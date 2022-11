Irene Montero asegura que no hay acuerdo sobre la ley trans y pide al PSOE que no recorte derechos junto al PP

La ministra de Igualdad, Irene Montero, confirma que no hay acuerdo con el PSOE para sacar adelante la ley trans. Los socialistas mantienen sus enmiendas al proyecto y defienden su propuesta de que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo en el registro a los menores de entre 12 y 16 años. La norma, en cambio, aspira a que los mayores de 14 puedan hacerlo sin necesidad de pasar por el filtro judicial, con la asistencia de sus padres, madres o tutores. Esta cuestión llevaría acordada y reflejada en el texto desde el primer momento.

En declaraciones para TVE, Irene Montero ha asegurado que seguirán negociando en durante las próximas horas para "reconducir" la situación y alcanzar "un acuerdo con el PSOE y los grupos de la mayoría feminista". Asimismo, la ministra de Unidas Podemos ha aprovechado para recordar que "los votos del PP y del PSOE pueden sumar para recortar derechos de las infancias trans".

"El PSOE ha decidido presentar enmiendas y no buscar acuerdos", lamenta Montero, que ha reconocido su inquietud ante esta situación. "Estoy preocupada porque el PSOE me ha transmitido que no quiere ceder y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra", ha añadido. La responsable de Igualdad también ha insistido en "no defraudar a las personas trans" y en la necesidad de garantizar sus derechos, tal y como se había acordado en el "pacto de gobierno".

El férreo apoyo de Carla Antonelli

Carla Antonelli, histórica activista por los derechos de las personas trans y exdiputada socialista, ha mostrado su apoyo público a la ley trans y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hace un mes anunciaba su baja de la militancia del PSOE, por desavenencias con el partido en cuanto al retraso del proyecto de autodeterminación de género. Lo hacía "con un inmenso y profundo dolor", ante la "nueva maniobra" de la formación por ampliar los plazos de las enmiendas. Ahora, en su cuenta de Twitter, lamenta que el PSOE haya "abandonado" a un "colectivo vapuleado" y que haya utilizado "como cortina de humo" los derechos de las personas trans, rozando la "vergüenza ajena".

En una reciente entrevista para Público, Antonelli lamentaba la deriva del partido en el que hasta hace un mes militaba. La política recordaba a Pedro Zerolo y aseguraba: "Si estuviera aquí, esto no estaría pasando". La activista tachaba de "interesada" la postura de cierto sector socialista y se solidarizaba con la infancia trans, "envuelta en una campaña de odio" por culpa de la polémica. No es la primera vez que Carla Antonelli muestra su apoyo a Irene Montero. Este fin de semana, en un acto público, la exdiputada defendía a la ministra de Igualdad ante "el acoso miserable e inmisericorde" que la ultraderecha y la derecha han perpetrado hacia ella durante los últimos días.