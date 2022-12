El PP se concentra contra Irene Montero y Vox se cuela en la foto

Parlamentarios y senadores del Partido Popular se han concentrado frente al Congreso para hacer campaña contra le ley del solo sí es sí y pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, parapetados tras una pancarta en la que se podía leer 'No a la rebaja de penas por delitos sexuales ¡Rectificación Ya!'. Alberto Núñez Feijóo, que había asistido este jueves a primera hora a un desayuno informativo a menos de cien metros, no estuvo presente.

La ultraderecha no está dispuesta a cederle al PP la ofensiva contra Montero y se colaron en la foto de familia de los populares. Iván Espinosa de los Monteros y la diputada Carla Toscano intentaron colocarse en el posado del PP, pero en cuanto los de Núñez Feijóo fueron conscientes disolvieron la escena. "No estaban invitados, claro que no", aseguran. También quiso aparecer el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

La portavoz del PP en el Congreso y número dos de Génova, Cuca Gamarra, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que su partido no solo iba a pedir la reprobación de Montero en el Congreso, sino que también enviaría una carta al Gobierno por las declaraciones de la ministra de este miércoles en las que aseguró que las campañas de algunos gobiernos del PP "promovían la cultura de la violación".

Asimismo, los populares insisten en que hay que "rectificar" la ley del solo sí es sí y aseguran que hay "una alarma social en nuestro país por la rebaja de penas". "Volvemos a pedirle a Pedro Sánchez que revise las penas", afirmó Gamarra.