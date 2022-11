El PP pide a Feijóo "estar mucho en las calles" para no regalárselas a Vox

Se dice en Galicia que "nunca chove a gusto de todos", lo que al castellano se traduciría como "nunca llueve a gusto de todos" y vendría a significar algo así como que es imposible agradar a todo el mundo. Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP en medio de una tormenta, la mayor en la historia del partido, y por un tiempo él y sus formas sí que lograron desafiar al refranero popular gallego. No tenía contestación.

Las encuestas señalaban un efecto Feijóo, Vox se metió de lleno en una guerra interna con Macarena Olona y el debate político se centraba en cuestiones económicas que le permitían al expresidente de la Xunta de Galicia exprimir su perfil gestor. Pero todo eso ha cambiado y el PP quiere más de Feijóo: "No tenemos que renunciar al discurso económico porque es nuestra seña de identidad", dice un dirigente popular de peso, pero "hay que marcar la agenda política".

La reforma para derogar el delito de sedición, que pasó su primer trámite en el Congreso de los Diputados el pasado jueves y fue respaldada por una mayoría de la Cámara, es vista en el PP como una oportunidad electoral de oro. La polémica con la ley del solo sí es sí, también. Fuentes del partido conservador señalan que es el momento para llevar "más la iniciativa" y le piden a Núñez Feijóo "estar mucho en la calle".

Hay un sector de los populares que cree que esta debió ser la primera reacción de Feijóo. Es más, según publicó el diario El Mundo, en una comida de los barones del PP en la sede nacional, Isabel Díaz Ayuso planteó ante Feijóo hacer actos "en la calle" para canalizar el "cabreo" que según los populares existe entre la mayoría de la sociedad. Pero al presidente del PP no le gustó en exceso esta propuesta e improvisó una gira de mítines por todo el país.

Le piden calle y ofrece mítines

El primero fue en Badajoz, y el balance que hacen desde Génova es que fue un éxito rotundo. El segundo, el pasado sábado en Madrid con Díaz Ayuso y Martínez Almeida como teloneros de Feijóo. "Fue muy bien también", dicen fuentes de la dirección nacional. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, confirmó este lunes tras la reunión del Comité de Dirección que antes de que acabe el año se habrán celebrado, al menos, siete mítines más. Todos con Feijóo como protagonista.

Según Bendodo, el PP quiere "trasladar el mensaje de que no vamos a mirar a otro lado y que vamos a estar a la altura". "Es bueno que el PP recorra España y no solo Madrid", añadió. Aunque no sea exactamente lo que algunos dirigentes de su partido esperan, Feijóo no calentará las calles: "Queremos llenar las urnas, no las calles", dejó claro el líder de la oposición este fin de semana.

"Tiene que haber actos todos los fines de semana", responde un dirigente autonómico del partido que está convencido de que es el momento de "marcar la agenda". Sobre todo con la ley del solo sí es sí. A pesar de la diferencia de criterios que hay entre jueces y magistrados, y de que falta por pronunciarse el Tribunal Supremo, en el PP le piden a Feijóo que no deje pasar la oportunidad de sacar rédito electoral. "Lo de la sedición es más difícil, pero esto le llega y lo entiende todo el mundo", señalan fuentes popular.

Un ojo en Sánchez y otro en Vox

Y se empieza a extender entre algunos dirigentes del PP el miedo a que Vox le saque más partido. Porque los populares miran con un ojo a Pedro Sánchez y con el otro a la ultraderecha, aunque Génova lo niegue. La cúpula del partido asegura que en la reunión habitual de la dirección nacional de los lunes ni siquiera se ha mencionado la manifestación de Vox en la plaza de Colón de este fin de semana en la que, según los datos de la Delegación de Gobierno, habría logrado reunir a unas 25.000 personas. Voto de silencio en la sede del PP.

En este momento ninguna encuesta le da a Feijóo la posibilidad de gobernar sin un pacto con Vox y los de Santiago Abascal recuperan aliento después de meses duros. Entre las filas populares se refieren a los votantes de Vox como "los suyos", un público fiel, señalan, que no es fácil robarles. Y menos con una apuesta como la de Núñez Feijóo, más comedida en las formas. "¿Quién dijo que estaban muertos?", dice un dirigente del PP.

El objetivo es, por tanto, que no recuperen los que se han ido al PP en los últimos meses: "Están estancados y que sigan así". Para eso, señalan fuentes populares, hay que entrar de lleno a la batalla ideológica.