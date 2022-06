Pilar Llop: "Hubiera sido de justicia darle el indulto a María Salmerón, pero no reunía los requisitos"

¿Cuál es el sistema más democrático para renovar el CGPJ: que sean los jueces los que elijan a los vocales judiciales o que sea el Parlamento el que los designe?

El sistema más democrático es el que refleje que el Poder Judicial es un poder del Estado. Según nuestra Constitución, es un poder que emana del pueblo. Evidentemente el Poder Judicial no es un poder de los jueces y de las

juezas; no es un poder de los profesionales del sector justicia; es un poder de la

ciudadanía. Los ciudadanos deben saber que el Poder Judicial es suyo. Los jueces y juezas lo que hacen es lo que dice la Constitución: administran la justicia.

El sistema que tenemos es un sistema absolutamente democrático, ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, contamos con un

sistema mixto en el que 12 de los 20 vocales del Consejo son elegidos por los

jueces y nombrados nombrados posteriormente por el Congreso de los

Diputados y por el Senado. Esto es así porque evidentemente los ciudadanos

tienen algo que decir.

¿Es consciente la sociedad de la importancia que tiene que se renueve el CGPJ o es cierto lo que dice Feijóo sobre que no es una cuestión prioritaria?

Yo estoy segura que ahora en ninguna barra de un bar están hablando del Consejo General del Poder Judicial pero es que es un órgano que

afecta directamente a las personas porque ellos eligen a los magistrados del

Supremo que hacen la jurisprudencia sobre divorcios, sobre guardas y custodia, sobre otras cuestiones de familia, sobre cuestiones administrativas y laborales, sobre delitos sexuales. Es decir, cuestiones que afectan al día a día de las

personas.

Me preocupa muchísimo las declaraciones del señor Feijóo cuando dice que esto es una cuestión que no les importa a los ciudadanos; a mí me preocupa muchísimo porque muestra un desconocimiento absoluto de la importancia que tiene el CGPJ no solo para nuestro país también para nuestro prestigio.

¿Qué ventajas tendría que fueran los jueces los que eligieran directamente a los vocales del CGPJ, como pide el PP y la mayoría de las asociaciones judiciales?

Es que los jueces ya eligen a los candidatos que luego se nombran por el Congreso de los Diputados y del Senado, es decir, hay un filtro previo y esto responde a los estándares internacionales, también de la Comisión de Venecia y es importante decirlo porque a veces dicen no se cumple los estándares, sí se cumple los estándares.

¿Está dispuesto el Gobierno a ceder ante el PP, igual que pasó con la renovación del Constitucional, para que se pueda renovar el CGPJ?

Es que el Gobierno no es quien entra en esta renovación, son las fuerzas políticas. Lo que pido es que se desbloquee la situación y que se llegue a un acuerdo y que se cumpla con la Constitución sin condiciones. ¿En qué país el cumplimiento de la Constitución está sujeto a chantajes? Le exijo al

PP que de una vez, sin chantajes, proceda la renovación del CGPJ.

Esteban González Pons ha advertido al Gobierno de que se atenga a las consecuencias si se le ocurre nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden sin que antes se haya renovado el CGPJ. ¿Van a hacerlo?

Bueno, es que debe ser una cuestión que no está tan clara porque hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que podemos aplicar una doctrina del propio Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2016 que hablaba de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahí lo que decía es que si una de las Cámaras no puede llegar a los acuerdos suficientes eso no puede impedir que la otra cámara siga con las negociaciones y pueda llegar a

renovarlo. Podría extenderse esta interpretación a la situación en el TC, pero lo lógico es que el Consejo se renueve y que podamos hacer la renovación en bloque en el Constitucional [bloque de un tercio correspondiente a dos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ].

¿Cómo es posible que el Gobierno más feminista de la historia no pueda proteger a una madre que a su vez ha protegido a su hija de un padre condenado por maltrato?

Sobre el asunto de María Salmerón, que es a quienes se están refiriendo, el Gobierno solo tenía la posibilidad de aplicar la ley. Cuando ha podido dar el indulto a las mujeres, por ejemplo, en el caso de María Sevilla o en el caso de Juana Rivas, se ha hecho, pero en este caso no ha sido posible porque no se cumplían con los requisitos que exige la Ley del Indulto para que pueda ser acreedora del indulto.

Pero el Gobierno no está desprotegiendo a las víctimas; es un gobierno que protege a las víctimas, lo ha hecho con la aprobación de la Ley de Violencia Contra la infancia y la Adolescencia, introduciendo medidas para que no se concedan regímenes de visitas ni guardas y custodias a padres denunciados por violencia de género.

Pero es un gobierno que también está sometido al imperio de la ley y tiene que cumplir con la con la legalidad. Yo lamento mucho lo que ha pasado con este indulto, no ha sido posible concederlo, pero la señora Salmerón no ha tenido que ingresar en prisión, ha ido a un Centro de Inserción Social, como ocurrió con el caso de Juana Rivas, y se la clasificado en tercer grado, de manera que podrá hacer una vida normal, dentro de lo que supone un tercer grado, podrá seguir trabajando y podrá tener, pues, una vida dentro de estas circunstancias.



Pero es difícil de entender que sea la madre la que debe ser castigada, cuando su propia hija es la que la pidió no ir con el padre maltratador, y que este no haya pisado la cárcel.

Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Pero ¿cómo se puede no cumplir la ley? Es que aquí estamos hablando de que la señora Salmerón ha cometido cinco delitos [por desobediencia tras incumplir el régimen de visitas con su exmarido, condenado por maltrato], que es reincidente, que se le concedieron

varios indultos, uno de ellos fue declarado nulo, y en el resto cuando se le concedió fue con la condición de que no delinquiera y volvió a delinquir.

La ley en estos casos cuando hay un informe desfavorable del juez sentenciador impide dar el indulto. Si la jueza hubiera hecho un informe favorable le habríamos dado el indulto, pero hizo un informe desfavorable, y con esas condiciones no se le puede dar un indulto a ninguna persona. En este caso hubiera sido de justicia darle el indulto, pero con unos requisitos que no se cumplían... ha sido muy doloroso.

Mire, yo he trabajado muchos años en este ámbito, he levantado cadáveres de mujeres asesinadas. He estado trabajando la trinchera, recibiendo declaraciones, tomando decisiones, adoptando órdenes de protección y denegándolas, denegándolas con mucha preocupación, pensando: "Ojalá no pase nada porque no he dado la orden", pero no tenía motivos para darla; y la verdad es que es muy difícil, se lo puedo asegurar, es un fenómeno que conozco muy bien, el de la violencia de género. Me hubiera gustado, hubiera deseado que hubiera sido posible, pero es que todos tenemos que cumplir la Ley, el Gobierno lógicamente quién más tiene que cumplir la Ley. Fue un indulto de todo el Gobierno, de todo el Gobierno.

Usted, que ha trabajado en un juzgado de Violencia contra la Mujer, ¿qué siente cuando Vox lanza sus discursos negacionistas?

Es muy grave. Por ejemplo, las oficinas de asistencia a las víctimas del sistema de justicia de los juzgados trabajan con los servicios sociales y viceversa para cuando las víctimas no quieren denunciar pues se las deriva a servicios

sociales o cuando hay constancia y quieren denunciar se les envía a la oficina de

asistencia a las víctimas. Pues en Castilla y León no han firmado ese convenio y es algo que me preocupa mucho. Dicen que es que ellos tienen este tema ya

solucionado. Pues que firmen el convenio porque eso redunda en la protección de las víctimas y vemos cómo están yendo en contra de los derechos de

las víctimas.

¿Se puede hablar de violencia institucional contra las mujeres en España? La relatora de NU sobre la violencia contra la mujer ha dicho que existe un "patrón estructural" en la Justicia española que desprotege a niños y niñas y culpabiliza a las madres que denuncian abusos contra los menores cometidos por los padres.

De ninguna manera comparto que se diga que el sistema judicial

estructuralmente está desprotegiendo a los hijos y a las hijas de las víctimas. Es

que no lo puedo compartir porque no es cierto, porque día a día jueces y juezas se están dejando la piel y también el CGPJ en materia formativa para que se dé una respuesta. Este gobierno ha introducido expresamente la prohibición de la aplicación del Síndrome de Alienación Parental en la Ley de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, un síndrome que es un constructo, que no existe como tal. Y es muy importante que no se alegue en los juzgados con seudónimos.

Es verdad que tenemos que mejorar, es verdad que la formación tiene que ser permanente y constante. Estamos trabajando muy intensamente

en el Ministerio de Justicia y también en el CGPJ en el conocimiento del fenómeno criminal de la violencia de género para entender por qué algunas mujeres se van del sistema. A las mujeres hay

que tratarlas siempre, aunque hayan ido 25 veces al juzgado, como si fuera la

primera vez que denuncian, no minimizar nunca lo que les está ocurriendo y atenderles además en un entorno que sea amable para que se sientan seguras y puedas denunciar.

Hay que confiar en el sistema de Justicia porque tenemos un país pionero en la lucha contra la violencia de género y las víctimas tienen que saberlo.

En vísperas de las elecciones andaluzas, ¿qué pronóstico hace? ¿Una derrota de las izquierdas supondrá un aviso a navegantes para el Gobierno?

Tenemos que esperar lógicamente a ver qué pasa el día 19 porque yo no creo que Andalucía se haya vuelto conservadora en tan solo tres años. El Partido Popular durante estos años ha estado viviendo de las rentas de las políticas socialistas, las políticas que han transformado Andalucía pero que también han transformado España. Las grandes reformas de nuestro país también salieron de Andalucía, por ejemplo, cuando accedimos a la Unión Europea: en aquellos años toda la reforma agraria, el feminismo, las mujeres andaluzas que son muy potentes, mujeres emancipadas, y los hombres andaluces que también han sabido estar al lado de las mujeres andaluzas para que se produzca también esa revolución feminista. Yo creo que el 19-J las urnas se van a llenar de derechos que es lo que hace falta.

Por cierto, Andalucía fue en el primer parlamento autonómico donde entró Vox, ahora ya está en casi todos los parlamentos

y es la tercera fuerza en el Estado. ¿Que están haciendo mal las instituciones para que la ultraderecha tenga la fuerza que tiene ahora mismo en España?

Siempre veníamos diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, y resulta que ya tenemos aquí el lobo. Y el lobo es un animal peligroso que da bocados a derechos, sobre todo, derechos de las mujeres, derechos de personas con discapacidad, derechos sociales, derechos de personas trabajadoras.

A mí lo que me preocupa realmente es que el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla están acariciando el hocico del lobo, lo han hecho en la

Comunidad de Madrid y en Castilla y León y ya hemos visto los resultados.

Además sabemos por qué el PP está cómodo con la ultraderecha: busca la ultra comodidad. Estaban incómodos con Cs, un partido que ha sido muy leal.

Estamos viendo también cómo el señor Marín, el candidato de Cs en

Andalucía, muestra su lealtad abiertamente al Partido Popular, a pesar de que se

les ha sacudido, se les ha querido quitar en medio.

Háblenos del Programa 2030, ¿en qué se está notando ya este plan de modernización de la Justicia?

El proyecto justicia 2030 es el gran proyecto que le va a dar un revolcón

absoluto a nuestro modelo de justicia entendida como servicio público. Se inició en la anterior etapa del ministro Juan Carlos Campo y su equipo y se sustenta sobre tres leyes, una de ellas orgánica: las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital. Dos de ellas he podido ya llevarlas al Parlamento ya se están debatiendo y espero que en el próximo período de legislatura ya llevemos la Ley de Eficiencia Digital.

De lo que se trata es que las medidas procesales, organizativas y medidas tecnológicas digitales se puedan modernizar y que desde el smartphone se puedan consultar. Se pueden incluso celebrar algunas diligencias judiciales.

Las nuevas oficinas judiciales municipales estarán vertebrando el territorio de nuestro país, lo que permitirá que los ciudadanos no tengan que hacer

grandes desplazamientos, pero tampoco los profesionales. Vamos también a

cuidarles, para una ratificación de 10 minutos en el juzgado no suponga tener que recorrer 100 kilómetros y puedan también conciliar con sus propias vidas.