Pilar González (Adelante): "Hay una necesidad objetiva de un partido andaluz"

Pilar González es la voz andalucista que Adelante quiere llevar al Congreso por Cádiz, la única provincia por la que el partido fundado, entre otros, por Teresa Rodríguez y el exalcalde de Cádiz José María González, Kichi, ha elegido presentarse en esta ocasión.

Pilar González fue diputada por el hoy extinto PA entre 2005 y 2008 y luego secretaria general de ese partido. Entró en el primer Adelante Andalucía (formación por la que fue senadora), que implosionó después de la victoria de las derechas y Vox en las autonómicas de 2018.

Ahora, con el partido refundado hace dos años, con dos diputados en el Parlamento andaluz, defiende que el andalucismo debe estar en el Congreso para "hablar de las cosas de Andalucía machaconamente y ojalá machadianamente", afirma.

¿Qué expectativas tiene? ¿Sacará el escaño por Cádiz?

Está al alcance. Uno de las de los elementos clave que tuvimos en cuenta a la hora de tomar la decisión fue el resultado de las anteriores elecciones andaluzas, hace un año. O sea que resulta muy reciente para poder comparar. Quedamos en Cádiz, después del PSOE, como la primera fuerza de izquierdas.

Pensamos que es el mejor sitio y que está al alcance el escaño. Es una propuesta innovadora. No ha sido una decisión ni fácil ni tomada de manera frívola. La hemos tenido que tomar con mucha velocidad porque los plazos nos comían, pero la hemos tomado con todas las garantías.

Hemos ido despejando la incertidumbre hasta tomar una decisión, consultando con la militancia, debatiendo en los órganos, en las asambleas, en la coordinadora de dirección y, al final, es una decisión adecuada, acertada.

¿Se ha entendido bien en sectores andalucistas o una vez explicada se ha entendido mejor?

Es verdad que al principio puede resultar chocante. Un Partido Andalucista que se presente únicamente en uno de los ocho territorios que tiene Andalucía no es fácil de entender, pero una vez explicado el proceso y el análisis, es una decisión responsable y generosa. No fragmenta más la izquierda.

En Cádiz no somos nosotros quienes fragmentamos la izquierda en un contexto en el que la derecha avanza y la izquierda se repliega. Hemos querido mantener una izquierda que intente avanzar, no estar a la defensiva, sino salir a la ofensiva, y eso podemos hacerlo en Cádiz. La Alcaldía ha sido hasta hace muy poco un referente importante del proyecto de adelante Andalucía. La propia militancia en Cádiz está motivada y dispuesta, con lo cual se unen varios factores.

Precisamente los compañeros andalucistas en algún caso han tenido alguna dificultad para terminar de entenderlo, pero explicadas las razones, creo que ya todo el mundo las comparte de una manera o de otra. Todavía hay gente (de otras provincias que nos dice) a lo mejor nos hemos quedado huérfanos de voto. Pues hay que votar otras opciones, preferiblemente de la izquierda, pero evidentemente cada uno lo que quiera.

El hecho de conseguir un escaño es el comienzo de un proyecto, del desarrollo de Adelante Andalucía en el Congreso de los Diputados, que se suman a los dos parlamentarios que tenemos en el Parlamento andaluz.

¿Adelante se juega su supervivencia en estas generales?

Tanto como la supervivencia, yo no diría. Curiosamente el día 26 de junio ya estábamos en alguna de estas reuniones y de repente alguien dice: Oye, que que hace dos años que refundamos Adelante Andalucía. Es un proyecto que nace conscientemente después de los dolores de parto que pasamos con la ruptura del primer proyecto Adelante Andalucía.

Nace conscientemente para ser una herramienta al servicio del pueblo andaluz, un andalucismo de izquierda, ecosocialista con lenguaje del siglo XXI, una herramienta duradera. El comienzo no es fácil, nunca son fáciles los comienzos para nadie, para ningún proyecto, pero el hecho de estar en el Parlamento de Andalucía es una plataforma importante.

Hay militancia con ganas, hay cabezas pensantes, hay futuro. Hay una necesidad objetiva de un partido andaluz. Es algo que te lo comenta la gente por la calle por con cierto agrado, no por ser amable. Bueno, pues aquí estamos.

Esa es una necesidad que mucha gente plantea a nivel intuitivo, si me apuras, pero que si te pones a analizar indicadores de cualquier índole económicos, sociales, hasta de kilómetros de vías de tren, de lo que quieras, hay razones para que exista un proyecto andaluz. Eso es Adelante Andalucía. Sabemos que tiene futuro.

¿Es posible un andalucismo de derechas o necesariamente es de izquierdas?

El andalucismo como proyecto político es inequívocamente de izquierdas. Otra cosa es que marcas electorales o partidarias definidas como andalucistas interpreten a su manera lo que se define como andalucismo, no lo que es la esencia de la andalucismo.

El andalucismo, desde Infante, que era un desclasado, hijo de una pequeña burguesía agraria, llegó a ser notario, el notario más joven de España. En fin, que podría haberse dedicado a vivir como un profesional, como un notario que efectivamente que viven por encima de la media. En cambio él renuncia a eso y se compromete con la gente que más lo necesitaba, con la gente analfabeta, con los jornaleros. Eso le interpela, le duele desde que era chico. Él lo escribe.

¿Quién mata a Infante? Es la derecha. Se lo cargan y viene toda la losa de silencio del franquismo. El andalucismo de la transición reconecta. Ellos eran socialistas autogestionarios, así lo define Pepe Aumente, que es quien mejor sabía definir lo que era el PSA y lo que fue aquel andalucismo de la transición. Eran marxistas. Igual que Infante, profesionales excelentes.

Y se dedican a trabajar por la gente y por resolver los atrasos históricos que tiene Andalucía de alguna manera. Eso no lo hace la derecha. Tengo la ponencia ideológica del primer Congreso del PSA. Yo no estuve evidentemente, pero me la regalaron unos compañeros y la conservo como un tesoro. Entonces, digamos, el origen político del andalucismo tenemos nítidamente claro que es de izquierdas.

Después, el propio Partido Socialista Andaluz, el PSA, sufre un proceso de transformación. Irrumpe el PSOE, que gobierna Andalucía, gobierna España y en esa pugna por las siglas o por la palabra socialista, el PSA se desprende de ella y se queda únicamente el PSOE es como único partido socialista. Esto en el supuesto de que el PSOE fuera un partido de izquierda, que esa es otro debate.

Por eso digo que otra cosa es que en la práctica política de una organización pacte con la derecha o tome algunas decisiones que no podríamos definir como muy de izquierda, eso es cierto, eso es real, pero eso no tiene nada que ver con que el andalucismo como filosofía política, como planteamiento de transformación de Andalucía, que es un proyecto de izquierdas, un planteamiento de izquierdas.

¿El presidente de la Junta es andalucista?

Hasta el propio presidente de la Junta de Andalucía, de derechas, utiliza la simbología andalucista. Claro, el andalucismo legitima a quien gobierna en la Junta de Andalucía. Utilizar los símbolos es lo más fácil para autolegitimarse.

A mí me parece preciosísima la fachada de San Telmo con todas las banderas, pero más me hubiera gustado la bandera de Andalucía en Doñana. El andalucismo no es poner la bandera en el Palacio de Gobierno de Andalucía sino en los servicios públicos.

(Para Moreno, el andalucismo) es un barniz para darse legitimidad que que le viene muy bien a quien gobierna. Escuredo (Rafael, primer presidente de la Junta, del PSOE) lo hizo también.

Hay una definición muy graciosa, de un antiguo compañero mío, que decía que Escuredo empezó siendo un socialista andaluz y acabó siendo un andaluz socialista. Y acabó por la ventana porque lo defenestraron los suyos.

A moreno, si Feijóo llega a La Moncloa, a lo mejor le pasa algo parecido. Porque es muy fácil utilizar la simbología y el discurso andalucista frente al Gobierno central cuando es de un color político adversario al tuyo. Cuando es de tu color, se olvida todo.

Que se hiciera un escudo de la Junta de Andalucía para él solo, ya me parece que eso no es en absoluto andalucista siquiera por respeto a los padres fundadores del andalucismo. Y luego, ponerle una corona de laurel y una corona de monarquía, en fin.

Claro que se monta una polémica. Un presidente de la Junta de Andalucía tiene una responsabilidad enorme, pero haces un escudo propio, ¿Para qué? ¿Por qué?

¿Cree que Moreno hace lo mismo que hicieron los anteriores presidentes socialistas? Hubo dos cogobiernos del PSOE con el PA.

Moreno, vamos a ver, vamos a darnos tiempo a ver cómo va, porque ahora madre tiene mayoría absoluta. Ahora es cuando puede demostrar realmente cuál es su planteamiento para gobernar Andalucía.

Efectivamente en dos legislaturas (gobernó con el PA), pero el PSOE no se reivindicó en ningún caso como andalucista. De hecho, el PSOE solo celebró el 4 de diciembre con Susana Díaz. Hasta que llegó Susana Díaz al Palacio de San Telmo el PSOE no había celebrado nunca el 4 de diciembre.

Empezó celebrando el 28 de febrero y luego al final ni siquiera el 28 de febrero, más allá de los actos institucionales. No hubo celebración popular o cívica. El Partido Socialista, yo creo que quitando a Escuredo, decidió prescindir de todo lo que significaba el andalucismo.

Otra cosa es que a la hora del Gobierno, en el caso de Chaves (Manuel, tercer presidente, del PSOE) hiciera falta y se hizo un acuerdo de gobierno y se gobernó la junta con algunas políticas andalucistas como por ejemplo un Canal Dos de Canal Sur, que se llamaba canal Andalucía y que tenía contenidos culturales básicamente. Lo digo por si a alguien le recuerda algo que pudiera ser útil. Pero el PSOE no se tomó nunca en serio el andalucismo. Iban un poquito sobraos y pensaban, que ya estaban ellos aquí.

Ya tenemos a Vox en numerosas instituciones ¿Es real el riesgo de involución?

A Blas Infante le insultan directamente. El presidente del Gobierno balear ha suprimido la Consejería de Igualdad y la de Medio Ambiente. Eso no es moderarse.

Yo no sé lo que nos va a deparar Vox y no me gustaría tener que comprobarlo. Ya no es solo lo discursivo. Lo discursivo se puede rebatir con otros discursos. Es la práctica. No es la lona famosa. Es que tiran todas las banderas. De la bandera andaluza se burlan también, la bandera LGTBI.

Toman decisiones que van en el sentido de empujarnos hacia atrás, de empujarnos hacia el pasado y lo que yo veo o lo que observo en el Estado, es que la derecha en general, Vox es la punta de lanza, va avanzando y la izquierda se está replegando, que es lo que todavía me preocupa más. Por eso, desde luego, en Adelante queremos cualquier cosa menos replegarnos. Salimos a pelear.

Claro que me preocupa Vox. Yo los he oído en el Senado en directo y que se te abren las carnes con algunas de las burradas que allí se decían. Yo procuraba replicar siempre con ironía, con una mijita, que desconcierta más que un discurso en plan duro y en tono bronco.

Vamos a ver qué va a ocurrir en Extremadura porque van a gobernar en Extremadura también con una consejería, a ver qué pasa en Valencia. Están ya aquí.

Hoy, 12 de julio (la entrevista se hizo ese día), que es el aniversario del día de 1936 en que Blas Infante izó la bandera en el Ayuntamiento de Cádiz. El año pasado el alcalde Kichi hizo esa ceremonia de homenaje.

La frase que dijo Blas Infante en aquel momento es algo así como: es hermoso el símbolo en el aire, pero tengamos cuidado, no venga un huracán y se lleve por delante, no solo al símbolo, sino también a nosotros.

Eso lo dijo el 12 de julio de 1936. El 2 de agosto lo sacaron de su casa, el 10 de agosto lo asesinaron. Este año ya nadie ha izado la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Cádiz. Y gobierna el PP. La derecha, o suave o bruta, va ganando espacio. Hay que pelear.

Llegado el caso de una investidura de Feijóo ¿Estaría dispuesta a negociar la investidura a cambio de algo para Andalucía?

La posición de Adelante Andalucía está nítidamente ubicada en el espacio de izquierda. O sea que de ninguna manera me pasa por la cabeza investir a un presidente de derechas y sobre todo si lleva un vicepresidente de ultraderecha.

¿Y si fuera de Sánchez, estaría Adelante abierta a negociar?

Vamos a eso. Ellos están diciendo que Andalucía es clave en esta campaña y nosotros replicamos que vamos a ser claves en la investidura. Vamos a ser claves en los Presupuestos Generales del Estado.

Ahí es donde queremos que sea clave Andalucía. No en la campaña para recoger los votos. Porque cuando dicen eso, aquí no ven personas y problemas. Vienen a contar papeletas.

Nosotras vemos a la gente y vemos los problemas y lo que queremos es plantear al soluciones a esos problemas. Al presidente Sánchez se lo dije una vez en el Senado. Tengo un voto, pero usted lo necesita.

Diga tres razones por las que Adelante deba estar en el Congreso.

Nadie habla en el Congreso de PIB per cápita en Andalucía, que es un 20% inferior a la media del Estado. La pensión de los andaluces y las andaluzas es un 20% inferior a la media del Estado. Las andaluzas y los andaluces han cotizado, pero como han cotizado con bases de cotización inferiores, tienen pensión inferior a la media.

Cualquier indicador económico que queramos mirar requiere de una defensa por parte de un partido andaluz en el conjunto del Estado. Los fondos europeos, los fondos de recuperación y resiliencia, en este sistema mixto público privado van a extraer el mineral de Andalucía para hacer en otra parte la batería de los coches eléctricos.

En Andalucía necesitamos una reindustrialización. Es un chip que ha cambiado en el conjunto de Europa a raíz de la pandemia, que llega y no tenemos ni mascarilla. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la necesidad de producir en esta rica Europa y con condiciones laborales supuestamente difíciles para los empresarios y las grandes corporaciones, bienes de consumo.

En Andalucía también. No puede ser que de aquí solo se extraiga el mineral para que con ese dinero que viene de Europa se deje valor añadido en otras Comunidades y en entes empresariales. Hace falta que lo diga alguien en el Congreso de los Diputados.

¿El extractivismo de toda la vida?

Absolutamente. Eso no ha cambiado en los años que llevamos de democracia y eso hay que decirlo donde se toman las decisiones, que es en el Congreso de los Diputados.

Puedo hablar también de lo simbólico pero yo voy directamente a pelear por las condiciones de vida, por las condiciones reales, por transformar la vida material de la gente en el Congreso de los Diputados. Lo voy a hacer con una voz andaluza sin otro amo.

Esto lo he vivido en el Senado. A la hora de tomar una decisión en una ley, los senadores andaluces, algunos amigos, llaman a una sede en Ferraz o a en Génova para ver qué se vota. Yo no tengo a nadie que llamar en Madrid para tomar una decisión con respecto a una ley. Voy absolutamente libre en ese sentido.

Entonces con esa actitud y para hablar de las cosas de Andalucía machaconamente y ojalá machadianamente, para eso hay que estar en el Congreso. Para eso hay que votar Adelante Andalucía.