la izquierda". Después Fanjul equiparó a víctima y agresor dando la palabra a Ortega Smith.

Un clamor para que Ortega Smith dimita

Posteriormente, ha sido Reyes Maroto, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, quien ha pedido la renuncia de Ortega Smith. Tanto Maestre como Maroto recordaron el reciente episodio en el que un concejal del PSOE dimitió dos horas después de tocarle la cara a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Lo cierto es que las peticiones de dimisión se han convertido en un clamor. Hasta el propio Martínez-Almeida ha dicho que lo mejor es que Ortega Smith renuncie al acta de concejal. "Es un día muy triste y una agresión inaceptable", ha dicho el alcalde de Madrid. "Ortega Smith no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños", ha concluido Martínez-Almeida.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, también ha exigido la dimisión de Javier Ortega Smith como concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras agredir con una botella al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en el Pleno de Cibeles.

En este sentido, Díaz ha tachado, en un mensaje en su cuenta de X, antiguo Twitter, de "absolutamente intolerable" la agresión ocurrida en el Palacio de Cibeles. "Ortega Smith no puede seguir en su cargo ni un minuto más", ha denunciado Díaz para después añadir que exigen su "dimisión inmediata".

Finalmente, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha mostrado su "condena absoluta" tras la agresión de Javier Ortega Smith al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en el Pleno de Cibeles y desde el PSOE han exigido la dimisión del dirigente de Vox "de todos sus cargos públicos", al ser edil en el Ayuntamiento de la capital y diputado en el Congreso.

"Condena absoluta. Sin excusas. Ningún demócrata puede seguir ni un segundo más al lado de gente así. ¿Qué más necesitan algunos para entenderlo?", ha expresado la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en un mensaje en X, recogido por Europa Press, y en una referencia velada a los pactos del PP con Vox en gobierno autonómicos y municipales.

Por otra parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado que "las actitudes fascistas son incompatibles con la democracia". "Ortega Smith tiene que dimitir de todos sus cargos públicos. Sin peros", ha exclamado el diputado socialista en una publicación en redes sociales.

Ortega Smith que no renunciará al acta de concejal y ha negado agresión alguna a Eduardo Fernández Rubiño al tirarle sobre el escaño "una botella vacía de agua". "Que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ha ironizado con evidente mal gusto en su despedida de su comparecencia de prensa.