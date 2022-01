La portavoz del Gobierno avisa de que la reforma laboral "está vigente" y que lo que se vota es "su convalidación"

Grupos como ERC y el PNV han advertido de que si no se llega a un acuerdo en temas laborales como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales votarán que no al decreto. "No contemplamos otro escenario que el del apoyo de una mayoría parlamentaria al acuerdo con los agentes sociales", responde Isabel Rodríguez.