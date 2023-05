El PP se agarra a ETA para erosionar a la izquierda ante un 28M que se prevé ajustado en varias comunidades

El PP ha colocado otra vez a ETA en la primera línea de la pelea política en España a cuenta de las candidaturas de Bildu en las municipales porque la derecha cree que le conviene este debate y que erosiona a la izquierda y particularmente al PSOE cuando el CIS y otras encuestas publicadas ofrecen un panorama ajustado en multitud de ayuntamientos señeros y en varias comunidades. Todos los portavoces, empezando por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargaron este domingo contra Pedro Sánchez (obviando por completo que el presidente censuró el asunto), con el mantra ya conocido: "Si Bildu es indecente, gestionar y gobernar con Bildu es más indecente".

El uso de la palabra indecente está medido y es una respuesta directa al reproche que hizo Sánchez de las candidaturas de Bildu, cuando se le preguntó en Washington (EEUU), donde estuvo la semana pasada con Joe Biden, por la inclusión en ellas de 44 personas con condenas por vínculos con ETA, ya cumplidas, denunciado por Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo). "Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y ésta es una de ellas. Merece el mayor de los reproches y ese es el reproche que, lógicamente, como presidente del Gobierno le hago. Lo único que pueden aportar estas personas es un mensaje de perdón, reparación y arrepentimiento. Hace más de una década la democracia española derrotó a ETA. La obligación de todos los responsables políticos es reconocer y respaldar a todas las víctimas del terrorismo".

¿La idea estratégica subyacente al despliegue por tierra, mar y aire del PP? Este es un marco de comunicación que la derecha y la ultraderecha considera ganador, entre otras razones porque, consideran, divide al PSOE, al menos en la intensidad de la crítica. Aun a costa de alejar, en unas municipales y autonómicas, el debate de las necesidades mundanas, del día a día, de la ciudadanía, el PP quiere forzar las encuestas, ajustadas en varios territorios en disputa, amarrar de este modo el electorado propio y al mismo tiempo desincentivar al votante moderado que esté pensando en agarrar la papeleta socialista el próximo 28M. Así resumió Feijóo la estrategia: "Ningún candidato de Sánchez lo ha hecho [actuar "con grandeza"], votan lo mismo que él, y por eso todos los candidatos de Sánchez merecen la derrota", según recoge Europa Press.

El presidente del PP estuvo en Aragón, donde gobierna el socialista Javier Lambán, muy crítico con Bildu, al igual que lo ha sido el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page –"yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina", dijo en un mitin con Sánchez en Puertollano–. Feijóo llamó a la rebelión en el PSOE y emplazó a los militantes socialistas a reclamar "a la cara" a Sánchez que no acepte a Bildu y a decir que "jamás habrá un voto de un diputado o senador de Aragón que vote con Sánchez en el Congreso o el Senado".

Bendodo y Ayuso

Este esquema se repitió allí donde hubiera portavoces nacionales del PP, con palabras mucho más gruesas que las de Feijóo. Así, en Málaga, lo hizo Elías Bendodo, el número tres del partido –"no seré yo el que diga que las papeletas del Partido Socialista están manchadas de sangre, de la sangre de las víctimas, no seré yo el que lo diga, pero la gente lo dice en la calle, la gente está avergonzada con esto, la gente no va a aceptar esto"– y en Baleares, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra lo repitió.

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fue todavía más allá que sus compañeros y arremetió con toda dureza contra Arnaldo Otegi, a quien deshumanizó: "Me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él", recoge Europa Press.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi no se refirió directamente al asunto este domingo, pero sí manifestó lo siguiente en un acto en Arrasate (Guipúzcoa): "No se le puede dar aire al marco de la ultraderecha y después decir no sabíamos nada. […] A la ultraderecha se le combate, no se le compran los marcos políticos porque hacerlo es una gravísima irresponsabilidad", según recoge Europa Press.

"Lo decimos sin elevar el tono. No estamos haciendo una crítica política destructiva. Lo que estamos haciendo es una apelación a la responsabilidad, y el que no sea capaz de mantener un debate a la altura de las circunstancias, a la altura de las necesidades del país, un debate que tenga raíces profundas y que tenga bases sólidas, que se deje todo eso en casa antes de entrar a discutir delante del pueblo vasco cualquier debate y propuesta política", dijo Otegi.

El coordinador de EH Bildu remachó: "[Empezamos] a crecer hace cuatro años y nos ven venir. Las tendencias dicen que somos cada vez más y quieren pararlo. [Somos] la tendencia de futuro […] No lo decimos con chulería, sino con humildad. Con el tiempo, la izquierda independentista gobernará este pueblo y hay que tomarlo con deportividad, y por eso hace la campaña de este modo, porque tienen miedo a la política del cambio".