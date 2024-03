El PP se conjura para guardar silencio sobre la gestión de Aznar en el aniversario del 11M

En el aniversario del atentado del 11M, la gestión de la información que hizo entonces el Gobierno de José María Aznar centra casi todos los análisis de la masacre en los trenes de Cercanías: contrastado está que políticos y medios de comunicación alentaron la llamada teoría de la conspiración para culpar a ETA del atentado. Veinte años después, Aznar ha salido a defenderse mientras el PP guarda silencio.

Pasadas las diez de la mañana de este lunes, la Fundación FAES, presidida por el expresidente popular, emitía un comunicado que comenzaba criticando a "profesionales del embuste, disfrazados de vestales" que se han referido en los últimos días a "lo de 'las mentiras de Aznar el 11-M' ". "No se ha querido conmemorar una efeméride luctuosa, sino alimentar un viejo rescoldo, atizando las brasas y avivando el fuego, por si el humo pudiese tapar vergüenzas rigurosamente actuales", prosigue FAES.

La organización que lidera Aznar sostiene que "aquel Gobierno no ignoró ningún informe policial o de inteligencia que contradijese su actitud o su política de comunicación durante aquellas jornadas" y que "nunca, jamás, llegó a manos del Gobierno ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista".

Preguntados por este comunicado de Aznar 'vía FAES', en el PP parece haber una consigna para ponerse de perfil. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, esquivó hacer valoraciones durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede nacional del PP. "Hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quién en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días", contestó. Preguntada por si el PP se sentía orgulloso de la gestión de la información que hizo el Ejecutivo de Aznar, no respondió.

En la misma línea, Isabel Díaz Ayuso tampoco ha querido pronunciarse y se ha limitado a defender que "no es el día de dar un titular por otra cosa que no sea apoyar a las víctimas". Misma contestación ha dado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. La plana mayor del PP no quiere verse arrastrada por el fantasma de los días y años posteriores al 11M.

Pero Aznar, lejos del perdón que la izquierda le exige desde hace años, se ha reivindicado 20 años después a través de la fundación que preside: "Veinte años después, eso sí, debemos reconocer de rabiosa actualidad una de las consignas acuñadas aquel marzo negro por la izquierda. Conformes: hoy, más que nunca, 'los españoles se merecen un gobierno que no les mienta' ", remacha el comunicado de FAES.