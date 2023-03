Ponsatí reclama a la Eurocámara que defienda su inmunidad

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha decidido remitir a la comisión de Asuntos Jurídicos el análisis de la petición de defensa de inmunidad remitida por la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, quien de regreso en Bruselas, tras su arresto en Barcelona la víspera ha afeado a Metsola parcialidad contra el independentismo catalán.

Al inicio de la sesión plenaria que se celebra en la capital europea, la conservadora maltesa ha confirmado haber recibido la petición de amparo de Ponsatí y se ha limitado a informar de que el asunto ha sido "remitido" a la comisión de asuntos legales, que preside el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez.

Poco después, en una moción de orden, Ponsatí ha pedido la palabra para criticar a Metsola por lo que considera "inacción" ante su petición de defensa de inmunidad y protección de la independencia de la Eurocámara: "No he recibido ninguna respuesta y, por lo que sé, no ha tomado más medidas que pasar burocráticamente el asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos".

"Presupongo que no ha escuchado mi anuncio al inicio de la sesión así que le pido que vuelva a escuchar lo que he dicho", ha zanjado Metsola, en réplica a Ponsatí después de que esta lamentara no haber tenido respuesta a su petición minutos después de que la presidenta de la Eurocámara informara de que remitía la cuestión a la comisión competente.

"El pleno no es el espacio para tratar este tema"

Por su lado, la líder de la delegación del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha criticado que Junts use la Eurocámara como si fuera el Parlament de Cataluña y ha insistido que en Europa la democracia "se defiende frente a aquellos que la pisotean".

Por su parte, Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha aplaudido la gestión de Metsola, al referir el tema a la comisión de asuntos legales, que preside el eurodiputado Adrián Vázquez, y ha señalado que "el pleno no es el espacio para tratar este tema", llamando a evitar que se monte "un show político".

Por contra, la eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha insistido en la demanda a Metsola para que defienda la inmunidad como parlamentaria europea de Ponsatí y pida a la justicia española que "acate la legalidad europea" y "abandone el Brexit judicial" en el que, a su juicio, se encuentra el juez Llarena.

Un regreso con clave electoral

Sobre este tema ha dado su opinión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje a China. El jefe del Ejecutivo ha dicho que "las imágenes del regreso de la exconsejera catalana a España se definen por sí solas".

A su juicio, esa vuelta tiene relación con las aspiraciones de Puigdemont ante las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo año.