El PP califica como una "mala elección" de Von der Leyen el nombramiento de Ribera: "No puede ser buena comisaria"

"No puede ser una buena comisaria. Teresa Ribera es una mala elección. No estamos a favor de exportar sanchismo". Así lo ha dicho este martes el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que no ha aclarado del todo que hará la delegación española del PPE (Partido Popular Europeo) ante el nombramiento de la todavía vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva en la nueva Comisión Europea.



A posteriori, y preguntados por la posición de sus eurodiputados en la votación de la comisión presidida por Ribera para ratificarla en el cargo, desde el PP han avanzado que "harán lo mismo que hizo el PSOE con Arias Cañete". Es decir, oponerse.

El nombramiento de Ribera ha sido anunciado este martes por la presidenta del Ejecutivo comunitario y también miembro del PPE, Ursula von der Leyen, quien ha dicho de Ribera que guiará "el trabajo para asegurar que Europa está en el camino correcto" para cumplir con sus metas climáticas y "descarbonizar e industrializar" la economía europea al mismo tiempo.

Es la cuota de poder e influencia más alta en las instituciones europeas alcanzada por una española pese a que Tellado haya intentando rebajar el alcance del cargo. "Pese al rótulo rimbombante, Ribera tendrá muy limitado su poder porque no tendrá competencias legislativas", ha defendido en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces en el Congreso. "Eso es un alivio", remachó.



Pocos minutos después, el portavoz socialista, Patxi López, ironizaba con que "alguno está rabiando" por el salto a Europa de Ribera. "Tampoco les vale", lamentó refiriéndose al PP.