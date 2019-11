El PP se abre a prestar senadores a Cs para que tengan grupo propio en la Cámara Alta

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, abre la puerta a que su grupo ceda senadores a Ciudadanos, si así lo piden, para que formen grupo propio en la Cámara Alta, ya que a los 'naranjas' les falta solo un miembro para cumplir las exigencias del Reglamento y evitar, de ese modo, tener que estar en el Grupo Mixto. "Haríamos lo contrario de lo que hicieron con el PP en el Parlamento de Catalunya", ha señalado Maroto, criticando que Ciudadanos no apoyase a 'populares' para que conformasen grupo en el Parlament catalán, mandándolos al mixto.

Maroto ha confirmado, además, que su partido propondrá candidatos para ocupar tres puestos de los siete que forman la Mesa del Senado. Se trata de un miembro más de los que tienen en la actualidad.

El PP ratificará el lunes en la reunión del grupo 'popular' en el Congreso quienes serán los cargos, pero el portavoz de la Cámara Alta cuenta con la continuidad del presidente del PP madrieño, Pío García-Escudero, y del exportavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, que ya están en la Mesa. El último puesto se lo reservan para una mujer, aunque Maroto no ha especificado quién. Sí que ha confirmado que no será Salomé Pradas, secretaria general del grupo, ya que el conservador quiere que ésta continúe siendo su número dos.

El resto de puestos le corresponderían el PSOE, aunque Maroto ha advertido de que es posible que éstos cedan uno de los sillones al PNV, una situación que ya se ha dado en la anterior legislatura. Sin embargo, la diferencia está en que los socialistas ya no ostentan la mayoría absoluta de la Cámara y, por tanto, dependerían de los nacionalistas vascos para sacar adelante todas las propuestas.

El Grupo Popular en el Senado ha enviado una carta al presidente del organismo,Manuel Cruz, en el que exige que se controle la fórmula de acatamiento de la Constitución para jurar o prometer el cargo en la constitución de la Cámara Alta el próximo día 3 de diciembre. El líder del PP, Pablo Casado, ya anunció que le había trasladado la misma petición a Meritxell Batet el pasado jueves. Los 'populares' alegan que las fórmulas empleadas por algunos diputados, que no fue estrictamente 'yo juro' o 'yo prometo', no fueron legales y debían haber supuesto que esos senadores y diputados no tomaran posesión del escaño. El PP llevó el asunto de hecho al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Además, el portavoz ha denunciado la situación política en Venezuela, donde ha estado las pasadas semanas y ha asegurado que lo que allí se vive es "una dictadura como una casa", donde "conocen a Pablo Iglesias -líder de Unidas Podemos- y a Juan Carlos Monedero perfectamente", relacionado, de nuevo, a la formación 'morada' con el país latinoamericano, a pesar de que el Tribunal Supremo desestimó encausar a Iglesias por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales o delito fiscal por el supuesto pago de 272.000 dólares realizado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro tras las informaciones publicadas.