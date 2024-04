El PP aumenta su presión sobre Armengol y la citará en la comisión sobre el 'caso Koldo' en el Senado

El Partido Popular (PP) confirma que pedirá que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo que despega este mismo lunes en el Senado. "Abrió las puertas a una trama que se forró en lo peor de la pandemia", ha dicho Borja Sémper, portavoz del PP, en rueda de prensa. La presidenta de la Cámara Baja no está investigada por la trama, pero los populares consideran que tiene que dar explicaciones.

Desde el primer momento, Armengol se ha desmarcado de las informaciones que sitúan en el Gobierno que ella presidía en Illes Balears uno de los epicentros del caso Koldo. Una empresa relacionada con la trama vendió a la Administración insular casi un millón y medio de mascarillas, que resultaron no corresponderse con la calidad que el Govern balear sostiene que acordó, por valor de 3,6 millones de euros.

Tanto la presidenta, como su entorno sostienen que se trató la relación comercial con los actores ahora relacionados con la trama Koldo como cualquier otra y que, una vez se tuvo constancia de que el material sanitario recibido no tenía la calidad que el departamento de Salud de la comunidad autónoma entendía que había contratado, se iniciaron los procesos de reclamación previstos para ese tipo de casos.

Son explicaciones que no convencen al Partido Popular. "No puede seguir siendo ni un minuto más la tercera autoridad del Estado", ha aseverado Sémper, que se ha referido a unas informaciones publicadas en el portal The Objective que aseguran que Francina Armengol habría tenido una interlocución directa con Koldo García. En cualquier caso, el PP venía anunciando su intención de citar a la presidenta del Congreso desde que confirmó la creación de la comisión.

Ya desde ese momento, Armengol se abrió a comparecer si así se lo requerían, aunque también ha subrayado en más de una ocasión que ni su nombre ni el de nadie de su Gobierno aparecen en el sumario. "Mi Gobierno podría ser víctima, pero jamás cómplice o colaborador", insistió en la comparecencia que ofreció el 5 de marzo para dar explicaciones ante las acusaciones del Partido Popular y Vox.

Esta semana, empezarán a funcionar tanto la comisión de investigación sobre la trama que se llevará a cabo en el Senado, que el PP restringe al caso Koldo, como la del Congreso, donde el Partido Socialista se propone investigar todas las adquisiciones de mascarillas que se llevaron a cabo durante la pandemia por parte de cualquier Administración, incluyendo también al escándalo que rodea a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La Constitución obliga a acudir a la llamada para comparecer de cualquiera de las dos Cámaras, por lo que no se puede eludir el requerimiento si así lo requiere la mayoría dentro de la Comisión. En el Senado, la mayoría popular lo tendrá fácil para que comparezcan en ella todos los actores que considere oportunos. En el Congreso, el Partido Socialista deberá negociar con sus socios.