Los policías de la 'brigada política' se niegan a aclarar el motivo por el que les concedieron medallas en la DAO

Las dos primeras personas imputadas por la operación 'Kitchen' han pasado este jueves por la comisión del Congreso que investiga esta operación de espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP, con fondos reservados. Los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano estuvieron destinados en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) cuando se montó el operativo con fondos reservados para sustraer documentación sobre la contabilidad del PP. Ambos están imputados en la causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por esta operación de la 'Policía política' puesta en marcha por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy.

José Ángel Fuentes Gago fue jefe de Gabinete de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), considerado junto con Bonifacio Díez Sevillano como los hombres de máxima confianza del DAO, en lo que se conoce como la 'brigada política' de la Policía. No es nuevo Fuentes Gago en una comisión de investigación en el Congreso. En 2017 ya participó en la que se celebró por el caso Villarejo. "Todo el mundo me odia", así ha arrancado el exjefe de Gabinete del DAO en alusión a su participación en aquella comisión. Hay que recordar que Fuentes Gago intentó amedrentar a Público, como demuestran los audios que publicó este medio, por desvelar que tras firmar un informe avalando los negocios de Villarejo, le dieron como 'premio' el puesto de agregado en la embajada de Holanda, junto a su mujer, con unas dietas de 10.000 euros al mes a cada uno, además del salario correspondiente.

"Sería otro Bonifacio, yo no viajé a Nueva York"

En Holanda estuvo Fuentes Gago entre 2015 y 2018, pero siguió trabajando para la DAO, tareas que implicaron viajes internacionales, que no ha querido desvelar este jueves. Por ejemplo, viajó en 2016 a Nueva York para conseguir testimonios con el que elaborar un dossier falso contra Pablo Iglesias. Pero Fuentes Gago no ha querido hablar de ese viaje. "No voy a hablar de operaciones policiales", ha dicho. Jon Iñarritu, portavoz de EH Bildu, ha recordado que el exministro venezolano Rafael Isea, con el que se reunió Fuentes Gago en Estados Unidos, afirmó que éste fue acompañado de otro policía llamado Bonifacio. "Sería otro Bonifacio, yo no he viajado a Nueva York con Fuentes Gago", ha afirmado Díez Sevillano en la comisión, en la que los comparecientes están obligados a decir la verdad.

"Usted, con todos los respetos, no tiene mucha credibilidad", ha espetado Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, que ha sacado a colación la operación de la 'brigada política' para frenar el ascenso de Podemos. "Usted dijo en la anterior comisión que nunca había investigado a Podemos. Pero hemos escuchado en audios lo que usted dijo sobre aquella operación: "He hablado con el ministro del Interior y él con el presidente del Gobierno y si este informe nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor". Esto son tareas propias de la brigada política-social, de los tiempos de Billy el Niño", ha dicho Mayoral.

Fuentes Gago ha advertido: "Yo de fondos reservados no voy a hablar por ser materia reservada". De Villarejo ha hablado poco. "A Villarejo le conocí cuando llegué a la DAO, en junio de 2014; me daba la sensación que allí le conocía todo el mundo". Este policía, que en la actualidad está destinado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en labores sindicales, avaló mediante un informe encargado por su superior, Eugenio Pino, la compatibilidad de Villarejo para administrar su emporio empresarial siendo a la vez comisario de Policía en activo. "Se trataba de un informe de carácter administrativo sobre la compatibilidad y se me dijo que Villarejo no desarrollaba actividad empresarial", ha justificado Fuentes Gago. Sobre Sergio Ríos, el chófer-espía de Bárcenas, ha negado conocerle.

Una relación de amistad plena

Fuentes Gago y Díez Sevillano son amigos. Así lo han confirmado ambos en la comisión. El primero de ellos ha explicado el origen de su relación: "Estuvimos juntos, antes de coincidir en la DAO, en el Sindicato Profesional de la Policía; yo era el presidente y él, el tesorero". Se trata del mismo sindicato que ayudó a fundar el comisario Villarejo en los años 70. Precisamente Fuentes Gago ha desvelado que conoció a Eugenio Pino en aquel sindicato, cuando acudió a la asesoría jurídica por un problema laboral siendo comisario principal. Pero Fuentes Gago ha negado que su puesto como jefe del Gabinete de Pino se debiera a esa relación. "Llegué a la DAO por Marcelino Martín-Blas [jefe de la Unidad de Asuntos Internos]".

"No sé por qué estoy imputado", dice Díez Sevillano

"Creo que estoy investigado por proximidad", ha dicho Bonifacio Díez Sevillano en relación a la excúpula de la DAO, imputada por el espionaje que beneficiaba al PP. Este policía recientemente jubilado ha asegurado que no conoce por qué le han imputado en la causa 'Kitchen': "Algo me ha dicho mi abogada de malversación de caudales públicos --por la supuesta aplicación de fondos reservados en actuaciones ilegítimas--, pero no he querido saber más. Tengo plena conciencia de que como no he hecho nada... Mi abogada me ha dicho que esté plenamente tranquilo", ha insistido Díez.

"Sé de la operación 'Kitchen por lo que he leído en la prensa", se ha limitado a contestar Bonifacio Díez Sevillano, que tras su paso en la DAO fue enviado a la embajada de México, "con un sueldo de 10.000 euros al mes", ha recalcado el diputado socialista Jesús Sicilia. "Fui cesado de mi puesto de la embajada de México y ha ganado el recurso porque fue un cese no ajustado a derecho", ha anunciado Díez. "¿No le parece curioso que solo usted fuera propuesto para ese puesto en México cuando lo normal es que haya una terna de tres candidatos?", le ha planteado Sicilia.

"El motivo de la medalla que me dieron es personal"

El destino y sueldo en México no fue el único 'premio' que recibió Díez tras su paso por la DAO: también una medalla pensionada, como ha recordado el portavoz de EH-Bildu Jon Iñarritu. "¿Por qué le concedieron esa medalla?", ha inquirido el diputado."Pues eso pertenece a mi intimidad, si quiere saberlo haga una petición", ha respondido Díez. Fuentes Gago también recibió otra medalla pensionada tras su paso por la DAO. Igual que su compañero, no ha querido indicar la motivación para la concesión de la condecoración, que aumenta la pensión de estos policías en un 10%. Sobre aquellas medallas en cuestión, el juez José de la Mata ordenó estudiar su retirada al sustituto de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, pero no hay constancia de que lo hiciera. Al revés, mantuvo tanto a Fuentes Gago como a Díez Sevillano en sus puestos en las embajadas de México y Holanda.

"Con Villarejo me he tomado algún café o he coincidido en la DAO, pero, vamos, de "buenos días" o "buenas tardes", así ha querido Bonifacio Díez zanjar la cuestión sobre su amistad con el comisario Villajero y ha añadido: "No puedo hablar del señor Villarejo, porque está imputado y hay que respetar la presunción de inocencia". Sin embargo, ambos han pertenecido durante muchos años al mismo sindicato policial, incluso Díez ha sido tesorero del Sindicato Profesional de la Policía. Ha dicho también que no trabajó con el comisario Villarejo ni con el comisario García Castaño. Respecto al comisario Andrés Gómez Gordo, ha dicho que no puede contestar si trabajó con él en algún operativo, ateniéndose a su derecho a no declarar.

"Supongo que llegué a la DAO por Eugenio Pino"

Díez Sevillano ha repasado su trayectoria: "Entre enero de 2012 y finales de 2013 estuve como agregado del Consulado de Andorra. En 2014 estuve en Asuntos Internos hasta verano y luego, hasta mediados de 2016, en la DAO". Le ha costado, pero al final ha apuntado que su llegada a la DAO se debió a Eugenio Pino, el número dos de la Policía implicado en la operación 'Kitchen'. "Un día le conté [a Pino] lo que había hecho en Andorra y, estando yo destinado como jefe de la Unidad de Valladolid, recibí un mail en el que se me citaba para incorporarme a la DAO".